Edge ahora migra a la versión Chromium de forma automática y para todos los usuarios mediante Windows Update

Edge está marcando cambios importantes en la forma en la que Microsoft opera con sus navegadores. Además de funcionar ahora con un motor de código abierto como Chromium, el navegador deja de estar anclado a Windows como sistema operativo y pasa a depender de Windows Update. Esto significa que tendremos actualizaciones continuas desde el sistema de actualizaciones de Windows. La primera de ellas ya está llegando y obliga a los usuarios a migrar a la versión Chromium en vez del ya abandonado EdgeHTML.

Según recoge Neowin, con la llegada de las versiones 1803, 1809, 1903 y 1909 de Windows 10 el navegador Edge pasa a implementarse de forma automática en los equipos. Esto significa que al actualizar Windows 10 mediante Windows Update si el usuario tiene la versión antigua de Edge automáticamente se le instalará la versión basada en Chromium.

En principio no hay de que preocuparse, Microsoft avisa de que todos los marcadores, contraseñas y otras preferencias se sincronizan para no perderse y tenerlo todo en el nuevo navegador. Por sincronizar se sincronizan incluso los accesos directos al navegador, que ahora dirigirán directamente a la nueva versión. Además, el nuevo Edge no permitirá a los usuarios desactivar la actualización.

Como ya anunció Microsoft en enero cuando empezó a desplegar Edge Chromium, los usuarios de Windows Business disponen de una herramienta para impedir esta actualización. Esto se hace para que las empresas que funcionan con programas especiales o basan su infraestructura en algo específico del antiguo Edge no se vean afectados y puedan seguir operando con normalidad.

Presente y futuro de Edge basado en Chromium

Fue en diciembre de 2018 cuando Microsoft anunció que su navegador Edge pasaría a estar basado en Chromium. Esto supone multitud de cambios a nivel interno, pasando a usar un motor de renderización con muchos más años de trayectoria y de código abierto. Además, implica poder usar miles de extensiones ya disponibles en Chrome de Google. También fue el paso para que la compañía lanzara el navegador en otros sistemas operativos como macOS de Apple.

A lo largo de los meses Microsoft ha añadido multitud de funcionalidades al navegador para mejorar sus capacidades. Dispone por ejemplo de compatibilidad con Internet Explorer en un 'Modo IE', colecciones para guardar contenido que nos interese o un sistema simple de gestión de la privacidad. Además planean sincronización de extensiones, pestañas verticales o integración con Pinterest entre otros.

Como siempre, este tipo de actualizaciones a gran escala son paulatinas. De modo que si aún no te aparece la actualización, probablemente sea cuestión de horas o días para que llegue automáticamente. En cualquiera de los casos, siempre es posible descargar la nueva versión de Edge basada en Chromium de forma manual.

Vía | Neowin