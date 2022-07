Meta da marcha atrás y paraliza parte de los cambios para "tiktokizar" Instagram

Después de numerosas críticas, Meta ha decidido dar un paso atrás en su plan de "tiktokizar" Instagram. La segunda red social más importante del conglomerado estadounidense había empezado a implementar una serie de cambios para parecerse más a TikTok, la aplicación de vídeos cortos del gigante chino ByteDance que experimenta un crecimiento global apabullante.

Sin embargo, la opinión de los usuarios ha tenido más importancia que el análisis interno de la compañía, que, según el jefe de Instagram, Adam Mosseri, respaldaba los cambios que estaban impulsando. Ahora, algunas funciones se paralizan, pero podrían reactivarse en un futuro. Veamos de qué se trata este movimiento y por qué más adelante podríamos volver a tener novedades.

Instagram ya no se tiktokizará (más o menos)

Ya lo explicábamos hace unas horas. Todos quieren ser TikTok, y las razones parecen evidentes: es donde quieren estar los usuarios, y a más usuarios más posibilidades de desarrollar el negocio publicitario que es el núcleo de las compañías tecnológicas que manejan a las redes sociales. Así, como ya había hecho en muchas otras oportunidades, Mark Zuckerberg pensó en cambiar para parecerse a su rival.

Facebook, que durante años había defendido las conexiones entre familiares y amigos, estrenó un feed de inicio con más contenido externo, incluidos Reels. Instagram empezó a alejarse de las fotos y empezó a mostrar más vídeos. La apuesta por los vídeos ha sido de tal magnitud que, salvo algunas excepciones, todos los vídeos que se suban a la plataforma se convertirán a Reels y podrán ser utilizados por otros usuarios como base para crear otros Reels.

Además, la compañía empezó a probar una experiencia "más inmersiva" en Instagram. Los contenidos que se mostraban en el feed de inicio lo hacían a pantalla completa, al mejor estilo de TikTok, aunque la barra de navegación inferior no desaparecía. Este último cambio parece haber sido la última razón para que los usuarios, incluidas las famosas estadounidenses Kim Kardashian y Kylie Jenner que están entre las más seguidas en la plataforma, manifestaran su descontento con la compañía.

En respuesta a este escenario, Mosseri dijo este jueves en una entrevista con Casey Newton que paralizarán la prueba del feed de inicio a pantalla completa, pero no con efecto inmediato, sino dentro de las próximas semanas. Asimismo, limitarán la cantidad de contenidos sugeridos que aparecen en la red social. En este sentido, asegura el ejecutivo, que trabajarán para mejorar sus algoritmos. “Me alegro de habernos arriesgado, si no estamos fallando de vez en cuando, no estamos pensando lo suficientemente grande o lo suficientemente audaz”, dijo.

Pero este movimiento podría no permanecer por mucho tiempo. Según asegura el propio Mosseri, la intención de la red social es "dar un gran paso atrás y reagruparse". Así, dice que volverán con ideas nuevas o una iteración después de este aprendizaje. "Vamos a trabajar en eso", aseguró. No sabemos cómo podría ser esa iteración, aunque teniendo en cuenta el panorama actual podría también tener sabor a TikTok.

