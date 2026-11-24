Puede que lleves años utilizando Google Chrome y que en algún momento hayas decidido probar otro navegador. Quizás te haya convencido la apuesta de Brave por la privacidad, las funciones de Microsoft Edge o las posibilidades de personalización de Vivaldi. Lo interesante es que, en el ordenador, podemos cambiar entre todos estos navegadores sin cambiar de motor de navegación. Todos utilizan Blink, la tecnología impulsada por Google que se encarga de interpretar y mostrar las páginas web que visitamos. Hay bastante más diversidad en los iconos de nuestro escritorio que en la tecnología que hay detrás de ellos.

Este lunes 23 de noviembre, Andreas Kling anunció el lanzamiento de la primera versión alfa de Ladybird, un navegador independiente que ya podemos descargar para macOS y Linux tras más de cuatro años de desarrollo. La particularidad del proyecto es que sus responsables han construido su propio motor desde cero. Como destaca The Verge, estamos ante un acontecimiento poco habitual en los últimos años: la llegada de un navegador que aspira a competir con los establecidos sin recurrir a ninguno de sus motores.

En la actualidad, tres motores están detrás de los navegadores más utilizados del mundo: Gecko, WebKit y Blink. El primero ya estaba presente en Netscape 6, lanzado en el año 2000, y hoy lo encontramos en Firefox. Apple introdujo WebKit en Safari en 2003, a partir de una tecnología llamada KHTML, mientras que en 2013 Google tomó el código de WebKit como punto de partida para desarrollar Blink dentro del proyecto Chromium. La influencia de Google es especialmente significativa: según Statcounter, Chrome representaba por sí solo el 68,79% de las páginas vistas registradas por este servicio a escala mundial en octubre de 2026.

La realidad detrás de los navegadores

El caso del iPhone nos ayuda a entender hasta qué punto un navegador y su motor pueden seguir caminos distintos. Si utilizamos Chrome en nuestro ordenador, estaremos navegando con Blink, pero si utilizamos el navegador de Google en un iPhone, será WebKit el que se encargue de mostrar las páginas web. Durante años, Apple ha exigido a los desarrolladores utilizar esta tecnología en iOS. Aunque ha abierto la puerta a motores alternativos bajo determinadas condiciones en la Unión Europea y Japón, Mozilla señalaba el pasado 20 de noviembre que ningún desarrollador había conseguido lanzar allí un navegador con un motor distinto de WebKit.

Ladybird tiene unos orígenes bastante más modestos de lo que podría sugerir la dimensión de su objetivo. Nació a partir de un visor HTML que Kling estaba desarrollando para SerenityOS y acabó convirtiéndose en un proyecto con identidad propia. En julio de 2024, el desarrollador y Chris Wanstrath, cofundador de GitHub, anunciaron la creación de una organización sin ánimo de lucro respaldada por una donación inicial de un millón de dólares de Wanstrath y su familia. Su modelo de financiación busca preservar la independencia de un proyecto de código abierto que ofrece su navegador gratuitamente y no pretende monetizar a sus usuarios.

Ladybird ejecutándose en macOS | Imagen: Xataka

Hasta ahora, quienes querían probar los avances de Ladybird tenían que compilar su código fuente. Con la llegada de la alfa, como decimos, podemos descargar la aplicación directamente y, según el método de instalación elegido, recibir actualizaciones automáticas. Los usuarios de Windows tendrán que esperar a una fase posterior. Conviene tener presentes las advertencias de sus responsables: algunas páginas web todavía no funcionan, pueden producirse cierres inesperados y el equipo aún no ofrece garantías sobre su seguridad. Por el momento, es una oportunidad para experimentar con esta tecnología más que una invitación a abandonar nuestro navegador habitual.

Resulta interesante recuperar uno de los argumentos que Google esgrimió en 2013 para justificar la creación de Blink: disponer de diferentes motores ayuda a evitar que las particularidades de uno de ellos acaben convirtiéndose en estándares de facto. Más de una década después, Ladybird aspira a contribuir a esa diversidad con una beta prevista para 2027 y una versión estable para 2028, según su calendario de desarrollo. Son objetivos que todavía están por cumplir, pero el proyecto ya ha conseguido algo significativo: poner al alcance del público una nueva tecnología en un terreno dominado desde hace años por las mismas alternativas.

Imágenes | Xataka

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