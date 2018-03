Escritorios virtuales de Windows 10: qué son y cómo se usan

Hoy te vamos a explicar qué son los escritorios virtuales de Windows 10, una de las novedades de Windows 10 que pasan un poco desapercibidas. Es una función que te puede ayudar a organizarte mejor si eres de los que abren muchas aplicacionese a la vez.

Primero veremos qué son estos escritorios virtuales y para qué sirven, para después entrar en detalle sobre cómo puedes crearlos, cómo mover aplicaciones de uno a otro, cómo cambiar de uno a otro y cómo eliminarlos.

¿Qué son los escritorios virtuales de Windows 10?

El propio nombre ya nos explica un poco qué son. Es como tener varios monitores en Windows, pero que en vez de ser reales son virtuales y por tanto están todos en el mismo monitor. De hecho, Windows maneja estos escritorios de forma muy similar a como maneja los entornos con varios monitores.

Las aplicaciones de Windows se ejecutan independientemente del escritorio, pero se muestran y asocian a uno de ellos. De este modo, puedes tener un escritorio con Word y otras herramientas de productividad y otro con aplicaciones de ocio, de modo que no tengas tantas aplicaciones visibles a la vez que te puedan descentrar.

Si alguna vez has intentando cambiar de aplicación con Alt + Tab y has tardado un buen rato en encontrar la aplicación que te interesaba, los escritorios virtuales te interesan. Las aplicaciones en un escritorio no aparecen en la lista del otro, por lo que te ayudarán a organizarte mejor si abres muchas aplicaciones a la vez.

Cómo crear escritorios virtuales

Para crear escritorios virtuales en Windows 10 (y ver los que ya están creados) debes pulsar el icono de Vista de tareas en la Barra de tareas de Windows. El icono puede ser distinto al de la captura de pantalla, pues ha cambiado durante las distintas versiones de Windows. Si tienes dudas, puedes también hacer lo mismo pulsando a la vez las teclas Windows y Tabulador del teclado.

La vista de tareas muestra todas las tareas (aplicaciones) abiertas en el escritorio actual. Puesto que normalmente solo tienes uno, esto generalmente incluye todas las aplicaciones abiertas. Para añadir un escritorio adicional, haz clic en Nuevo escritorio. Puedes repetir el proceso para añadir tantos escritorios como quieras.

Cómo pasar aplicaciones de un Escritorio a otro

Para pasar una aplicación de un escritorio a otro, abre la vista de tareas (con el atajo o con el botón, como prefieras) y arrastra una de las ventanas de una aplicación a la vista en miniatura del escritorio al que la quieres mover.

Cómo cambiar de escritorio rápidamente

Puedes cambiar de escritorio usando el mismo método de abrir la Vista de tareas y hacer clic en los escritorios virtuales, pero una forma más rápida es usar atajos de teclado. Tienes dos atajos a tu disposición:

Windows + Control + Flecha derecha : cambia al siguiente escritorio virtual.

: cambia al siguiente escritorio virtual. Windows + Control + Flecha izquierda: cambia al anterior escritorio virtual.

Cómo borrar un escritorio virtual

Si decides eliminar alguno de los escritorios virtuales que has creado, lo puedes hacer desde la vista de tareas. Simplemente haz clic en el icono de la x y el escritorio se eliminará. Las aplicaciones no se cerrarán, sino que se pasarán a otro escritorio que siga activo.

