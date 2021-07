Historias exclusivas blindadas contra capturas: Instagram trabaja en su propio "Super Follow"

Hace algunas semanas Twitter anunció los Super Follows. Aunque todavía no se han desplegado, son una suscripción de cinco dólares mensuales que permite a los usuarios de Twitter pagar por contenido exclusivo. Es, digamos, una especie de Patreon para tuiteros. Ahora es Instagram la que trabaja en un sistema similar.

Así lo reflejan las capturas de pantalla publicadas por Alessandro Paluzzi (un conocido filtrador del mundo de las apps y desarrollador de WaTweaker) y lo ha confirmado la propia compañía a TechCrunch. Instagram ha confirmado que las capturas se corresponden a un prototipo interno en desarrollo que no se ha publicado.

Historias de pago a prueba de capturas de pantalla

Según podemos ver en las capturas de Paluzzi, los "Super Follows" de Instagram (no tienen nombre oficial, por ahora) parecen ser una forma de monetizar a los seguidores de Instagram. La idea es tan sencilla como parece: aquellos que sean miembros (Instagram habla de "miembros" en las capturas) del perfil podrán acceder a historias exclusivas.

#Instagram is working on stories for fan clubs, exclusive stories visible only to fan club members 👀



ℹ️ It is not possible to take screenshots of exclusive stories. pic.twitter.com/GAYvRFVBss — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 21, 2021

Estas historias estarían resaltadas con un icono morado para diferenciarlas del resto de historias: naranja/morado para las historias convencionales, verde para las historias en "Mejores amigos" y un icono morado para las historias exclusivas. Instagram no ha hecho comentarios sobre esta función.

#Instagram continues to work on the exclusive stories for Fan clubs 👀



ℹ️ The Exclusive Stories icon will be purple. pic.twitter.com/4Qzzdodeqf — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 24, 2021

El creador de las historias podrá guardar las historias exclusivas en los destacados del perfil para que los miembros puedan volver a verlas en cualquier momento. Instagram las ha protegido contra usuarios "normales", ya que la app no permitirá sacar capturas de pantalla de estas historias exclusivas. Habrá que ver cómo funciona el sistema.

#Instagram keeps working on exclusive stories for fan clubs 👀



ℹ️ Even exclusive stories can be saved to a Highlight so fans always have something to see when they join. pic.twitter.com/HUBAUCS4fK — Alessandro Paluzzi (@alex193a) June 28, 2021

Esto es todo lo que "sabemos", entre comillas, hasta el momento. La función, como decíamos, se está probando en un prototipo interno y no hay noticias de que se vaya a lanzar próximamente. Tampoco hay novedades sobre su precio o requisitos a nivel de seguidores o tamaño de la cuenta. Habrá que esperar para salir de dudas.

Vía | Alesandro Paluzzi