He abrazado la integración de Calendario y Recordatorios que propone Apple. Esto no tiene vuelta atrás

Hola, soy yo otra vez, el que instala betas de sistemas operativos donde no debería hacerlo. Esta vez vengo a hablarles de otra novedad de los sistemas operativos de Apple para el curso 24/25: la integración de Calendario y Recordatorios.

No es nuevo, otras aplicaciones tienen propuestas similares, pero que se integre nativamente en iOS y macOS le da un plus. Llevo años probando aplicaciones de tareas huyendo de Recordatorios. Para el calendario solía usar Fantastical.

Pasar a las opciones nativas tenía que estar justificado por algo llamativo. Como esta integración.

Simple, pero efectiva. Así es esta combinación. Recordatorios se mantiene como siempre –cuando llegue del todo Apple Intelligence sí habrá novedades en ella–, pero en Calendario es donde se percibe lo nuevo.

Si tenemos recordatorios asignados a una fecha, aparecerán junto a los eventos programados para todo el día, en lo alto de la parrilla.

Si los tenemos asignados a una hora concreta, aparecerán en ese hueco horario.

La presencia no es solo visual: si pulsamos en ellos, se muestra la ventana completa y deja acceder a una URL asignada, por ejemplo.

Una muestra de cómo quedan integrados en el calendario. Disculpen tantos datos pixelados, pero es lo que hay:

Imagen: Xataka.

No es lo mismo. Una cita (algo que ocurre en un momento y un lugar concretos) va al calendario. Una tarea (algo que debemos completar activamente, sea antes de un momento concreto o no) va a Recordatorios.

Entender esta diferencia es básico para que el invento funcione, de lo contrario acabaremos con una mezcla sin coherencia. Como dijo un sabio de Pitis, "oiga, yo avisé".

Y aquí Recordatorios. Imagen: Xataka.

Consecuencias. Bien implementada, esta mezcla permite tener una mejor vista de lo que nos depara el día en una única ventana. Depende de nosotros poner ese orden y esa coherencia.

Eso sí, hay margen de mejora:

Echo de menos la opción de ocultar listas concretas de recordatorios en el calendario.

También falta una forma de ver subtareas de una tarea desde el calendario.

Se queda. Tras unas pocas semanas probando esta combinación, tengo claro que me quedo aquí. No es una experiencia perfecta y hay alternativas que ya ofrecen algo similar, pero tener esto a nivel nativo, con las ventajas que ofrece Recordatorios (como la integración con Atajos, o las alertas en función de la ubicación o de si nos enviamos un mensaje con una persona concreta), me hace anclarme en esta opción.

Ver de un vistazo lo que me depara el día tanto a nivel de citas como de tareas en una interfaz comprensible, poder ir completando las segundas desde el calendario, etc, creo que es un viaje sin vuelta atrás.

En Xataka | GTD es un estupendo método de productividad sobre el papel. Cuando lo implementé aparecieron sus costuras

Imagen destacada | Xataka, Mockuuups Studio