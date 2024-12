Sonos Arc Ultra, análisis: enamorado desde la primera escucha con una de las mejores barras de sonido de los últimos tiempos

Hay dispositivos que dejan huella. La barra de sonido más top de Sonos es uno de ellos. Cuando probé la primera Sonos Arc quedé enamorado por su claridad. Y desde entonces no he encontrado nada igual. Otras barras de sonido pueden sonar más contundentes y ofrecer más opciones, pero ninguna logra un audio tan cristalino y envolvente en un formato tan compacto.

La Sonos Arc Ultra es un paso más. A nivel estético es similar, pero su interior ha sido reestructurado para mejorar justo donde fallaba. El resultado es una barra de sonido con 14 drivers, subwoofer incluido y capacidad para reproducir señales Dolby Atmos 9.1.4. Una producto de audio de alto nivel que hemos estado probando durante los últimos meses. Esta ha sido nuestra experiencia.

Ficha técnica de la Sonos Arc Ultra



Sonos ARC ULTRA dimensiones y peso Dimensiones: 75 mm (alto) x 1.178 mm (ancho) x 110,6 mm (profundidad) Peso: 5,9 kg Sistema de altavoces 15 amplificadores digitales de clase D (7 tweeters + 6 midwoofers + subwoofer integrado) CPU Quad Core

4 x A55 1,9 GHz memoria SDRAM de 2 GB

NV de 8 GB Características Trueplay para iOS y Android Sound Motion Sonido nocturno Formatos de audio PCM estéreo, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (Dolby Digital Plus), Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Atmos (True HD), PCM Multicanal, Dolby PCM Multicanal, Sonido envolvente digital DTS Conectividad WiFi 6 HDMI eARC conexión óptica Bluetooth 5.3 Apple Airplay 2 Spotify Connect Control por voz precio 999 euros

Diseño: el mejor trabajo de compactación del mercado

La Sonos Arc Ultra es una barra de sonido. Y ya está. No hay mando, no hay subwoofers externos. Es una barra de poco más de un metro de largo. Para que os hagáis una idea, más o menos justo lo que ocupa un televisor de 55 pulgadas. Si tenéis una tele de este tamaño os quedará clavada; si tenéis un televisor más grande no ocupará todo el frontal.

El aspecto es bastante reconocible y sigue las líneas de diseño de la mayoría de productos de Sonos. Tenemos una barra construida en plástico, con un formato cilíndrico y una zona rectangular en la parte trasera. Está llena de pequeños agujeros y únicamente sobresale el logo de Sonos central.

El acabado es impecable. La barra de sonido transmite pulcritud, solidez y creo que combina bien con todo tipo de salones. Es un diseño neutro y sencillo, pero efectivo y elegante. Hemos probado la versión en blanco, pero también está disponible en negro.

En comparación con la generación anterior, la Arc Ultra es algo más baja. Parece una tontería, pero se nota especialmente cuando tu televisor tiene el receptor justo en el logo central inferior y la barra de sonido lo tapaba ligeramente.

Como añadidos tenemos un indicador LED encima del logo de Sonos, un control háptico para el volumen en el lado derecho, un botón táctil para el control de voz en el lado izquierdo y tres botones táctiles en la parte central para detener el sonido y pasar de canción. En general todo bastante minimalista. Personalmente lo prefiero así, ya que lo habitual es que la barra la toquemos lo mínimo posible y todo lo hagamos a través del propio televisor o desde la aplicación del móvil.

En la parte trasera encontramos las conexiones. Tanto la toma de alimentación como el puerto HDMI, pasando por el Ethernet, el botón de enlace Bluetooth y un botón físico para desactivar el micrófono, un añadido que de un tiempo a esta parte la mayoría de fabricantes incorpora como medida preventiva de privacidad.

La principal crítica es que Sonos ofrece pocas opciones. En general con el HDMI eARC principal tendremos suficiente, pero de lo contrario necesitaremos tirar de adaptadores. Una limitación importante que básicamente provoca que para aprovechar la Arc Ultra necesitemos un televisor relativamente reciente.

No contamos con conexión óptica y tampoco tenemos ningún HDMI adicional. Olvidémonos por tanto de conectar la Arc Ultra a cualquier otro dispositivo que no sea el propio televisor.

Experiencia de uso: Sonos va abriéndose poco a poco

Hay marcas que son muy cerradas. Afortunadamente la tendencia general de la industria es ir hacia una mayor interoperabilidad con todos los servicios. Esa exclusividad artificial que antes se vendía como algo positivo cada vez tiene menos tirón. Y desde aquí nos alegramos profundamente.

La Sonos Arc Ultra es un salto adelante a nivel de conectividad respecto a lo que teníamos antes. Viene con WiFi 6, es compatible con asistentes de voz como Alexa el propio de Sonos y por primera vez añade Bluetooth, para enviar directamente música desde el móvil. Siguiendo esta línea, también encontramos compatibilidad con Apple AirPlay 2 y Spotify Connect. Finalmente se ha ampliado la disponibilidad de Trueplay, estando ahora también para Android.

Como vemos, son una serie de añadidos en la dirección de ir permitiendo utilizar la barra de sonido de más formas. Anteriormente se nos forzaba a pasar todo por su aplicación y poco más, ahora se añaden alternativas.

La aplicación de Sonos sigue siendo el centro neurálgico para gestionar la Arc Ultra. Está disponible tanto para Android como para iOS y afortunadamente en nuestra experiencia los problemas con su app han quedado atrás.

Desde la aplicación podemos enlazar los principales sistemas de streaming y realizar una serie de controles básicos como el volumen, la reproducción o la sincronización de los distintos productos de Sonos. Con los Sonos Ace, la barra de sonido de Sonos es capaz de conectarse para intercambiar el sonido, pero no funciona con el resto de auriculares.

El uso de la barra de sonido es sencillo, aunque no tenemos un mando dedicado ni disponemos de muchas opciones que vayamos a usar en el día a día.

Un impresionante sonido estéreo que llena todo el salón

La Sonos Arc Ultra reproduce señales Dolby Atmos 9.1.4, con un total de 15 amplificadores. En comparación la Sonos Arc original ofrecía un sonido 5.1 con 11 drivers.

9 = derecha, izquierda, centro, midwoofer derecho, lateral derecho, trasero derecho, midwoofer izquierdo, lateral izquierdo y trasero izquierdo.

= derecha, izquierda, centro, midwoofer derecho, lateral derecho, trasero derecho, midwoofer izquierdo, lateral izquierdo y trasero izquierdo. 1 = subwoofer (Sound Motion, fruto de la compra de Mayht Holding BV)

= subwoofer (Sound Motion, fruto de la compra de Mayht Holding BV) 4 = midwoofer frontal derecho, midwoofer frontal izquierdo, midwoofer trasero derecho y midwoofer trasero izquierdo.

Es decir, disponemos de siete altavoces para los sonidos agudos, seis midwoofers para las frecuencias medias y por primera vez un subwoofer dedicado para conseguir el efecto estéreo que, según Sonos, promete el doble de graves en comparación con la generación anterior.

La disposición de los altavoces ofrece un resultado sensacional. El sonido tiene un efecto envolvente y tridimensional excelente, llenando toda la habitación con una claridad impresionante.

No es la barra de sonido con los graves más potentes. Aquí la Sonos Arc Ultra sigue quedando un punto por detrás de las barras con un subwoofer dedicado. Pero en comparación con la Sonos Arc original se nota claramente un salto. Los graves están presentes y lo mejor es que la distorsión es mínima. Aunque subamos el volumen al máximo, la precisión de la barra es sobresaliente. Y esta es precisamente la gran fortaleza de la Sonos Arc Ultra. Ya podemos subir el volumen que disfrutaremos de un sonido super limpio. Algo muy difícil de ver en la competencia.

A nivel de compatibilidad, la Sonos Arc es compatible con PCM estéreo, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos (Dolby Digital Plus), Dolby Atmos, Dolby TrueHD, Dolby Atmos (True HD), PCM Multicanal, Dolby PCM Multicanal y sonido envolvente digital DTS, no así DTS HD ni DTS:X. Todo sea dicho, no es algo que echemos de menos ya que el formato que más nos interesa es Dolby Atmos.

Dos modos cuya activación me parece imprescindible son el modo de mejora de la voz, con optimización de diálogos en tres niveles y el sistema de calibración Trueplay, que funciona tanto en iOS como en Android y permite adaptar el sonido de la barra a la acústica de nuestra habitación o salón. Otros ajustes de la aplicación son el modo nocturno, que limita explosiones y otros efectos y un sencillo ecualizador.

Junto a la gran precisión, la Sonos Arc Ultra también destaca en su latencia. Es algo super importante cuando la tenemos conectada a la tele. Aquí no notaremos prácticamente retraso respecto a lo que se ve en el televisor y el sonido queda perfectamente enlazado con los labios y lo que está apareciendo.

Si queremos conseguir el efecto Dolby Atmos más completo necesitaremos un Sonos Sub, pero esta Arc Ultra es una barra de sonido que por sí sola consigue un efecto bestial. El mejor sonido que podemos pedir hoy en día que surja desde una única barra.

Sonos Arc Ultra, la opinión de Xataka

La Sonos Arc Ultra es sin duda una de las mejores barras de sonido del mercado. Es fácil de utilizar, tiene un diseño impecable y su audio enamora. No tenemos los graves que ofrece la Samsung HW-Q990D o la Sony Bravia Threathe Bar 9, pero ninguna de estas consigue el efecto que tenemos con la Sonos en un mismo cuerpo. Sin necesidad de tirar de subwoofers dedicados, el efecto envolvente de la Arc Ultra es sobresaliente.

No tiene un precio económico y necesitaremos un televisor moderno porque solo dispone de un HDMI, pero no nos equivocaremos con ella. Si estáis buscando un sonido de primer nivel para vuestro salón, la Sonos Arc Ultra se sitúa a la vanguardia del mercado con una experiencia auditiva de altísima calidad.

