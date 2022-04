La FIFA lanza FIFA Plus: esto es todo lo que trae el nuevo (y gratuito) servicio de streaming de fútbol

Estamos presenciando en directo como el streaming pisa cada vez más fuerte en el fútbol. Ya hemos visto como LaLiga Pass ha empezado a abrirse camino en algunos países, y Movistar+ se ha convertido en la aplicación que nos permitirá ver todos los partidos por los próximos cinco años. Ahora, FIFA ha anunciado el lanzamiento de FIFA+, su propio OTT gratuito y con anuncios enfocado en el deporte rey.

La FIFA nos presenta su nuevo servicio como un una plataforma digital en la que podremos ver partidos de ligas de todo el mundo en directo, estadísticas de encuentros, contenidos originales y "el archivo de fútbol internacional más completo". Podremos acceder a ella de forma completamente gratuita a través del navegador o de las aplicaciones para iOS o Android.

La aplicación de la FIFA para ver fútbol gratis

El mayor archivo del fútbol: a través de la app vamos a poder acceder también a todos los partidos de la Copa Mundial masculina y femenina que se han grabado a lo largo de la historia. Se trata de más de 2.000 horas de imágenes de archivo, que, por primera vez, estarán disponibles de forma gratuita para el público. De momento hay 2.500 videos, pero la FIFA promete ir agregando más con el tiempo.

Producciones originales: como si de un Netflix del deporte se tratase, en la aplicación vamos a poder encontrar documentales, docuseries, programas de debate y cortos traducidos en once idiomas. FIFA dice que estos contenidos contarán con "la presencia de estrellas del fútbol de ayer y hoy, procedentes de más de 40 países".

El catálogo de lanzamiento incluye: 'Ronaldinho: The Happiest Man in the World', 'Captains', 'Croatia: Defining a Nation', 'HD Cutz', 'Dani Crazy Dream', 'Golden Boot', 'Icons' y 'Academies'. Al igual que el resto de los contenidos, aseguran que irá creciendo con el paso del tiempo.

Partidos en directo: FIFA+ promete retransmitir 40.000 partidos en directo por año de 100 federaciones miembro de las seis confederaciones. Esto incluye competiciones masculinas, femeninas y juveniles. Al momento de lanzamiento, se retransmitirán 1.400 partidos al mes, cifra que según el organismo rector del fútbol irá en aumento con el paso del tiempo.

Cabe señalar que la Copa Mundial de Fútbol de 2022 no se transmitirá en vivo en FIFA+. “No hay ningún plan para tener derechos premium en vivo de la Copa Mundial en la plataforma hoy”, dijo hoy Charlotte Burr, líder de la plataforma en el evento de presentación de hoy, según recoge Variety.

Esto también se replicará en otros escenarios donde los derechos de transmisión están en manos compañías que los utilizan para nutrir sus servicios de pago. En este sentido, FIFA+ da sus primeros pasos de forma completamente gratuita (y con anuncios). Sin embargo, según Burr, en el futuro podría haber una tarifa de suscripción, que abriría la puerta a otro tipo de contenidos.

