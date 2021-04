WhatsApp, Facebook e Instagram están caídos para algunos usuarios: así puedes comprobarlo [Actualizado: ya funcionan]

El ecosistema de Facebook ha vuelto a caer tras sólo unas semanas desde la última vez que ocurrió. WhatsApp, Instagram, Facebook y otros servicios suyos no funcionan correctamente para muchos usuarios a nivel global. La compañía no ha indicado aún cuál es la razón del problema.

Este tipo de caídas son en cierto sentido normales, cada determinado tiempo los servidores de la compañía sufren una caída por culpa de una mala configuración o mantenimiento. No obstante, Facebook no ha especificado exactamente por qué se ha dado en esta ocasión.

Algunos de los problemas más comunes que se están reportando son problemas de conexión y problemas para enviar y recibir mensajes en las plataformas de Facebook. No obstante, no es algo que se esté dando para todos los usuarios, ya que hay usuarios que siguen pudiendo utilizar los servicios sin problemas aparentes.

Adicionalmente parece ser que hasta páginas y servicios internos de Facebook están sufriendo problemas. Según refleja la desarolladora Jane Manchun Wong en Twitter, la web interna de la compañía está sufriendo problemas de carga.

Facebook’s internal website is also down again :S https://t.co/0ZZFhth1Kl pic.twitter.com/WAAHkKPXQb