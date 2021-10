Los anuncios llegan a Telegram: así funciona la publicidad en la app de mensajería

No es ningún secreto que Telegram estaba trabajando en una plataforma de publicidad. A finales del año pasado Pavel Durov, su fundador, desveló los planes de monetización de la app: anuncios en los canales masivos y funciones premium para empresas y "power users". De esta segunda opción todavía no se sabe nada, pero los anuncios ya se han dejado ver.

Efectivamente, la publicidad llega a Telegram, pero de una forma un tanto peculiar. Los anuncios en Telegram no son otra cosa que mensajes patrocinados que aparecerán en los canales públicos masivos, siendo estos aquellos con más de mil seguidores. Según Telegram, no se mina ni analiza ningún dato de los usuarios.

Anuncios en Telegram, pero a medias

A pesar de lo que se podría pensar, los anuncios en Telegram no serán banners en la aplicación ni en los chats privados. En su lugar, serán mensajes promocionados que aparecerán en los grandes canales uno-a-muchos, que son aquellos con más de mil seguidores. Cada mensaje estará limitado a 160 caracteres, poco más que un tweet de los de antes.

De acuerdo a Telegram, los mensajes patrocinados se basan "solamente en el tema de los canales públicos en los que se muestran. Eso, en palabras de Telegram, "significa que no se mina ni analiza ningún dato del usuario para mostrar los anuncios" y que todos los usuarios de un mismo canal verán el mismo mensaje patrocinado.

Los mensajes promocionados estarán segmentados en función de la temática del canal

Además, los mensajes patrocinados no permiten añadir enlaces externos. Solo se pueden promocionar productos dentro de Telegram. Dicho de otra forma, los mensajes patrocinados sirven sola y exclusivamente para promocionar canales y bots de Telegram, pero no se podrán usar para llevar al usuario a una web externa. Según las propias guías de Telegram:

"Los anuncios sólo pueden promocionar productos dentro de Telegram, como canales o bots. Cada anuncio consiste en un texto de anuncio y un botón que abre un enlace al producto anunciado. La longitud máxima del texto del anuncio es de 160 caracteres, incluidos los espacios".





Los anunciantes podrán elegir el idioma y los temas aproximados de los canales en los que quieren mostrar el anuncio. De la misma manera, se pueden elegir canales específicos para mostrar los anuncios en ellos o añadir canales concretos en los que no se deben mostrar.

Sobra decir que no todo está permitido. Telegram prohíbe que esta plataforma se use para promocionar, y citamos textualmente: contenido sexual, gráfico o impactante; violencia, odio o acoso; publicidad engañosa; anuncios políticos o sobre elecciones; apuestas; productos engañosos o dañinos; servicios y productos médicos o medicamentos; drogas, alcohol, tabaco o comida rápida; armas, armas de fuego, explosivos o munición; software SPAM, malware o hacking y productos de legalidad cuestionable.

Dicho lo cual, y sabiendo las limitaciones, cabe destacar que los mensajes promocionados es´tan en fase beta y, por lo tanto, no disponibles para todo el mundo. Cuando lo estén, desde Telegram aseguran que una vez hayan cubierto los costes básicos de mantener la app, comenzarán a compartir los ingresos con los dueños de los canales públicos en los que se muestren los anuncios.

¿Y será posible hacer algo para que no se nos muestren anuncios en los canales? Por ahora no se ha mencionado nada, pero Pavel Durov dijo en un mensaje publicado en su canal de Telegram que "los usuarios serán capaces de optar por no recibir anuncios". No se han dado más detalles al respecto, al menos por el momento.