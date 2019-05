Chromium: qué es, en qué se diferencia de Chrome y cómo descargar

Vamos a explicarte qué es Chromium, en qué se diferencia de Chrome y cómo descargarlo. Tanto Google Chrome como Opera, Vivaldi, Yandex, o incluso la próxima versión del mismísimo Microsoft Edge comparten una base común: Chromium. Todos son hermanos que comparten una misma base común, pero pese a eso siguen siendo navegadores que consiguen ser diferentes.

Vamos a empezar explicándote brevemente pero de forma entendible qué es exactamente Chromium y de dónde viene este proyecto. Después pasaremos a decirte sus diferencias con Chrome, y terminaremos con una pequeña guía para saber cómo descargarte Chromium.

Qué es Chromium

Chromium es una versión de código abierto de Google Chrome, pero sin todos los códecs exclusivos y otros elementos con los que Google pretende diferenciar Chrome de otros navegadores. Así pues, Chrome es la suma de Chromium y una serie de plugins propietarios, un mantenimiento dedicado, y opciones diseñadas por los desarrolladores de Google para hacerlo único.

Todo empezó en el 2008, cuando Google lanzó Chrome 1.0 en diciembre. Tres meses después, la empresa liberó su código fuente junto a un proyecto al que llamaron Chromium. La idea era la de obtener la ayuda de la comunidad para mejorar entre todos el motor del navegador, y que tanto Google como todos los que quisiesen utilizarlo para desarrollar otros navegadores pudieran beneficiarse del esfuerzo colectivo.

Un ejemplo bastante claro lo hemos tenido cuando Microsoft ha decidido basar su navegador Edge en Chromium, ya que al poco tiempo se empezó a hablar de que las colaboraciones de Microsoft al proyecto abierto de Chromium podrían hacer que el navegador consumiera menos recursos, lo que de rebote también ayudará a Chrome y al resto de navegadores basados en Chromium.

¿Y por qué hacer otros navegadores basándose en la misma base que utiliza Chrome? Pues muy sencillo, porque al hacerlo se pueden beneficiar de muchos elementos que son desarrollados para Chromium por la comunidad, como por ejemplo las extensiones.

Pero Chromium no es sólo los cimientos y parte de la estructura principal del edificio que es Chrome o cualquier navegador que se base en él. También es una alternativa para los usuarios concienciados con el código abierto que no quieran un navegador con plugins propietarios. De ahí que se pueda descargar y utilizar como cualquier otro navegador.

Sin embargo esta descarga no es fácil, ya que Google la desalienta para intentar ofrecer siempre Chrome a los usuarios, dejando Chromium para los desarrolladores. No tiene ni un instalador y su ejecutable se llama también Chrome, pero pese a las trabas descargarlo no es tan complicado.

Chromium vs Chrome

Chromium Chrome Nombre del ejecutable Chrome.exe Chrome.exe Logo Azul Rojo Informe de fallos No Sí, si lo tenemos activado Métricas de usuario No Sí, si lo tenemos activado Códecs de vídeo y audio (pueden variar por distro) Opus, Theora, Vorbis, VP8, VP9, AV1 y WAV AAC, H.264, MP3, Opus, Theora, Vorbis, VP8, VP9, AV1 y WAV Adobe Flash Soporte para plugins PPAPI (no incluidos) Plugin PPAPI propio (no libre) incluido Código Puede ser modificado por los SOs y distribuciones Linux Probado por los desarrolladores de Chrome Sandbox Depende de la distribución, mirar en about:sandbox para confirmar Siempre operativo Dirección de perfil ~/.config/chromium ~/.config/google-chrome Dirección de caché ~/.cache/chromium ~/.cache/google-chrom Nuevas versiones La supervisa cada distribución Supervisada por los desarrolladores antes de ser lanzada Sincronización Con cuenta de Google Con cuenta de Google

Como veis, la mayor diferencia la encontramos en el vídeo y el audio, donde Google tiene soporte para los formatos AAC, H.264, y MP3 gracias a haber licenciado códecs propietarios para ellos. Por otra parte, ambos navegadores incluyen códecs para los formatos básicos Opus, Theora, Vorbis, VP8, VP9 y WAV. Recientemente han añadido soporte a AV1, el códec del futuro.

Una situación parecida nos encontramos con Adobe Flash. Chrome incluye el plugin Pepper API (PPAPI) actualizado automáticamente por Google en su navegador, convirtiéndose en una de las únicas maneras de tener la última versión de Flash en Linux. En Chromium no lo tenemos incluido, aunque por ejemplo en Linux podemos instalarlo buscándolo en los repositorios de nuestra distribución.

Otra pequeña diferencia nos la encontramos en el aislamiento de procesos o sandboxing, que mientras Google lo activa por defecto en Chrome lo deja a criterio de los desarrolladores en Chromium. De esta manera, si somos usuarios de Linux dependerá de la distro que venga activado o no.

Por lo demás, el resto de diferencias tiene que ver sobre todo con el mantenimiento. Chromium no tiene informes de fallos ni métricas de usuario. Su código tampoco está 100% revisado por Google, ya que depende del sistema operativo puede estar modificado por cada desarrollador. Eso sí, en ambos navegadores podremos sincronizar nuestros datos utilizando la cuenta de Google, aunque sólo Chrome posee el Google Uptater para conectarse periódicamente a los servidores de la empresa.

Cómo descargar Chromium

Lo primero que tienes que hacer es ir a la página de descarga de Chromium o su versión Canary en la web oficial del proyecto. Una vez en ella, pulsa en el enlace que hay bajo Easy Point and Click for latest build, que viene a ser como la mejor página en la que descargar e instalar con un par de clicks la versión estable.

Esto te llevará a otra página desde done podrás descargar el navegador. Para hacerlo sólo tienes que pulsar en el banner de DownloadChromium que verás en esta página, lo que descargará la versión para Windows de 64 bits. Encima, hay dos enlaces para las versiones preliminares de Chrome, las de Canary o Dev.

Chromium no se va a bajar con ningún instalador que te ponga las cosas fáciles, ya que Google prefiere fomentar el uso de Chrome. Lo que vas a tener es un archivo comprimido llamado chrome-win.zip. Tranquilo por el nombre, porque es Chromium. Ahora, lo que debes hacer es descomprimir el archivo .zip y llevar la carpeta a donde quieras alojar Chromium.

Una vez hayas puesto la carpeta descomprimida donde quieras, abrela. Para ejecutar Chromium, lo único que tienes que hacer es doble click sobre Chrome.exe, que identificarás como Chromium porque tiene el icono diferente y en color azul. Este es el ejecutable del que tendrás que hacer un acceso directo si quieres tener más accesible Chromium.

Y ya está, una vez pulses en chrome.exe ejecutarás Chromium. Automáticamente detectará tu sistema operativo y te dará las indicaciones para configurarlo como navegador principal. Su aspecto es casi idéntico al de Chrome, aunque ya en la parte superior verás que te indica que faltan las claves de la API de Google, lo que hará que haya cosas que no funcionen igual de bien que en Chrome.