Los mágicos PowerToys que triunfaron con Windows 95 vuelven a Windows 10 como herramientas Open Source

Microsoft no hizo demasiados guiños al usuario final en su conferencia inaugural en el evento Build 2019 y demostró su fuerte vocación corporativa, pero eso no significa que haya abandonado este segmento.

De hecho nos ha dado una agradable sorpresa con la resurección de los mágicos PowerToys, pequeñas utilidades que añadían funciones interesantes al sistema operativo cuando aparecieron en Windows 95 y que ahora vuelven a aparecer como soluciones Open Source para Windows 10.

Pequeñas y geniales herramientas para el día a día

Estas herramientas permitían por ejemplo acceder a la llamada Tweak UI para personalizar la interfaz de usuario de Windows, Quick Res para cambiar la resolución o Image Resizer para redimensionar imágenes de forma fácil y casi instantánea. Había varias más, pero Microsoft acabó retirándolas gradualmente tras el lanzamiento de Windows XP aunque para varias de ellas surgieron alternativas de terceras partes.

Ahora el concepto renace y los PowerToys vuelven a estar disponibles en GitHub, donde no solo podremos descargarlas sino que también podremos estudiar su código o modificarlo a nuestro gusto. Estas pequeñas utilidades para "power users", como afirma la propia Microsof, están dirigidas a mejorar la productividad de los usuarios.

De momento el proyecto cuenta con dos de estas utilidades. La primera, llamada 'Maximize to new desktop widget', permite que al pasar el ratón (hover) por encima del icono de maximizar de la ventana aparezca una opción para maximizarla pero en un nuevo escritorio virtual para aprovechar esta opción de Windows que muchos usuarios no conocen demasiado.

La segunda es 'Windows key shortcut guide', que aparece cuando el usuario mantiene la tecla Windows durante más de un segundo, lo que provoca que aparezca una lista de atajos de teclado para ese estado actual del escritorio.

En Microsoft no obstante ya están pensando en ofrecer varias PowerToys más en los próximos meses, como por ejemplo un monitor de la batería, un gestor de atajos de teclado, una alternativa a Win+R o una utilidad para cambiar el nombre a conjuntos de archivos en lotes.

Lo mejor de todo no es eso: en Redmond animan a que cualquier usuario contribuya al proyecto con sus propias ideas y las publique con la licencia CLA que le da a Microsoft el derecho a usar esas contribuciones (para que no les demandes por hacerlo) pero que respeta el Código de Conducta del Open Source en Microsoft. El objetivo: que las PowerToys acaben siendo muy numerosas y puedan ayudar a millones de usuarios en todo el mundo.