Una demo gratis en Steam usa tanta IA que sus autores han tenido que pedir un crédito para pagar las facturas

¿Quién no se ha bajado alguna vez la demo de algún juego? Es una manera perfecta de saber cómo es la experiencia antes de pagarla, por eso las demos son una gran herramienta de marketing para los desarrolladores. Pero ¿qué ocurre cuando cada partida le cuesta dinero al estudio? Y no poco: la demo de 'Enseñar a conducir a mi hermana' está poniendo en jaque a sus desarrolladores.

Un simulador de conducción diferente. El juego parte de la premisa de la simulación, pero no encarnas al piloto, sino al pasajero. Quien conduce es tu hermana, de ahí el nombre. La gracia es que debes enseñarle a conducir a fuerza de explicárselo a viva voz.

En países como Estados Unidos, alguien sin carnet de conducir puede ponerse al volante si un copiloto experimentado hace de instructor, siempre que cuenten con permisos. Es justo el papel que recrea la demo de 'Enseñar a conducir a mi hermana' ('Teach my little sister how to drive'): empiezas diciéndole a tu hermana cómo arrancar el coche y terminas en contradirección sorteando coches de frente.

El pozo de los tokens. El juego utilizaba Google Gemini para interpretar lo que le dices a tu hermana y para las respuestas del propio juego, con ChatGPT como modelo secundario (el estudio actualmente prioriza a OpenAI). Los desarrolladores no esperaban un número muy alto de jugadores, pero estos sobrepasaron los 430 simultáneos en Steam. Con esa afluencia, la infraestructura que había montado Easy Fox, creadores del juego, empezó a arrojar errores por límites de uso.

'Enseñar a conducir a mi hermana' requiere una conexión constante con modelos de IA en la nube con el gasto en tokens que eso supone. Muchos tokens, según Easy Fox, que no esperaba que una simple demo les pudiera empujar a problemas financieros. Porque el juego definitivo no tiene planes de salir hasta enero de 2027.

Un crédito para sobrevivir al éxito. En una actualización de su página de Steam, el equipo reconocía el agujero:

"Actualmente, gastamos más de 1.000 dólares estadounidenses al día en los servicios de IA de la demo. Esto no se debe a que cada jugador tenga un costo especialmente elevado. El costo total ha crecido por la cantidad de personas que están jugando. Para seguir manteniendo la demo, también hemos recurrido a un préstamo bancario".

La paradoja es que estos problemas para el estudio están surgiendo con una demo que es completamente gratuita y que tampoco tiene un pico excesivo de usuarios simultáneos. Aun así, Easy Fox mantiene el compromiso con Steam y con todos los jugadores que ya se descargaron el avance del juego.

"Queremos continuar ofreciendo la demo y nos encantaría que más personas pudieran disfrutarla. Sin embargo, somos un equipo pequeño de cuatro personas, y la presión económica podría obligarnos a retirar la demo antes de lo previsto, todavía antes del lanzamiento completo. Por el momento, no hemos tomado esa decisión".

La factura de la versión final. La IA es imprescindible para jugar, por lo que retirarla no entra en los planes de Easy Fox. Cuando llegue la versión de pago en enero de 2027, el estudio tiene previsto repercutir el uso estimado de los modelos en el precio cerrado del título, sin cobrar tokens aparte a los usuarios. También planean incluir soporte para modelos locales en aquellos equipos que tengan suficiente hardware.

Un juego donde la IA es el soporte vital. Easy Fox ha desarrollado un título donde la jugabilidad se basa en cómo interactuamos mediante la voz. Es lo que mueve a 'Enseñar a conducir a mi hermana', sin los modelos interpretando las interacciones no hay juego. Y es un buen adelanto de lo que se está cocinando en el mundillo: la IA quiere desterrar a los NPC que repiten siempre la misma frase. Esperemos que la factura no terminemos pagándola los jugadores.

Vía | Vida Extra

Imagen de portada | Easy Fox

En Xataka | Los 29 mejores juegos gratis para PC: shooters, MMORPGs, de conducción y estrategia