Navega por la web como hace 30 años con una edición especial de WorldWideWeb del CERN, el primer navegador web de la historia

En marzo de 1989 Tim Berners-Lee publicaba aquella legendaria propuesta que desembocaría en la creación de la World Wide Web, esa telaraña mundial que convertiría a internet en lo que es hoy en día.

Pronto se cumplirán 30 años de aquel hito, y los responsables del CERN han querido rendir homenaje a ese momento con una reedición del primer navegador web de la historia: WorldWideWeb vuelve a la vida dentro de tu navegador para que veas cómo se veía entonces internet. Eso sí: puede que tengas problemas para acceder, porque ese homenaje ha tenido un éxito insospechado y da error de acceso en muchos casos.

Navegadores que disparan la nostalgia

En realidad WorldWideWeb fue una aplicación creada en diciembre de 1990 para una máquina NeXT en el CERN, en las afueras de Ginebra. Los desarrolladores de este centro se han adelantado al trigésimo aniversario de ese navegador mítico, pero la fecha sí cuadra si tenemos en cuenta que la propuesta original de la WWW se creó en marzo de 1989.

El navegador "remasterizado" se puede cargar dentro de tu navegador web convencional a través de esta URL. Las instrucciones las tenéis aquí, en este simpático proyecto que recupera la magia y simplicidad de aquel primer desarrollo, y que permite navegar a cualquier sitio actual pero mostrándolo como se hubiera mostrado entonces.

El éxito de esta idea ha sido tal que en estos momentos tanto la página informativa como el propio navegador no cargan del todo bien y a menudo puede aparecer un error 503. Nosotros no hemos sido capaces de cargar nuestra web para probar (se hace desde Document->Open from full document reference y se inserta la URL), pero sí ha sido posible ver cómo el modo texto dominaba por completo este navegador.

Este proyecto se une a otro similar desarrollado por el CERN en 2013. Se trata de Line Mode Browser 2013, que fue un homenaje al navegador que con ese nombre apareció en 1992 (el segundo de la historia tras WorldWideWeb) y que permitió a los usuarios de sistemas operativos basados en consola (modo texto) navegar por la web.

El navegador en modo texto Lynx con Xataka a la vista. No se parece demasiado a nuestra web en formato completo, pero os aseguramos que la mayor parte de información está ahí. Y la velocidad de navegación, por cierto, es asombrosa.

Este desarrollo era la semilla de otros navegadores en modo texto como Lynx que de hecho sigue funcionando hoy en día, como se puede ver en la captura que acompaña a este párrafo.

