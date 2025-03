Estados Unidos está dispuesto a reducir los aranceles a China, aunque quiere algo a cambio: TikTok

El presidente de EEUU acaba de escribir un nuevo capítulo del culebrón protagonizado por TikTok. Actualmente 170 millones de estadounidenses utilizan esta red social china, y a ByteDance, su propietaria, apenas le queda una semana para encontrar un comprador. El Gobierno liderado por Donald Trump le ha dado de plazo hasta el próximo 5 de abril para vender TikTok a una compañía que no sea china. Si no lo hace prohibirá su uso dentro de EEUU.

La Administración estadounidense justifica esta medida como parte de una estrategia que persigue proteger la seguridad nacional. Donald Trump y sus colaboradores han explicado que les preocupa que el Gobierno chino pueda utilizar TikTok para ejercer influencia y recabar datos de los usuarios estadounidenses. Y la forma de impedirlo pasa por evitar que la Administración liderada por Xi Jinping mantenga la capacidad de ejercer algún tipo de control sobre esta red social.

Donald Trump está dispuesto a suavizar los aranceles

El controvertido presidente actual de EEUU es consciente de que el Gobierno chino tiene mucho que decir acerca del futuro de la red social de ByteDance. Cualquier opción que implique la venta de TikTok a una compañía extranjera deberá ser aprobada por la Administración china, y ahora mismo la negociación parece haber llegado a un punto muerto. De hecho, hace unas horas Donald Trump ha confirmado, según Reuters, que está dispuesto a extender la fecha límite de abril si no llegan a un acuerdo acerca del futuro de esta red social.

Por el momento Donald Trump no ha precisado en qué porcentaje está dispuesto a reducir los aranceles

No obstante, esto no es lo único que ha anticipado públicamente. También ha puesto sobre la mesa la posibilidad de reducir los aranceles a China si esta medida contribuye a colocar TikTok lejos de la influencia del Gobierno de Xi Jinping. Lo que por el momento no ha precisado es en qué porcentaje está dispuesto a reducir los aranceles, y tampoco qué sectores podrán beneficiarse de esta medida. Es importante que no pasemos por alto que durante su aún corto segundo mandato Donald Trump y sus colaboradores han impuesto aranceles adicionales del 20% a los ya existentes sobre todas las importaciones chinas.

Este movimiento refleja con mucha claridad que para el Gobierno de EEUU la red social TikTok es muy importante. De lo contrario Trump no se habría mostrado dispuesto a utilizar los aranceles como una herramienta de negociación. El Ministerio de Comercio de China ya ha respondido, aunque de una forma ambigua. Y es que ha declarado oficialmente que su postura acerca de los aranceles sigue siendo consistente y que el Gobierno de Pekín está dispuesto a dialogar con Washington sobre la base del respeto mutuo, la igualdad y el beneficio recíproco. Por el momento no ha añadido nada más acerca de TikTok.

