Sony Ult Wear vs WH-1000XM4: enfrentamos cara a cara los dos mejores auriculares de Sony por menos de 200 euros

Tienes 200 euros de presupuesto y necesitas unos auriculares. En tu lista están los Sony WH1000-XM4 y los recién llegados Sony ULT Wear. Pero no sabes cuál de los dos comprarte porque se parecen mucho y no sabes cuál puede dar mejor resultado. En el Versus de hoy lo vamos a descubrir.

Vamos a comparar dos auriculares de Sony, que probablemente gracias a su calidad-precio, estén en la lista de deseos de muchos de vosotros. Por un lado, tenemos los XM4 que llevan ya tres años en el mercado y a día de hoy siguen siendo una compra recomendada, por precio. En el mercado tenemos un modelo más nuevo en esta familia de auriculares, que son los WH1000-XM5, pero que no hemos incluido en esta comparativa porque su precio actual se aleja de los 200 euros que tenemos de presupuesto.

Por otro lado, los ULT Wear acaban de salir como parte de una nueva familia de productos de sonido de Sony, a un precio bastante atractivo de menos de 200 euros y que ofrecen casi todas las prestaciones que tienen los XM5, pero con un par de novedades que os gustarán a muchos. Esta es nuestra comparativa en vídeo.

Diseño, acabado y comodidad

Llevo utilizando auriculares de la familia WH-1000 desde hace años y su diseño siempre me ha parecido cómodo y con buenos materiales de calidad. Aquí tenemos buenas noticias porque los recién llegados ULT Wear llegan con un diseño completamente basado en el de la familia WH1000. Más en los XM4 que en los nuevos XM5. De hecho, cuesta diferenciarlos a simple vista. Pero, a pesar de esta buena noticia… la construcción no termina de sorprenderme.

Sony ha utilizado plástico para el exterior de estos nuevos auriculares, que aunque da robustez al producto, no transmite la misma calidad que los XM4, ni obviamente, los XM5. Se nota que se ha reducido la calidad con el fin de que sea un dispositivo más económico de salida.

Los dos auriculares comparten también puntos de articulación en los extremos de la diadema, que permiten a los recintos girar, e incluso plegarlos para poder guardarlos en su funda correspondiente. Las fundas de ambos modelos son muy similares, y permiten transportarlos a cualquier parte, además de llevar sus accesorios.

Hablando de comodidad, los ULT Wear y los XM4 son igual de cómodos y el tacto de las almohadillas y el revestimiento de la diadema es bastante similar. Una vez que nos los ponemos y los ajustamos cuesta ver diferencias entre ellos porque el peso está bien compensado, se adaptan bien a la cabeza del que los usa, con una buena horquilla de apertura, y con un recubrimiento de la oreja completo.

Pero yo os tengo que ser sinceros. Como os he dicho llevo años utilizando estos auriculares de Sony para trabajar, escuchar música, ver películas, jugar… y siempre tengo que abrirlos al máximo para que se adapten bien a la forma de mi cabeza. Yo estoy encantado, pero después de una hora de uso aproximadamente, empiezo a notar cierta presión en la parte superior de la cabeza que acaba siendo molesto y tengo que quitármelos unos minutos para poder seguir utilizándolos. Y es algo que también me pasa con los XM4 y con los ULT Wear.

Lo más probable es que esto dependa de la forma de la cabeza de cada persona que los utilice, y lo mejor para saber si son cómodos o no es probarlos en alguna tienda que estén disponibles. Yo os cuento lo que me pasa a mí, pero no tiene por qué pasaros a vosotros.

En definitiva, a pesar de los grandes parecidos que tenemos entre los XM4 y los ULT Wear de Sony en este apartado, el punto se lo tengo que dar a los XM4 porque el acabado y los materiales son mejor en estos auriculares, y quizá esto permita una perdurabilidad mayor del dispositivo con el paso del tiempo.

Calidad de sonido

Vamos con el segundo apartado de este versus, y diría que uno de los más importantes, después de la comodidad: La calidad de sonido. Pero antes me gustaría deciros que he probado estos auriculares como un usuario normal en diferentes situaciones. A través de Bluetooth conectados a mi móvil y a mi ordenador y también con cable, al ordenador y para jugar, tanto a la PlayStation 5 como a la Xbox, conectando el jack a los respectivos mandos.

Aquí tengo noticias bastante buenas porque la calidad es muy similar en los modelos que comparamos hoy. Esto es algo que podía esperar después de echar un vistazo a la tabla de especificaciones de un modelo y de otro, ya que son muy similares. Pero sí que va a haber un factor que te haga decantarte por unos o por otros, y eso dependerá únicamente de tu gusto personal con los sonidos bajos.

Y es que Sony ha centrado sus esfuerzos en que los ULT Wear traigan un sistema de sonido con unos graves muy contundentes, que posiblemente consigan atraer los oídos de aquellos usuarios que prefieran más potencia en ese tipo de sonidos. En el recinto izquierdo de estos auriculares tenemos el botón ULT que sirve para activar dos tipos de respuesta en graves: El modo ULT 1 que sirve para tener unos graves más potentes y el ULT 2 que nos otorga graves más profundos.

Me parece comodísimo cambiar entre los 2 modos disponibles con tan solo pulsar un botón. Pero, hay veces que no estás seguro del modo en el que te encuentras a no ser que estés dentro de la aplicación de los auriculares. Cada vez que cambias uno de los modos, suena un efecto de sonido que indica que se efectúa el cambio, pero he echado de menos una vocecita que te asegure el modo que acabas de activar. No es demasiado intuitivo a no ser que prestes mucha atención.

Hablando de los modos en sí, sin tener ninguno de los ULT activado, el sonido es bastante equilibrado y parecido entre los ULT Wear y los XM4. Aquí cuesta mucho diferenciar que uno sea mejor que otro, y su igualdad de especificaciones se traduce en un sonido similar, que nos permite diferenciar todas las frecuencias sin problema, disfrutando bien de música y de cualquier contenido que reproduzcamos.

En el caso de los ULT Wear, el modo Ult 1, le da un plus a los bajos, y los hace más profundos, dándole un poco más de detalle a su sonido sin llegar a comerse al resto de sonidos agudos y medios. A mí es el modo que más me ha gustado, ya que consigue darle un poco más de cuerpo al sonido en la mayoría de géneros musicales. En música clásica también es una pasada, y si os gusta el rock, lo vais a disfrutar mucho.

El modo Ult 2 es excesivo bajo mi punto de vista. Es curioso probarlo, pero me ha parecido incómodo en varias ocasiones, ya que la frecuencia se potencia de más y nuestros oídos terminan vibrando creando una sensación molesta donde no se termina de disfrutar de las canciones, sobre todo escuchando rock donde el bajo y la batería estén muy presentes. Quizá haya a quien le guste, pero es un modo que o no usaría o usaría de forma puntual, ya que no se produce una mejora sustancial en el sonido.

Si queremos conseguir un resultado similar en los XM4, podemos incrementar a través del ecualizador de la APP, la opción de “Clear Bass” y subirla al máximo. Es lo más parecido al modo ULT 2 de los ULT Wear, pero sigue resultando excesivo para mi gusto.

En conclusión. Es complicado decantarse por los XM4 o los ULT Wear en el apartado de calidad de sonido, ya que ambos auriculares se encuentran a la misma altura. Le daría un punto a cada uno, pero… únicamente por ofrecer un extra a la hora de elegir las especificaciones del sonido pudiendo potenciar los bajos siempre que queramos con tal solo pulsar un botón, los ULT Wear se lo merecen por encima de los XM4. Sinceramente, no es algo que cambie drásticamente la experiencia, pero está bien contar con más opciones de sonido.

Cancelación de ruido

El apartado de cancelación de ruido me parece esencial. De hecho, desde que tengo unos auriculares con cancelación de ruido no he vuelto a usar otros que no tengan esa función, ya que me parece importantísima sobre todo a la hora de viajar o de trabajar concentrado.

Sony también ha demostrado que sabe cómo integrar una buena cancelación de ruido en la mayoría de sus auriculares, y lleva haciendo un enorme trabajo desde los XM3. En los auriculares que tenemos sobre la mesa, la cancelación de los XM4 cobra vida gracias al chip QN1 y al sistema Dual Noise Sensor que ajusta de manera automática la cancelación del ruido en función de donde nos encontremos.

Los ULT Wear solo utilizan el chip V1 que es el que tenemos en los XM5 y el que permite ese refuerzo de los graves del que os hablaba antes y el que se encarga de la cancelación de ruido.

Es realmente difícil ver una diferencia clara entre la cancelación de ruido de los XM4 y los ULT Wear, sinceramente. Ambos auriculares consiguen aislar bastante bien el sonido exterior y no es que uno haga mejor trabajo que otro en este apartado. Por ello considero que ambos auriculares merecen un punto en este apartado.

Funcionalidades

A nivel de funcionalidad, sin tener en cuenta el botón ULT de los ULT Wear, los dos auriculares nos ofrecen las mismas funciones, que aprovecharemos mucho más gracias a la aplicación Headphones de Sony, que es gratuita tanto en iOS como en Android.

Con ella, tendremos control sobre el ecualizador, el control de sonido adaptativo, y algunas opciones y herramientas como el analizador de orejas, el asistente de voz o, la que personalmente me gusta más, el hecho de conectar los auriculares a dos dispositivos de manera simultánea.

También comparten otras opciones interesantes como el hecho de detener la reproducción de música o de un vídeo al quitarnos los auriculares, algo que me parece fundamental. Y también tendremos la opción de personalizar un botón con opciones predeterminadas, teniendo más opciones en los ULT Wear que en los XM4, por el hecho de ser más nuevos.

Los dos modelos también tienen el panel de control con sensor táctil en el recinto derecho de los mismo, que nos permite pausar la reproducción de música, pasar de canción, o el modo de atención rápida que desactiva la cancelación de ruido para escuchar a nuestro alrededor cuando tapamos el recinto con la mano. Esta superficie táctil me ha parecido mejor en los ULT Wear, ya que es más precisa y rápida y falla menos. Que sean unos auriculares más recientes tiene sus ventajas y esta es una de ellas.

La calidad del micrófono no es para tirar cohetes en ninguno de los dos modelos. Sony tiene mucho por hacer para mejorar esto. Se aprecia un poquito de mejor trabajo en los ULT Wear de cara a amortiguar el ruido exterior. Pero aun así, no son demasiado recomendables para hablar con ellos. Para usar esto, prefiero usar el micrófono del teléfono.

A nivel de funcionalidad tenemos exactamente lo mismo en unos auriculares y en los otros. Aquí sí que es MUY difícil decantarse, pero el paso del tiempo beneficia una vez más a los ULT Wear y le voy a dar un punto a ellos gracias a que su interfaz táctil está mucho más pulida y funciona mejor.

Autonomía

Sony siempre ha hecho muy buen trabajo en cuestión de autonomía de sus auriculares. Siempre lo ha demostrado en los modelos de la familia WH1000, y lo sigue manteniendo con estos nuevos ULT Wear.

En ambos modelos tenemos una autonomía de media de unas 30 horas teóricas según nos dice la marca, con la cancelación de ruido activada en todo momento. Una cifra que asciende si la desactivamos. Esto se traduce en varias jornadas de uso de unas 8 horas, en mi caso prácticamente continuas, un dato sin ninguna duda espectacular, que se cumple.

No he medido con un cronómetro cuánto tiempo he usado cada uno de los modelos, algo que sería una locura, pero lo que sí que puedo deciros es que los he cargado una vez cada siete días, lo cual me parece un dato bastante positivo, y que se ajusta a los datos que Sony dice.

Hablando de carga, contamos con carga rápida en ambos modelos. En los XM4 con 10 minutos tenemos 5 horas de autonomía. Y con los ULT Wear con 5 minutos tenemos unos 100 minutos de autonomía. Nada mal en ambos casos. Eso sí, en ninguno de los dos modelos tenemos la opción de usarlos mientras los cargamos, algo que entiendo por qué se hace, pero no me gusta.

En conclusión, no veo flaquezas en ninguno de los dos modelos, por lo que en autonomía me veo obligado a dar un punto a cada uno de los modelos, ya que las cifras son prácticamente imbatibles en este rango de precios.

Recuento final de puntos: el auricular ganador

Comparar estos dos auriculares ha sido una experiencia bonita, pero muy difícil ya que los dos compiten con prácticamente las mismas armas. Estoy hablando de dos auriculares de calidad en la mayoría de sentidos, tanto en construcción, como en calidad de sonido, cancelación de ruido y autonomía. Como veis, son los pequeños detalles, en este caso pequeñísimos detalles, los que han marcado la diferencia en este versus entre un modelo y otro.



SOny ULT Wear Sony wh-1000xm4 Diseño y comodidad 0 puntos 1 punto calidad de sonido 1 punto 0 puntos cancelación de ruido 1 punto 1 punto funcionalidades 1 punto 0 puntos autonomía 1 punto 1 punto total 4 puntos 3 puntos

Por casi el mismo precio que cuestan, merece la pena apostar por los nuevos ULT Wear, simplemente porque contamos con un poco más de versatilidad en los modos de audio gracias a esa importancia que ha dado Sony a los bajos en este modelo. Si eres un usuario que disfruta de esos sonidos cuando escucha música, no hay discusión. Pero si esto no te importa tanto, los XM4 son unos auriculares espectaculares que te dan un extra de calidad de materiales, que quizá permita que duren más con el paso del uso y del tiempo.

