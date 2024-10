Los móviles de Samsung tendrán su propio Bizum. Es una oportunidad de oro para adelantarse a Apple

Samsung tiene uno de los métodos de pago más sólidos en Android, su propio Wallet. Es una de las pocas alternativas reales a Google Wallet, y funciona con tarjetas de fidelidad, es compatible con la mayoría de bancos españoles y, en definitiva, es la alternativa a utilizar si tenemos un móvil de Samsung.

Lo nuevo de Samsung para Wallet recibe el nombre de 'Tap to Transfer', y funciona gracias a la tecnología NFC. Será algo bastante similar al 'Tap to Pay' de Apple, y bastará con acercar un dispositivo a otro para realizar el pago a través de Samsung Wallet.

Facilitando los pagos con solo un toque

Como recogen en Xataka Android, Samsung Wallet está empezando a actualizarse primero en su país natal con esta interesante función. Basta con configurar nuestros datos en la aplicación, escribir la cantidad que queremos transferir, acercar el teléfono al del destinatario y realizar autenticación mediante reconocimiento de huellas.

Este último punto es clave: nadie podrá pagar con nuestro teléfono ni acercar el suyo para extraernos dinero. Si no hay autenticación de por medio, la operación no se realiza.

La función de pagos con un solo toque empezará a funcionar en Corea del Sur y será compatible con los principales bancos a finales de año. Al ser Wallet un pilar de Samsung en Europa, no se descarta que la función acabe aterrizando en nuestro territorio. No obstante, mejor no esperarla pronto.

Tap to Transfer necesita acuerdos con los principales bancos españoles para funcionar, un proceso de alianzas que lleva su tiempo. Pese a ello, no sería disparatado que esta función empezase a andar en Europa a partir del año que viene o 2026.

Apple anunció Tap to Pay en 2022, y la función aún no ha llegado a España ni hay planes de que lo haga. Samsung tiene una oportunidad de oro para adelantar a Apple, con un sistema de pagos aún más completo.

Imagen | Samsung

