Microsoft Office 2021 es oficial, llegará a finales de este año para Windows y macOS

Microsoft ha anunciado la llegada de nuevas versiones de Office en las próximos meses. Office 2021 para los consumidores y Office LTSC para empresas. Estas suites ofimáticas están pensadas para incorporar las últimas novedades para aquellos que no quieran suscribirse a Office 365 y la nube de Microsoft, ya avisaron de ello en septiembre del año pasado. Estará disponibles a finales de este año, según la compañía.

De momento Microsoft no ha dado muchos detalles acerca de qué incorporará Office 2021. No obstante, será una versión similar a Office 2019 en funcionamiento. Es decir, se basará en ofrecer las novedades desarrolladas en los últimos meses y las próximas a cambio de una licencia fija y única, sin necesidad de pagar una suscripción.

El Office para los que rechazan la nube

Dado que estás versiones se crean en paralelo para ofrecer a los usuarios una alternativa a la nube de Office 365, no hay muchas novedades con respecto a lo que ya se sabía y disponible en Office 365. Es decir, no hay razón alguna para esperar cambios importantes en la interfaz que no se conozcan ya.

Entre las novedades que lo usuarios pueden esperarse de Office 2021 encontramos el modo oscuro para las apps de Word, Excel, PowerPoint y el resto de la suite ofimática. Microsoft ha instaurado este modo en su versión Office 365 previamente y se suma así a la tendencia de sistemas operativos e importantes apps que ya lo han incorporado en los últimos dos años.

A pesar de la gran tendencia a trabajar en remoto y con herramientas colaborativas, Office en muchas ocasiones sigue siendo en local para algunos puestos de trabajo. Ahí es donde entra en acción Office LTSC (Long-Term Serviceing Channel), que está enfocado a empresas que busquen una versión estable y con soporte a cambio de una licencia única y no con pagos mensuales o anuales. Esto es especialmente útil en algunos sectores y empresas donde no se puede estar cosntatemente entrenando al personal con novedades y cambios en la herramienta de trabajo. El cambio principal en Office LTSC es que pasa de tener 7 años de soporte a sólo 5 años de soporte.

Office 2021 y Office LTSC se lanzarán en la segunda mitad de este 2021. Microsoft no ha especificado aún fechas exactas ni precios para las dos licencias de Office. Lo que sí que está claro es que llegará tanto para Windows como para macOS, en versiones de 32 y de 64 bits. Microsoft también lanzará una versión preliminar de Office LTSC en abril, no la habrá de Office 2021.

