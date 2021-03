A falta de una opción para editar, Twitter trabaja en una función para deshacer el envío de tweets

Una de las funciones que más reclaman los usuarios de Twitter es la de editar tweets. Normalmente, si un usuario publica un mensaje y se encuentra una falta de ortografía o algo mal escrito, la única opción que le queda para solventar el error es borrar la publicación y volver a escribirla. Otra opción es que publique algo y se haya olvidado de adjuntar una foto, por ejemplo.

Sea como fuere, los tweets, por ahora, no se pueden editar, pero parece que Twitter trabaja en una función para dar cierto margen de maniobra a los usuarios: deshacer el envío. Así lo ha mostrado Jane Manchun Wong, una conocida filtradora de funciones de redes sociales cuyo historial de predicciones habla por sí solo.

Twitter bebe de una conocida función de Gmail

Twitter is working on “Undo Send” timer for tweets pic.twitter.com/nS0kuijPK0 — Jane Manchun Wong (@wongmjane) March 5, 2021

Según podemos ver en la publicación de wongmjane, como se la conoce en Twitter, esta nueva función permitirá a los usuarios deshacer el envío de tweets. Esta función no nos es ajena, ya que Gmail tiene una opción parecida que permite deshacer el envío de un correo durante cierto periodo de tiempo. En Twitter parece que funcionará igual.

En el GIF que hay sobre estas líneas podemos ver cómo, al enviar el tweet, aparece un botón con el texto "Undo" ("deshacer" en inglés). También se activa un temporizador de unos cuantos segundos, que es el tiempo que el usuario tiene para decidir si el tweet se envía o no. Lo que no queda claro es si el tweet se publica en el feed y luego se retira o si no aparece en el feed hasta que expira el temporizador.

😮 Here’s a list of features Twitter may be considering for its paid / subscription service



Which would you be willing to pay for? pic.twitter.com/w8vYumrpx3 — 🟣 Matt Navarra (@MattNavarra) July 31, 2020

No es la primera vez que se habla de esta función. A mediados del año pasado Matt Navarra, consultor de redes sociales, publicó unas imágenes de una encuesta en Twitter en la que la plataforma preguntaba a los usuarios por qué funciones estarían dispuestos a pagar, y una de ellas era deshacer el envío de mensajes. No obstante, estas encuestas no reflejan necesariamente las intenciones futuras de Twitter que, por cierto, ya está explorando nuevas vías de monetización.

En cualquier caso, lo que ha publicado wongmjane es una filtración y, como tal, puede que llegue a los usuarios o que no lo haga. Cuestión de esperar. En cuanto a lo de editar tweets, Jack Dorsey, CEO de Twitter, fue muy claro al respecto el año pasado: "probablemente nunca lo hagamos".

