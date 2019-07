Reembolso de Google Play: cómo devolver un juego o app comprados en Android

Vamos a explicarte cómo devolver un juego o una aplicación comprada en Google Play y obtener un reembolso con el que te devuelven el dinero que te has gastado. Se trata de un proceso sencillo que puedes hacer tanto desde tu dispositivo Android como directamente desde el ordenador, y aunque nos vamos a centrar sobre todo en el proceso desde el móvil también te diremos cómo hacerlo desde el PC.

Si solicitas la devolución antes de 2 horas no tendrás que dar explicaciones de por qué lo haces, y si pasa ese tiempo, tendrás que explicar el por qué de la devolución, aunque sigues teniendo otras 48 horas para hacerlo. Pasado ese tiempo tendrías que ponerte en contacto con el desarrollador y solicitarle el reembolso, algo que aceptará o no según su criterio.

Cómo pedir un reembolso en la app de Google Play

La opción de pedir un reembolso está un poco escondida en Google Play. Primero tienes que abrir la tienda de aplicaciones de Android, y luego deslizar el dedo de izquierda hasta el centro para abrir su menú lateral. En él, pulsa en la opción Cuenta que verás en quinto lugar, en el segundo bloque de opciones.

Una vez dentro de la pantalla de opciones de tu cuenta de Google Play, pulsa sobre la sección Historial de compras que verás en la barra superior de la pantalla. En esta sección podrás ver todo el dinero que te has gastado con tu cuenta y las compras que has hecho, incluyendo el almacenamiento de Google One en el caso de que lo tengas ampliado.

Ahora, pulsa sobre el juego o app cuyo reembolso quieras solicitar (1) y si estás dentro del margen de tiempo que tienes para solicitar la devolución, al pulsar te aparecerá una opción llamada Reembolso. Pulsa sobre la opción de Reembolso (2) y, tras confirmar que quieres hacerlo, Google Play procederá.

Cómo pedir un reembolso en la web de Google Play

Pedir un reembolso desde tu ordenador es incluso más sencillo. Lo único que tienes que hacer es entrar directamente a play.google.com/store/account/orderhistory, que es la web de tu historial de compras. En él, pulsa en el botón de tres puntos de la app que quieras devolver y selecciona la opción Reembolso que te aparecerá en una pequeña ventana.

Cuando pulses en Reembolso, sólo tendrás que pulsar en el botón Enviar de la solicitud que te aparecerá en una ventana emergente. En esta ventana podrás especificar la razón de la devolución de tu compra, algo que será obligatorio si pasan dos horas desde que la has realizado.