Movie Maker fue desde su nacimiento una pesadilla de programa. Y el primero en sufrirlo fue Bill Gates

Casi todos en algún momento de nuestras vidas hemos utilizado productos o servicios de Microsoft. Aquellos que tengáis unos cuantos años recordaréis que la compañía de hace unos veinte años tenía fama dar dolores de cabeza a los usuarios. Muchas de sus soluciones no estaban completamente pulidas y la experiencia de usuario se veía lastrada.

Lo lógico sería pensar que los de Redmond desconocían muchos de los problemas que afectaban a sus clientes. Sin embargo, como señalan nuestros compañeros de Genbeta, una serie de correos electrónicos exhibidos en algunas de las demandas antimonopolio que enfrentó la compañía en las últimas décadas revelan el papel de Bill Gates en todo este asunto.

Decepcionado por la usabilidad de Windows

El 15 de enero de 2003, el vicepresidente de la División de Plataformas de Microsoft, Jim Allchin, recibió un mail en su bandeja de entrada que se titulaba: “La degradación sistemática de la usabilidad de Windows”. El remitente del mensaje no era otro que Bill Gates, cofundador y en aquel momento presidente de la compañía (el CEO era Steve Ballmer).

Gates había decido probar dos de los productos recientemente actualizados, pero su experiencia se había traducido en algo caótico. “Déjame contarte mi experiencia de ayer”, decía el mandamás del gigante del software, quien detallaba los pasos que había seguido para intentar descargar Movie Maker y Microsoft Plus Digital Edition.

“Decidí descargar Moviemaker y comprar el paquete Digital Plus, así que fui a Microsoft.com. Tienen un espacio de descargas, así que allí me fui”.

El multimillonario, que años más tarde abandonaría la presidencia de Microsoft para dedicarse de lleno a la filantropía, contaba cómo pudo acceder a la página de descargas después de varios intentos. “Las primeras cinco veces que usé la página se agotó el tiempo de espera”, detallaba y, por si eso fuera poco, añadía: “este sitio web es tan lento que es inutilizable”.

La página de descarga de Microsoft.com en enero de 2003

Gates, que quería descargar Movie Maker, no encontró lo que buscaba en el apartado que muestra las cinco descargas más populares del momento, así que procedió a hacer clic en “las siguientes 45” descargas. Para ilustrar este punto hemos recurrido a Internet Archive y para hacer captura de pantalla de cómo se veía esta página en enero de 2003.

“Estos 45 nombres son totalmente confusos. Logran que cosas como ‘C:\Documents and Settings\billg\My Documents\My images’ parezcan inteligibles. Y encima no están filtrados según el sistema [operativo] en que me encuentro”, explicaba, y añadía que había intentado encontrar el programa a través del cuadro de búsqueda, aunque sin resultados positivos.

“Escribí moviemaker. Nada (…) Así que me di por vencido y envié un correo a Amir Majidimehr [responsable de la División de Medios Digitales de la compañía] y le dije: ‘¿dónde está esta descarga de Moviemaker? ¿Existe?’. Entonces me contestaron que usar la página de descarga para descargar algo no era algo que hubieran visto venir. Me dijeron que fuera al botón de búsqueda de la página principal y escribiera ‘movie maker’ (¡no ‘moviemaker’!)”.

El presidente de Microsoft estaba convencido de que el nombre del programa era “Moviemaker”, todo junto. Al escribirlo tal y como le habían indicado esperaba encontrarse con el botón de descargas, pero no fue así.

Movie Maker en Windows XP

“[Me encontré con algo que es] como un rompecabezas que tienes que resolver. Me dijo que fuera a Windows Update y hiciera un montón de conjuros”.

“Esto me pareció completamente extraño. ¿Por qué debería tener que ir a otro lugar y hacer un escaneo para descargar Moviemaker?”.

Gates siguió las indicaciones, fue a Windows Update y se encontró con la noticia de que debía descargar 17 MB de elementos que describió como “etiquetados de la manera más ESPANTOSA posible”. El sistema, como estamos acostumbrados los usuarios de Windows, le pidió reiniciarse, algo que cuestionó y solo lo hizo porque “insistía en que lo hiciera”.

“Así que volví a Microsoft.com y miré las instrucciones. Tengo que hacer clic en una carpeta llamada Windows XP. ¿Por qué tengo que hacer eso? Windows Update sabe que tengo Windows XP. Aparecen un montón de cosas confusas, pero una de ellas es Moviemaker. Así que hago la descarga. La descarga es rápida, pero la instalación tarda muchos minutos. Es increíble lo lento que es”.

En medio del frustrante proceso para descargar el editor de vídeos, Gates recibió una notificación que le indicaba que debía descargar también Windows Media Series 9. Tras hacerlo, fue hasta Agregar o quitar programas para verificar si el programa que buscaba se había instalado, pero encontró un montón de programas que no sabía realmente para qué eran necesarios.

”¿Alguien decidió tirar a la basura la única parte de Windows que era utilizable? El sistema de archivos ya no es utilizable. El registro no es utilizable. Esta lista de programas era un lugar sano, pero ahora está todo cagado. Pero eso es sólo el principio de la mierda. En la lista hay cosas como ‘Windows XP Hotfix ver Q329048 para más información’. ¿Qué es ‘Q329048’? […] Menudo lío. Y Moviemaker sigue sin aparecer en ningún lado. Así que renuncio a Moviemaker y decido descargar el paquete Digital Plus”.

La experiencia de descarga de Microsoft Plus Digital Edition tampoco fue del todo satisfactoria. De hecho, después de completar un formulario con información personal (era uno de los primeros intentos de Microsoft de vender software directamente en línea), la web indicó que había escrito algo mal y tampoco pudo cumplir con su segundo objetivo del día.

"Así que después de más de una hora de locura y de hacer mi lista de programas basura y de estar asustado y de ver que Microsoft.com es un sitio web terrible… no he ejecutado Moviemaker y no tengo el paquete Plus", concluía el presidente de Microsoft, que acababa de vivir de primera mano la experiencia que muchos usuarios también vivían en esos momentos.

Imágenes: MEDEF | Microsoft | Captura Web Archive

En Xataka: 11 alternativas a Movie Maker para editar vídeos en Windows 10