Google Play y App Store: estas son las condiciones y políticas para pedir un reembolso de una aplicación o juego

Google Play y App Store son las dos tiendas de referencia para comprar aplicaciones y juegos, la primera en Android y la segunda en dispositivos iOS. Por lo general, cuando compramos una aplicación lo hacemos de forma consciente, pero ¿qué sucede si la app no cumple con lo esperado? ¿O si un juego no nos gusta? ¿Hemos perdido el dinero? En absoluto.

Google Play y App Store permiten devolver aplicaciones y juegos, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones. Son estas las que vamos a repasar en este artículo. De la misma forma, abordaremos las suscripciones realizadas desde ambas tiendas.

Aplicaciones y juegos en Google Play

Empezamos por Google Play. Vamos a repasar cuál es la política de devoluciones de las aplicaciones y juegos, así como de los contenido digital (como micropagos). Más abajo encontrarás un pequeño tutorial para proceder a solicitar el reembolso. En un apartado posterior abordaremos las suscripciones.

CONTENIDO PLAZO CONDICIONES APLICACIONES Y JUEGOS Antes de dos horas Solo la primera vez que descargas el contenido. CONTENIDO DIGITAL No hay reembolso. La única excepción es que el contenido esté defectuoso.

Como puedes comprobar, si has comprado una aplicación o juego puedes devolverla en un plazo de dos horas, aunque solo podrás hacerlo una vez. ¿Qué quiere decir eso? Que si compras un juego, lo devuelves y lo vuelves a comprar, la segunda vez no podrás solicitar un reembolso. En cuanto al contenido digital, como podrían ser las gemas en Brawl Stars, no se pueden devolver salvo que el producto esté defectuoso o no sea lo prometido.

Google afirma que "no suele conceder reembolsos por las compras de Google Play a menos que el producto esté defectuoso o no coincida con la descripción de Google Play", pero si se cumplen las condiciones expuestas más arriba no suele haber problemas. Ten presente que el reembolso no es inmediato, sino que tarda entre tres y cinco días laborables en compras hechas con una tarjeta de crédito o débito o PayPal.

Ya conocemos las políticas de devolución, así que vamos a ver cómo pedir el reembolso. Es realmente sencillo, solo hay que ir a este enlace de Google Play, acceder a "Historial de pedidos" y pulsar en el icono de los tres puntitos. Luego hay que seleccionar "Solicitar un reembolso", elegir una opción de las que aparecerán y manda la solicitud. En este tutorial encontrarás el proceso explicado paso a paso y con capturas de pantalla.

Aplicaciones y juegos en App Store

La App Store es más sencilla. Si queremos devolver una app o juego tenemos 14 días para hacerlo, si bien no está garantizado que lo podamos conseguir. Pasado ese tiempo no se puede devolver nada, aunque si tienes un problema técnico o el producto está defectuoso, puedes contactar con el soporte técnico para encontrar una solución. Por otro lado, Apple tiene una política de no abuso y si detecta que compras y devuelves muchas aplicaciones de forma recurrente puede acabar por denegarte el reembolso.

"Ocasionalmente, Apple podrá rechazar una solicitud de devolución si halla pruebas de que la solicitud es fraudulenta o abusiva o de cualquier otra conducta de manipulación que legitime a Apple para formular la correspondiente reconvención".

CONTENIDO PLAZO CONDICIONES APLICACIONES Y JUEGOS Hasta 14 días Siempre y cuando no abuses de las devoluciones CONTENIDO DIGITAL Una semana La única excepción es que el contenido esté defectuoso.

Como en Google Play, los micropagos solo se pueden devolver en el caso de que el producto no funcione o esté defectuoso. Para ello, Apple da la opción de contactar directamente con el desarrollar para solucionar el problema o reportar un problema directamente a Apple. Este, de hecho, es el mismo proceso que tendremos que seguir para solicitar un reembolso de las apps y juegos.

Apple revisará la solicitud y evaluará si se puede o no ejecutar el reembolso

Desde el soporte técnico de Apple nos han explicado otra excepción particular: que un menor de edad haya comprado un producto digital dentro de una app sin nuestro conocimiento o consentimiento. En ese caso, podemos especificarlo al reportar el problema para que el equipo de iTunes lo evalúe y, entonces, tome una decisión al respecto. El plazo para esto es de una semana, según nos explica el soporte técnico.

¿Cómo se pide un reembolso en App Store? Yendo a esta página de Apple, iniciando sesión con nuestro ID de Apple y buscando la app (o micropago) en cuestión. A la derecha aparecerá un botón con el texto "Señalar". Solo hay que pulsar en él y elegir una de las opciones. Ten presente que Apple te pedirá que expliques los motivos.

Qué ocurre con las suscripciones

Google Play y App Store nos permiten acceder a suscripciones, como Apple TV+ o la suscripción anual para acceder a filtros de VSCO. En ambas tiendas podemos gestionar las actualizaciones y cancelarlas, si bien tenemos que tener en cuenta algunos factores.

En el caso de Google Play, Google especifica que "cuando haces una compra o te suscribes a contenido digital en Google Play, aceptas que el contenido se pondrá a tu disposición de manera inmediata, y entiendes que como consecuencia de ello renuncias a tu derecho de desistimiento". Así, la única alternativa para optar a un reembolso es que "el contenido digital sea defectuoso, no esté disponible o no tenga el rendimiento indicado". Por normal general, lo único que se puede hacer es cancelar la suscripción para evitar el cobro al mes/año siguiente, en cuyo caso podrás disfrutar de lo pagado hasta que llegue la fecha de cobro.

Algo parecido sucede en App Store. Si pagamos una suscripción usando nuestro ID de Apple podemos pedir un reembolso cuando haya sido sin consentimiento (digamos, que nuestros hijos se hayan suscrito a Spotify sin permiso), en cuyo caso Apple estudiará cada caso. Como ocurre en Google Play Store, podemos gestionar nuestras suscripciones desde App Store para cancelarlas en cualquier momento.

De hacer eso, podremos seguir usando el servicio hasta que llegue la fecha de cobro. Sin embargo, hay que tener cuidado con los períodos de prueba, ya que en algunos casos, como Apple Arcade, cancelar el periodo de prueba puede suponer dejar de tener acceso al servicio de inmediato. En este artículo encontrarás un tutorial para gestionar las suscripciones en Android y en este otro lo mismo para iOS.