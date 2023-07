Mastodon ha conseguido lo impensable: que hasta un gigante como Meta apueste por la web descentralizada

Sabíamos que Instagram preparaba Threads, pero su llegada está siendo bastante movida. Si había alguien capaz de crear un rival de Twitter, ese era Zuckerberg. Es justo lo que esperábamos: minimalista, sencilla y popular. Pero también trae algunas sorpresas, como por ejemplo que Threads funcionará con el fediverso. Es decir, con Mastodon.

Compatible con las redes descentralizadas. Aunque no lo es de inicio, Meta explica que Threads será compatible con ActivityPub, el mismo protocolo abierto y descentralizado que usa Mastodon y ha sido establecido por el Consorcio World Wide Web (W3C).

Esto implica que Threads será interoperable con Mastodon, pero también con Tumblr, Medium, Mozilla o Wordpress, plataformas que también planean hacer uso de este protocolo.

Según se puede leer a la hora de registrarse en Threads: "pronto podrás seguir a personas e interactuar con ellas en otros servicios del fediverso, como Mastodon". Diferentes aplicaciones y maneras de funcionar, pero sin que los mensajes que escribamos sean únicamente accesibles por una única empresa. Un cambio radical respecto a lo que teníamos hasta la fecha en Facebook, Twitter o la propia Instagram.

¿Zuckerberg abrazando la web abierta? Si algo se puede decir del creador de Facebook, es que tiene buena vista en cuanto a redes sociales. Tras el desastre con el metaverso, parece que con Threads sí está logrando apuntar donde toca.

Llama la atención que Meta, una empresa que tradicionalmente se ha caracterizado por ser extremadamente cerrada en cuanto a su ecosistema de redes sociales, ahora haya decidido abrazar la web abierta.

La propia compañía lo explica en el comunicado de lanzamiento de Threads: "nuestra visión es que las personas que usan aplicaciones compatibles puedan seguir e interactuar con personas en Threads sin tener una cuenta de Threads, y viceversa, marcando el comienzo de una nueva era de redes diversas e interconectadas".

Mismos mensajes, diferentes normas. Gracias al uso de este protocolo, será posible en el futuro interactuar con los mensajes de Threads a través de otras aplicaciones. La idea es que cada una de ellas establecerá sus normas en cuanto a algoritmos, moderación de contenido y elegir qué mensajes recibe el usuario.

Mientras que quizás un servidor en Mastodon en concreto quizás da más margen a la hora de publicar mensajes, desde Threads en el futuro quizás optan por eliminar cualquier mensaje que se salga de su línea establecida.

"Una gran victoria para la causa de Mastodon". Así es como lo ha definido Eugen Rochko, CEO y fundador de Mastodon. Que Threads utilice ActivityPub "no solo valida el movimiento hacia las redes sociales descentralizadas, sino también es un camino a seguir para que las personas encerradas en estas plataformas cambien a mejores proveedores. Lo que, a su vez, ejerce presión sobre dichas plataformas para que brinden servicios mejores y menos injustos".

Es decir, que el hecho de que Threads apueste por Mastodon es una buena noticia. Por el hecho de que permita que más personas conozcan este sistema y piensen en probar servidores más allá del que ofrezca Instagram.





La gran diferencia: Threads sigue siendo un drama con la privacidad. Que vayan a funcionar con el mismo protocolo no implica que la privacidad de Mastodon sea igual a la de Threads. Nada más lejos.

Si nos fijamos en el aviso de privacidad de Threads, vemos que la aplicación es capaz de leer información sensible personal y transmitirla a terceros, desde nuestra orientación sexual hasta opiniones políticas. Threads puede leer datos sobre nuestro trabajo, anuncios que nos interesan y recaudar información basada en la localización. En resumidas cuentas, Threads es tan invasiva con la privacidad como lo es Instagram.

Mastodon no tiene publicidad (y tampoco mostrará la que venga de Threads). El cambio es grande respecto a Mastodon, que defiende que no comparte datos privados con nadie fuera del servidor donde está alojada la cuenta. Incluso las imágenes que se muestran están cacheadas y reprocesadas para que el servidor original de estas imágenes no pueda leer la IP o quién está accediendo a ellas.

Esto también afecta a la publicidad. Salvo la aplicación o el servidor donde estemos alojados, nadie más puede incluir publicidad en tu feed. Esto provoca que, salvo que uses la misma Threads, ninguno de los mensajes publicitarios de Threads llegarán a tu feed. Salvo lógicamente sean mensajes normales con anuncio manual de personas a las que sigues. Pero entonces simplemente puedes decirles algo o silenciarlos, como haríamos con cualquier otro mensaje.

Dependerá de cada servidor de Mastodon elegir cómo se relaciona con Threads. Se espera que Mastodon y Threads sean pronto interoperables. Esto implica que se podrán enviar mensajes de una plataforma a otra. Previsiblemente será Mastodon.Social el primer servidor que añadirá compatibilidad con Threads.

El cómo se combine Mastodon con Threads dependerá de cada servidor. El administrador del servidor podría elegir no mostrar los mensajes de Threads, por no querer federarse con el servicio de Instagram. Si esto llegase a ocurrir y no nos gustara, es tan fácil como cambiarse a otro servidor. Si algo tiene el protocolo ActivityPub es que los mensajes son comunes, pero cada casa pone sus normas. Afortunadamente, si no nos gustan pasarse a otro lado es tan fácil como un par de clics.

Threads ha decidido que será una casa más del fediverso. Otro asunto es hasta qué punto sus normas son novedosas respecto a lo que ya teníamos anrtes.

