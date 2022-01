Xiaomi Mi Smart Clock, análisis: un despertador con espíritu de altavoz inteligente y precio rompedor

Los asistentes de voz están presentes cada vez en más dispositivos inteligentes, y hoy día encontramos una buena cantidad de altavoces que utilizan de sus funciones para apoyarse y ofrecer características adicionales. Si bien nos sirve también de altavoz, el dispositivo del que vamos a hablar hoy encaja mejor en la definición de 'despertador inteligente', aunque a groso modo acaba siendo lo mismo.

El Xiaomi Mi Smart Clock es la reciente incorporación de la firma dentro de sus dispositivos para el hogar conectado y nosotros hemos estado unos días cacharreando con él. Si bien la compañía ya ofrece varias alternativas similares en este sector, desde Xiaomi han vuelto para ofrecernos un producto asequible e interesante. Bajo estas líneas os contamos nuestra experiencia con este despertador inteligente, del cual estamos seguros que despertó nuestra curiosidad.

Mi Smart Clock, ficha técnica

Xiaomi Mi Smart Clock Dimensiones y peso 113mm x 68mm x 81.5mm (272g) Pantalla 4 pulgadas Resolución 800 x 480 píxeles IPS LCD Sonido Altavoz de rango completo 1,5 pulgadas Conectividad WiFi 2,4 GHz Bluetooth 5.0 micro-USB Compatibilidad Android 4.4, iOS 9.0 y superior Almacenamiento y memoria 4GB de almacenamiento interno 1GB de RAM Extras Botones físicos de volumen Botón para desconectar micrófonos Asistente de Google Efecto amanecer Brillo automático Precio 34,99 euros

Un diseño compacto y con pantalla

El Mi Smart Speaker es el altavoz inteligente que Xiaomi comercializa actualmente en nuestro país. Sin embargo, desde hace un tiempo está surgiendo la tendencia de incorporar a estos dispositivos una pantalla, aumentando las posibilidades que nos ofrecen. Ejemplos de ellos son los Google Nest Hub, o los Echo Show de Amazon. Existiendo ya este tipo de dispositivos, Xiaomi ha querido también entrar a este sector, ofreciendo algo muy parecido por fuera, aunque con matices que hacen diferenciar a este dispositivo de los mencionados.

Con un diseño compacto y redondeado, el Mi Smart Clock está pensado para encajar en nuestro hogar, aunque sus funciones se aprovecharán más si lo tenemos situado en nuestra mesita de noche, siendo un complemento que le vendrá que ni pintado. Si bien se trata de un diseño sin florituras, es funcional, y su reducido tamaño permite colocarlo en cualquier lugar.

En la parte superior cuenta con botones físicos tanto para el volumen, como para activar o desactivar el micrófono, algo que se agradece y que evita tener el micrófono habilitado para el Asistente de Google. De esta forma no activaremos el asistente por error ni quedarán grabadas nuestras conversaciones.

Sin duda lo más llamativo de su diseño es su panel de cuatro pulgadas, el cual añade algunas funcionalidades. Las especificaciones de la pantalla son bastante básicas, ya que se trata únicamente de un panel LCD IPS de resolución 800 x 480 donde ver información de interés.

Los altavoces se encuentran en la parte inferior del dispositivo, un sistema de rango completo de 1,5 pulgadas. Ya entraremos más en detalle, aunque su calidad de sonido está a la altura de los altavoces inteligentes más básicos. Y siguiendo por la parte inferior, el dispositivo cuenta también con una base antideslizante para colocar en superficies.

Apoyado por el Asistente de Google

La puesta en marcha del dispositivo es bastante sencilla. Para ello, el Mi Smart Clock nos animará a utilizar la aplicación de Google Home y configurar así todos los parámetros. Solo hará falta seguir los pasos para conectar el dispositivo a este ecosistema y poder utilizarlo. Como advertencia, el dispositivo cuenta únicamente con banda de 2,4 GHz. Al ser un aparato con características limitadas, esto no será un problema, pero sí deberemos tenerlo en cuenta a la hora de conectarlo a nuestra red WiFi.

Como viene siendo habitual, cuando agregamos un dispositivo de tales características a Google Home, podremos controlar un amplio abanico de aparatos que se encuentren en el ecosistema de nuestro hogar conectado, gestionar la iluminación de nuestra casa si es que disponemos de luces inteligentes, y básicamente cualquier cuestión relacionada con la domótica si es que somos lo suficientemente creativos.

Con pantalla, sí, aunque con limitaciones

También tendremos la opción de enviar contenido para reproducirlo en el Mi Smart Clock. Aunque pueda parecer que podemos también reproducir vídeos en su panel, lo cierto es que no. Y es que las funciones relacionadas con la pantalla se limitan únicamente a mostrar las distintas esferas del reloj, widgets y acceder de forma más visual a los ajustes del dispositivo. Esto limita en gran medida las acciones que podemos hacer en este despertador inteligente, aunque por otra parte, un panel de 4 pulgadas no nos iba a solucionar la vida en cuanto a contenido multimedia se refiere.

La experiencia a nivel de interfaz es adecuada. Es fácil de utilizar, intuitiva, y funciona a través de gestos, similar a un dispositivo móvil. Tenemos el panel de herramientas si deslizamos desde la parte superior, y otro reservado para el brillo, volumen, modo ' no molestar' y ajustes en la parte inferior. Si deslizamos hacia la derecha encontramos la parte de los widgets, donde podremos acceder a las alarmas, a lo que se está reproduciendo en ese momento, o a la app del tiempo.

Y ya que hemos mencionado el brillo, cabe destacar que la pantalla asciende a unos niveles más que suficientes de luminosidad. Además, he de confesar que siempre desactivo el brillo automático en los teléfonos móviles, pero en el caso del Mi Smart Clock lo he dejado activo, una característica que viene deshabilitada por defecto. La razón es simple; no apetece trastear con los ajustes del brillo cuando puedes ver la hora independientemente de la iluminación del ambiente. El brillo se reducirá al mínimo cuando nos vayamos a acostar. Sé que no descubro nada a nadie con esto, pero quería mencionarlo, ya que estaba preocupado de si la luz que emite la pantalla me iba a molestar por la noche. Además, cuando detecta que no hay apenas luz en el entorno, la esfera del reloj se tornará de un tono monocromo.

El despertador cuenta además con una función bastante útil por si queremos dejar una luz encendida por la noche y no tenemos ninguna tenue. Y es que podremos dejar la pantalla encendida con uno de los tonos disponibles. Hay cuatro para elegir, y nos vendrá muy bien, sobre todo si sois de los que os desveláis a las tantas de la mañana para ir al servicio y no queréis encender ninguna luz.

Alarmas con funciones especiales

Las alarmas funcionan de forma similar a las de cualquier dispositivo móvil con Android. Sin embargo, hay dos pequeños detalles que se han añadido en este despertador inteligente. El primero de ellos es su 'Efecto amanecer', el cual sube poco a poco la luz 30 minutos antes de la hora que hemos configurado para que suene.

Otra función destacada es la rutina de 'Buenos días', algo más común si habéis trasteado con temas de automatización en Android. Aquí nos informará sobre el tiempo, nuestra agenda, desplazamientos y noticias del día. Esta opción la podemos activar al poner una alarma, para que siempre realice esta tarea. A través de Google Home podemos también crear rutinas algo más elaboradas en base a los dispositivos que tengamos en casa, como activar una luz cuando nos despertamos, poner música, y demás.

El dispositivo también cuenta de serie con la función de 'Buenas noches' en su panel de herramientas. Esta nos apagará las luces, si es que tenemos alguna conectada a nuestro ecosistema, y nos preguntará por la hora a la que nos querremos levantar al próximo día.

Sonido poco sorprendente, pero suficiente

Si lo pensamos fríamente, las opciones que nos ofrece el panel son bastante limitadas, pudiendo considerar este dispositivo más bien como un altavoz inteligente, y compitiendo de tú a tú con la gama más básica de Google y Amazon. Y es que como veníamos diciendo anteriormente, el dispositivo cuenta con unos drivers de 1,5 pulgadas, obteniendo un sonido que, si bien no es para nada del otro mundo, nos resultará más que suficiente para las funciones a las que optamos en dicho aparato. De esta manera, si lo que buscamos es calidad de sonido, mejor evitar esta clase de dispositivos.

No nos despegamos del micro-USB

En cuanto a conectividad, el dispositivo es compatible con Bluetooth 5.0, y el sistema de alimentación pasa por conectarse a la corriente a través de un cable micro-USB. Aquí hay dos peros; el primero es la interfaz micro-USB, algo anticuada en estas fechas, aunque no es realmente importante ya que esto va ligado con la siguiente pega; tiene que estar siempre enchufado.

Lo último no supone demasiado problema, ya que al fin y al cabo se trata de un dispositivo que no vamos a mover de forma habitual. Sin embargo, que hubiese tenido una batería hubiera facilitado el hecho de tener activo el dispositivo ante un apagón. Además, tampoco hubiera estado mal para aquellas ocasiones en las que lo utilizamos como temporizador en la cocina, para así facilitar su transporte.

Mi Smart Clock, la opinión de Xataka

En definitiva, el Xiaomi Mi Smart Clock se trata de un altavoz inteligente recomendado para un uso básico. Es compatible con el Asistente de Google, y su interfaz intuitiva hará que casi cualquier persona pueda utilizarlo con facilidad. Su diseño compacto y redondeado puede gustar a muchos, aunque no os dejéis engañar por su panel, ya que si bien puede mostrar información de utilidad, sus funciones son algo limitadas.

El dispositivo realmente cumple con lo que se propone, y se trata de un buen añadido para nuestro ecosistema Google Home. La firma ya contaba con el Mi Smart Speaker como altavoz inteligente, pero se agradece que desde Xiaomi continúen en esta línea con un concepto algo distinto a lo visto. Si estabais a punto de desechar ese despertador de hace la tira de años de vuestra mesita de noche, puede que el Mi Smart Clock se trate de un buen compañero para vuestra habitación, un pequeño empujón para adentrarse en el mundo de la domótica y los dispositivos inteligentes.

El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Xiaomi. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.