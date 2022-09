Sonos Sub Mini: un subwoofer con los graves por bandera para reforzar el sistema de sonido de Sonos

Muchos dispositivos suenan bien, pero pecan de tener unos graves más bien modestos. Para paliar este aspecto de sus productos, desde Sonos han presentado el nuevo Sub Mini, un subwoofer con los graves por bandera que llega para complementar productos como barras de sonido u otros altavoces.

Estas son las características del Sub Mini, un altavoz compacto con formato cilíndrico que ampliará el sistema de sonido Sonos que se tenga configurado en casa.

Ficha técnica del Sonos Sub Mini

Sonos Sub Mini Dimensiones y peso 305 x 230 mm

6,35 kg Sonido interno Dos woofers de 6"

Dos amplificadores digitales de clase D Sonido digital TruePlay (medición acústica ambiente)

Ecualización Respuesta en frecuencia 25 Hz Conectividad WiFi 802.11a/b/g/n, puerto Ethernet Compatibilidad Productos Sonos no portátiles Precio 499 euros

Un subwoofer para unirlo a los One o las barras Beam

Los subwoofer Sub Mini son bastante compactos, con una altura de unos 30 centímetros. Están pensados para utilizarlos con otros dispositivos Sonos, coo los One, One SL o lo altavoces SYMFONISK. Lamentablemente, como suele ser habitualmente en el ecosistema Sonos, estos subwoofers están limitados a los productos de la marca.

En su interior encontramos dos woofers de 6" junto con dos amplificadores de clase D. Sonos promete nos potentes graves y un sonido equilibrado. La ventaja es que al sincronizarse con otros productos, cada uno se centra en las frecuencias donde más destaca. Por ejemplo junto a una barra Sonos Ray, el Sub Mini provocaría las frecuencias bajas mientras la barra haría lo propio con las medias y alta.

Su funcionamiento es bastante sencilla, funcionando a través de la app de Sonos, que se encarga de combinarlo con el resto. El Sub Mini se sincronizará aunque bajemos el volumen de la tele con el mando o cambiemos la música.

Disponibilidad y precio del Sub Mini

El nuevo subwoofer de Sonos estará disponible en España a partir del 6 de octubre, a un precio oficial de 499 euros. Estará disponible en dos opciones de color: negro mate y blanco.

Más información | Sonos