Facebook aún tiene planes de publicidad en WhatsApp (y un método para personalizarlos), según The Information

Los anuncios en WhatsApp se han rumoreado durante años, de hecho llegaron incluso a aparecer algunas capturas mostrando cómo se verían en los estados de la app. Pero, ¿qué pasó finalmente? Estamos en pleno 2020 y aún no hay publicidad en WhatsApp, ¿la razón? Un nuevo informe asegura que Mark Zuckerberg, CEO de Facebook, puso el proyecto en pausa temporalmente.

Según ha podido saber The Information, se suponía que WhatsApp incluiría publicidad a principios de 2020, pero la compañía dio marcha atrás en el último momento hasta que se calmasen las aguas. 2018 y 2019 fueron dos años especialmente malos para Facebook por los diversos problemas de privacidad que surgieron, con el escándalo de Cambridge Analytica como estela. Con los gobiernos y reguladores analizando con lupa cualquier movimiento de la empresa, Facebook decidió dejar el tema de la publicidad en WhatsApp para más adelante.

Cómo se supone que iban a verse los anuncios en los estados de WhatsApp.

WhatsApp es actualmente uno de los productos más jugosos de Facebook, si no el que más. Con más de dos mil millones de usuarios a nivel global es la app de mensajería más grande del mundo. Y... aún no monetiza. Facebook la adquirió en 2014 por 19.000 millones de dólares y durante estos seis años aún no tiene un sistema claro de monetización para recuperar la inversión. El ejemplo contrario es Instagram, que tras ser adquirida empezó a implementar más y más funciones así como publicidad para ser ahora uno de los negocios rentables de Facebook.

Según el informe de The Information, en otoño del año pasado empleados de Facebook estaban preparados para presentar la implementación de los anuncios en WhatsApp en una reunión en Singapur. Sin embargo después de una reunión con Mark Zuckerberg el responsable de Whatsapp, Will Cathcart, avisó a los empleados que el plan se había dejado de lado temporalmente. Coincide con un informe de WSJ de enero de este año.

Desde Xataka nos hemos puesto en contacto con Facebook para ver cuál es su posición al respecto. Actualizaremos el artículo en caso de obtener una respuesta.

El método para mostrar anuncios personalizados aunque WhatsApp esté cifrado de extremo a extremo

Las preocupaciones por la privacidad en Facebook no eran la única razón para dejar de lado la publicidad en WhatsApp temporalmente. Si vemos cómo quería/quiere Facebook implementarla se entiende que se haya pospuesto. Como ya hemos visto, WhatsApp tiene un sistema de cifrado de extremo a extremo. Esto significa que nadie puede leer los mensajes de las conversaciones a excepción de los que los envían o reciben. Por el diseño del sistema end-to-end y a no ser que alguien consiga romper el cifrado, nadie puede leerlos, ni siquiera WhatsApp/Facebook. Y esto dificulta el negocio de la publicidad.

La publicidad es efectiva y por lo tanto rentable cuanto más personalizada a los gustos de cada usuario está. Dado que mediante WhatsApp desde Facebook no pueden saber las preferencias de cada usuario o datos sobre él como género o edad, tendría que colocar anuncios genéricos e iguales para todos. The Information explica que Facebook tenía un plan para esto también, cruzar los números de teléfono de WhatsApp con los de Facebook. Es decir, si un número de teléfono registrado en WhatsApp coincide con otro de Facebook significa que es el mismo usuario. Dado que en Facebook sí que hay información de cada usuario y se puede personalizar la publicidad sólo habría que utilizar esa misma información.

Durante tiempo se ha rumoreado también la posibilidad de que Facebook unifique en una única plataforma todos sus servicios de mensajería (Facebook Messenger, Instagram Direct y WhatsApp) y hasta dieron algunos detalles. Todo apunta a que si lo hacen será entonces cuando veamos publicidad en WhatsApp al tener los datos cruzados de las tres plataformas. No obstante esta unificación es complicada por las preocupaciones de los reguladores acerca de ello. Conclusión: de momento no parece que vayamos a tener anuncios en WhatsApp, de momento.

Vía | The Information

Imagen | Artem Beliaikin