"Probablemente nunca lo hagamos": Jack Dorsey, CEO de Twitter, reduce las posibilidades del botón para editar tuits

Pese a la llegada de otras interesantes herramientas, es la opción más solicitada por los usuarios de Twitter. Tuits, pero editables. Es bien conocido que cuando cometemos una falta de ortografía o nos equivocamos, Twitter no nos deja corregir el error. O eliminamos el tuit y ponemos otro o el error queda para siempre. Desde hace años los usuarios han solicitado a Twitter poder tener un botón para editar tuits y al menos poder, aunque sea durante un breve periodo de tiempo, poder corregir el tuit.

En 2016, Jack Dorsey, CEO de Twitter, dejó entrever que la compañía estaba trabajando en esta opción pero han pasado tres años y no hemos visto ninguna novedad en ese sentido. Hasta hoy. Y no precisamente para anunciar su llegada.

En una reciente entrevista en vídeo con la revista Wired, Jack Dorsey ha contestado a múltiples preguntas sobre la red social y como no podía ser de otra manera, también se le ha preguntado por el botón de editar tuits. Pero para sorpresa (y decepción) de muchos, su contundente respuesta ha eliminado las esperanzas de quienes esperaban que Twitter continuase trabajando en ello.

Ante la pregunta sobre si habrá un botón para editar tuits en 2020, después de una sonrisa: "La respuesta es no".

Durante el vídeo, el CEO de Twitter, explica las razones de por qué el botón de editar no está ni parece que estará disponible.

En la compañía son conscientes que el servicio ha evolucionado mucho desde entonces, pero no creen que el botón para editar sea suficiente oportuno. "Hay numerosas razones para editar tuits como corregir faltas ortográficas o enlaces rotos, pero también usos maliciosos", explica Dorsey. "Con todas estas consideraciones, probablemente nunca lo hagamos", zanja.

Estas declaraciones están en la línea de lo apuntado por Kayvon Beykpour, jefe de producto de Twitter, quien este verano explicaba, según leemos en Techcrunch, "Es una característica que creo que deberíamos construir en algún momento, pero no está cerca de nuestras prioridades".

Sin embargo, en 2016 el propio Dorsey apuntaba en su cuenta personal que "definitivamente se necesita alguna forma de editar tuits", algo que se interpretó como que la red social se encontraba trabajando en esta opción.

not sure why you're quoting this tweet but yes, a form of edit is def needed. But for everyone, not just those w badges