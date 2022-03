Xiaomi Soundbar 3.1ch, análisis: Xiaomi convence con su primer gran paso en el mundo del audio

Una cuestión de la que a menudo nos quejamos acerca de los televisores de hoy día es su pobre rendimiento en sonido de base. Las últimas tecnologías en paneles e imagen se llevan todo el protagonismo, y la tendencia del mercado actualmente pasa por mostrar pantallas muy finas y sin prácticamente ningún borde, no dejando espacio para montar un buen sistema de audio. Es por ello que, una barra de sonido puede ser considerada como uno de los mejores compañeros para nuestro televisor.

La barra de sonido de la que os vamos a hablar en este artículo es bastante especial. Primero porque se trata de la primera barra de sonido de Xiaomi que llega de manera oficial a España. Y segundo porque ofrece unas características bastante interesantes y de las que os vamos a detallar a continuación. Pero antes, bajo estas líneas os dejamos con la ficha técnica de la Xiaomi Soundbar 3.1ch.

Xiaomi Soundbar 3.1ch, ficha técnica

Xiaomi Soundbar 3.1ch Potencia total 430 W Canales 3.1 canales Subwoofer Sí, inalámbrico Formatos de audio Dolby Audio, DTS Virtual:X, DTS Digital Surround Modos de sonido Estándar, Cine, Música, Juego, Noticias, Nocturno, AI Sound Conexiones Bluetooth 5.0, HDMI eARC, HDMI In/Out, Entrada óptica, Coaxial, USB Dimensiones Barra de sonido: 86 x 11,5 x 6 cm Subwoofer: 21 x 29,7 x 37 cm Peso neto: 7,85 kg Precio 249 euros

No hace falta mencionar que Xiaomi tiene productos de todo tipo. Si bien es en Asia donde su mercado es mucho más amplio, a este lado también se han puesto las pilas, pudiendo encontrar soluciones en un gran abanico de terrenos. En lo que respecta al sector del audio, hasta el momento en España solo encontrábamos auriculares o altavoces bluetooth. No obstante, desde que llegó a nuestro país su primer televisor, está claro que la compañía quiere ir expandiendo su presencia en el mundo del audio-vídeo. Y aquí es donde entra la Xiaomi Soundbar 3.1ch, una barra de sonido que tiene mucho que contar.

Diseño tradicional a la par que elegante

Como habéis podido comprobar a partir de la imagen destacada del artículo, el diseño que muestra esta barra de sonido es bastante tradicional. Cuenta con un acabado en negro y de composición rígida, es decir, no encontramos tela que recubra a los altavoces en ningún rincón, como sí ocurría en modelos anteriores de la firma que no acabaron llegando aquí. El tacto es bastante agradable, pues en la parte superior obtenemos un acabado anodizado, justo donde se encuentran los botones físicos de encendido, volumen, y la zona para utilizar el NFC.

La barra cuenta además con un panel de matriz de puntos OLED donde veremos la información acerca del volumen, modos de sonido, fuentes conectadas y demás.

El subwoofer tampoco presenta sorpresas en cuanto a diseño se refiere. Eso sí, la presión sonora que causa si la sentimos (por desgracia para nuestros vecinos). Otro punto que nos ha llamado también la atención es en el diseño de su propio logo. Y es que en este caso se deshacen de 'Mi' para introducir en el logo el nombre al completo de la firma, toda una declaración de intenciones.

Cabe mencionar que esta barra de sonido cuenta con un mando a distancia propio donde podemos controlar el volumen, modos de sonido, fuentes, y este tipo de cosas. El mando va por la misma línea que los que hemos podido ver en los televisores de la firma, aunque algo más sencillo y compacto, puesto que aquí no dependemos de los botones numéricos ni del resto de funciones. Si conectamos la barra mediante HDMI, es bueno saber que gracias a la función CEC podremos controlar la barra con el mismo mando de la tele, si es que es compatible con dicha tecnología.

Nos quedamos sin Dolby Atmos, aunque el engaño a nuestra cabeza se sigue manteniendo

Hablando ya de temas mayores, la Xiaomi Soundbar 3.1ch cuenta con tres altavoces en la propia barra de sonido, y un subwoofer que se conecta a ella de manera inalámbrica. La potencia total de salida es de 430 W, una cifra y características que nos sugieren que estamos hablando de un producto de alta gama. No obstante, dado el precio al que se encuentra a la venta tampoco se pueden hacer milagros, y en este caso no contamos ni con Dolby Atmos ni DTS:X, teniendo que conformarnos con Dolby Audio y DTS Virtual:X Sound. No obstante, esa sensación de inmersión se consigue francamente bien engañando a nuestro cerebro a través del procesamiento psicoacústico de DTS Virtual:X para todo tipo de contenido.

A pesar de las carencias en cuanto a formatos de audio multicanal, las sensaciones con esta barra de sonido han sido espectaculares. A una distancia de aproximadamente metro y medio, durante las pruebas hemos reproducido todo tipo de contenido y desde múltiples dispositivos. También hemos probado sus distintas fuentes y conexiones y la verdad es que nos ha fascinado. Sin embargo, para ahondar en ello viene bien hablar de sus modos de sonido predefinidos.

Un buen abanico de modos para quedarnos únicamente con un par de ellos

Xiaomi nos ofrece hasta cinco modos de sonido por defecto en esta barra: Estándar, Cine, Música, Juego y Noticias. Además, también encontramos la tecnología 'AI Sound', que se apoya de la inteligencia artificial para ir cambiando entre modos según el tipo de contenido que estemos reproduciendo. A través del mando a distancia o los botones físicos de la barra podemos ir pasando por los modos. Los nombres de cada uno de ellos no dan lugar a error, así que entendemos que os hacéis una idea de qué modo utilizar en cada situación. Sin embargo, hay pequeños matices que cabe la pena mencionar.

Si nuestra intención es la de realzar las voces, es decir, ecualizando de manera que aumentemos la sensibilidad de las frecuencias más altas, los modos más adecuados para nosotros serán los de Noticias y Estándar. No obstante, En estos modos encontramos un efecto 'enlatado' que puede ensuciar la experiencia, por ello os recomendamos hacer uso de estos modos solamente si queréis darle más importancia a las voces y diálogos.

En cuanto al modo Cine, como su propio nombre indica, es el más adecuado para reproducir películas y series, ya que obtenemos un sonido bastante más preciso que con los modos previamente mencionados, y con un realce en los bajos para sentir cómo retumba el subwoofer en las escenas de acción. Sin embargo, para nuestro gusto, el modo de sonido que mejor experiencia nos puede ofrecer es el de Música, ya que ofrece de por sí un sonido bastante más neutro y claro. Además, si notamos que en este modo nos falta subir algo más los bajos, siempre podemos optar a hacerlo manualmente a través del mando, ya que incorpora botones físicos expresamente dedicados a modificar este parámetro.

Quizás el modo Juego entra en la liga de los modos Estándar y Noticias, ya que altera de manera muy artificial las frecuencias, provocando un sonido enlatado y realzado forzosamente.

Otro modo muy interesante, y que cada vez estamos viendo más en sistemas de audio y barras de sonido, es el 'Modo nocturno'. Para no despertar a la familia obtenemos un modo que reduce automáticamente el volumen a unos niveles adecuados, pero sin perder ese toque en los bajos, siendo una manera bastante rápida y efectiva de evitar hacer ruido por las noches, ya que está al alcance de un botón. Aunque claro, por otra parte y siendo sinceros, no adquirimos semejante sistema de audio para no disfrutar de toda la potencia que nos ofrece.

Por otra parte, cabe destacar que el modo 'AI Sound' es otra forma de no calentarse la cabeza a la hora de reproducir contenido a través de la barra de sonido, ya que como hemos mencionado, cambia el modo automáticamente en función de lo que vemos. ¿Funciona? Sí, pero como ocurre siempre, lo más recomendable para obtener una experiencia de sonido más precisa y acorde a nuestro gusto será pasar por un ecualizador.

Por cable o sin él, lo que tú prefieras

Por suerte, la Xiaomi Soundbar 3.1ch ofrece un buen abanico de puertos y conexiones para sacarle todo el provecho. Por un lado contamos con HDMI eARC, indispensable si queremos reproducir todo tipo de contenido, incluyendo las muestras de sonido de alta resolución multicanal, a través de un único cable HDMI, ya que dada su naturaleza desde la llegada de ARC, la señal se transmite de manera bidireccional. No obstante, si nuestro televisor no admite estos protocolos, también tenemos la posibilidad de conectar un HDMI de entrada y otro de salida, en caso de que estemos reproduciendo contenido a través de un dispositivo externo que no sea el propio televisor.

En caso de conexión a receptores A/V, y demás equipos que no permitan la conexión mediante HDMI, siempre podemos contar con entrada óptica y coaxial, las cuales encontramos también en esta barra, además de un puerto USB por si queremos reproducir el contenido directamente desde una memoria externa.

En cuanto a conexiones inalámbricas, esta barra de sonido incorpora además Bluetooth 5.0 y NFC, lo que nos permite conectarnos cómodamente a cualquier dispositivo móvil o a otro altavoz inalámbrico. Además, una vez configurada la conexión, es bastante rápido acceder a la fuente que escojamos y reproducir directamente el audio, cambiando fácilmente entre televisor y dispositivo externo. Por supuesto, también contamos con la opción de conectar el televisor a la barra por medio de Bluetooth, deshaciéndonos así de más cables. Si bien de esta forma la calidad de audio sigue estando a la altura, podemos apreciar un cambio notorio, sobre todo en películas y series adaptadas al formato de audio multicanal.

Xiaomi Soundbar 3.1ch, la opinión de Xataka

Se trata del primer gran paso de Xiaomi hacia el mundo del audio, ofreciendo un producto excepcional en relación a las características que incorpora y a su precio. Estamos hablando de un sistema 3.1 de 430 W, subwoofer inalámbrico y DTS Virtual: X para darnos esa sensación de inmersión que logra conseguir a toda costa.

Que un televisor tenga como acompañante esta barra de sonido hará que el contenido obtenga una dimensión totalmente nueva, y desde luego que lo hemos notado en nuestras pruebas. Si bien no todos los modos de sonido son todo lo precisos que nos gustaría, con un par de retoques lograremos conseguir una calidad bastante adecuada y que le dará cuerpo y forma a todo lo que reproduzcamos a través de esta barra. Eso sí, quizás echamos en falta la compatibilidad con Dolby Atmos, y control por voz a través de asistentes de voz inteligentes.

Tanto por su potencia, como accesibilidad con sus múltiples modos, y efectividad a la hora de depender de las conexiones inalámbricas, No nos queda más remedio que recomendar este producto, y esperar cómo evoluciona esta etapa de expansión en el mundillo del audio de Xiaomi.

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.