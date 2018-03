¡Atención Trekkies! (y frikis en general): Duolingo ya tiene un curso para aprender a hablar Klingon gratis

No, no es ninguna broma. A partir de hoy, Duolingo está lanzando un curso completo y gratuito de idioma Klingon. Sí, esa famosa lengua de aquella especie alienígena de 'Star Trek'. Un proyecto que llevó casi tres años de desarrollo y que a partir de ahora está disponible para todos.

El curso fue creado por un grupo de voluntarios entusiastas, quienes poseen fluidez y un alto nivel de entendimiento del lenguaje Klingon, o al menos eso es lo que ellos dicen. El responsable del curso se llama Trekkie Felix Malmenbeck (en serio), así que ya sabemos por dónde van los tiros y qué podemos esperar.

Qapla'! tugh tlhIngan Hol ghojchoHlaH Hoch!

Duolingo menciona que con el lanzamiento de 'Star Trek: Discovery' se inició una nueva oleada de personas interesadas en entender y hablar el idioma Klingon. Por eso fue una buena oportunidad de lanzar el curso que ya estaba en la lista de proyectos pendientes desde 2015.

Para quienes no lo sepan, el Klingon va más allá de un simple lenguaje de ficción, ya que detrás de él está el lingüista Marc Okrand, quien lo inventó en un inicio para las películas y series de 'Star Trek'. Con el paso del tiempo, Okrand se dio el tiempo de desarrollar un verdadero lenguaje completo y funcional.

Hoy día, el mismo Okrand ha escrito una ópera y hasta un diccionario Klingon-Inglés. Incluso hay más diccionarios para otros idiomas, libros publicados en esta lengua y el Klingon Language Institute en Pennsylvania, que desde hace 20 años se dedica a la enseñanza de este idioma por medio de cursos para todas las edades.

Hay que recodar que el Klingon no es nada sencillo, ya que a diferencia de otras lenguas, ésta hace uso de apóstrofes entre las palabras, además de que el significado de las palabras puede cambiar si se escribe en mayusculas o minúsculas. Como sabemos, todo lo que envuelve a 'Star Trek' pertenece a la CBS, y por fortuna, este curso de Duolingo cuenta con la autorización de la cadena, por lo que es el primero y único oficial para aprender Klingon en línea.

El Klingon no es el primer idioma de ficción que llega a Duolingo, ya que el año pasado esta categoría se estrenó con el alto valirio de 'Juego de Tronos'. A pesar de esto, la compañía asegura que hasta el momento no se está trabajando en otro idioma de ficción y no hay planes a medio plazo de incorporar más. Una lástima, ya que nos gustaría un curso de lenguas élficas, como Sindarin o Quenya.

El curso gratuito de Klingon en Duolingo por el momento sólo está disponible vía web y para aquellos que hablan inglés. En los próximos días esperan añadirlo a sus aplicaciones móviles en iOS y Android, aunque no han mencionado nada acerca de hacer el curso en español.

Más información | Duolingo En Xataka | Atentos, fans de 'Juego de tronos': Duolingo os enseña a hablar en alto valirio