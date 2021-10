WhatsApp, Facebook e Instagram están caídos: los servidores fallan a nivel global

Si no te funciona WhatsApp, Facebook o Instagram, no estás solo. Los servidores de la compañía están dando fallos a nivel global, según puede apreciarse a través de la herramienta Down Detector. Tanto WhatsApp, como Instagram, Facebook o Facebook Messenger muestran avisos de errores.

La caída afecta a los usuarios de Europa, así como de América y Asia. Cada cierto tiempo, los servidores fallan y los usuarios no pueden acceder ni a las aplicaciones móviles actualizadas ni a las páginas web, que no cargan los últimos mensajes ni dejan enviar nuevos mensajes.

Se desconoce cuánto tiempo durará esta caída, aunque al acceder desde la web de Facebook aparece el mensaje de error por defecto donde se informa que están "trabajando en ello y lo arreglaremos lo antes posible".

En el caso de Instagram, desde la web aparece un mensaje de "5xx Server Error". La propia web de status de Facebook se encuentra inaccesible temporalmente.

Los problemas han comenzado alrededor de las cinco y media de la tarde, hora española. En un horario similar al de la caída global que ocurrió en marzo de 2021.

Tanto WhatsApp como Instagram pertenecen a la empresa Facebook y comparten infraestructura de sus servidores, de ahí que sea habitual que cuando falla una, también lo hagan las otras.

Desde la cuenta de WhatsApp de Twitter han publicado el siguiente mensaje, donde informan que están trabajando en ello:

We’re aware that some people are experiencing issues with WhatsApp at the moment. We’re working to get things back to normal and will send an update here as soon as possible.



Thanks for your patience!