La beta del soporte multidispositivo de WhatsApp nos deja decepcionados: no podremos tenerlo en más de un móvil, según lo WABetaInfo

A principios de este mes de junio llegó una esperada noticia: el soporte multidispositivo de WhatsApp sería una realidad, pudiendo funcionar en varios dispositivos y sin ser dependiente del móvil como ocurre en la actualidad. Algo que se espera desde hace años y que acogimos con interés (y casi emoción), pero la beta del soporte multidispositivo de WhatsApp nos ha dejado algo fríos, especialmente a quienes vivimos rodeados de varios dispositivos de manera habitual.

En el momento de la confirmación a WABetaInfo, Mark Zuckerberg apuntaba que esta función había supuesto un "gran desafío técnico" a la hora de sincronizar correctamente los mensajes. La promesa es la de que funcione con hasta cuatro dispositivos, pero el aparente añadido por ahora no pinta tan completo como llegamos a pensar.

Un multidispositivo con concesiones

De nuevo ha sido la gente de WABetaInfo la que ha actuado de avanzadilla al mostrarnos una captura de pantalla con información sobre la beta que incluye la posibilidad de probar este soporte. Recordando lo que se dijo de la mano de la propia empresa, el soporte multidispositivo funcionará con cuatro dispositivos y no necesitará de conexión a internet, por lo que dejaría de ser dependiente del móvil como lo es ahora.

Y hasta ahí todo bien, pero lo que vemos en esta captura es que este soporte multidispositivo, en principio no permitirá que se pueda usar WhatsApp en dos teléfonos. Esto es debido a que al parecer la base de este soporte es que se mantenga la conexión en WhatsApp Web y las apps para ordenadores y Portal independientemente de mantener el móvil principal conectado.

Así, a día de hoy lo que este soporte nos permitiría es poder estar usando WhatsApp en el ordenador aunque nuestro móvil esté apagado o desconectado, algo imposible en las apps actuales (avisando de que el móvil está sin conexión o con batería baja, por ejemplo). También se ampliarían las posibilidades al poder tener, por ejemplo, dos ordenadores con WhatsApp, pero no dos móviles (o móvil y tablet).

Esto nos choca y cambia el panorama para quien esperase usar WhatsApp en dos móviles a la vez sin problemas (cuando, por ejemplo, se usa uno para el trabajo y otro personal) o bien la idea de tenerlo en el tablet también. Tratándose del estadio de beta esto podría cambiar, de hecho encajaría con la promesa de la app para iPad que también prometieron, pero por ahora es algo decepcionante.

La app de mensajería nunca se ha caracterizado precisamente por ser precursora en añadidos, sin desmerecer ni el hecho de que fue la app de mensajería por antonomasia a medida que se generalizaban los smartphones ni su meteórico ascenso hasta ser la app de mensajería más popular. De hecho, de las funciones que echamos en falta en 2020 (entre las que se incluye este soporte multidispositivo -completo- y la independencia del móvil) aún vemos que hay varias por llegar, sobre todo observando de cerca el pique con Telegram, al final tan beneficioso para los usuarios (como suele pasar) porque la consecuencia es que ambas apps se han ido completando.

Atendiendo a este derbi tecnológico, Telegram adelanta por la derecha a WhatsApp desde hace tiempo. No hay impedimento en usar Telegram en varios dispositivos, de manera simultánea o no e independientemente de la plataforma. De hecho, una de las ventajas de este verdadero soporte multidispositivo es que podemos usar la app como almacén propio con lo que empezó siendo un chat con nosotros mismos y acabó en un canal de "Mensajes guardados", algo que en WhatsApp no es posible tampoco.

Así, la esperada función de WhatsApp no parece ser lo que pensábamos muchos al menos este primer y temprano estado. El objetivo principal de la misma se centra de momento en que la sesión iniciada en otros dispositivos no dependa del móvil, más que en tener un modo multidispositivo como el que comentábamos de Telegram, Slack y otras apps de mensajería.

Otros aspectos que se han ido viendo del soporte multidispositivo son que, aunque recomendado, no será necesario estar conectado a una WiFi para activarlo y que se procederá con un QR, como ocurre al iniciar sesión en WhatsApp Web y en las versiones para Windows y Mac. Veremos en qué queda finalmente y si hay limitaciones, especialmente respecto a la competencia, que por méritos o por golpes de efectos se van llevando usuarios.