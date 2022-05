Sonos ya tiene su propio asistente de voz. Y al contrario que Google o Amazon, este es completamente privado

Sonos siempre ha ido a la suya. Y ahora vuelve a demostrarlo con su último proyecto: un asistente propio para poder gestionar sus altavoces con la voz. Un añadido presentado junto a la nueva Sonos Ray, que estará disponible el próximo mes de junio y funcionará con cualquier producto Sonos que disponga de micrófono. Hemos podido escucharlo en acción y hablar con uno de sus responsables para que nos cuente cómo funciona y qué lo diferencia de Alexa, Siri o el Asistente de Google.

Todo el procesamiento de la voz se realiza en el dispositivo. A través del comando "Hey Sonos" podremos activar el 'Sonos Voice Control' y pedirle que reproduzca una determinada canción por streaming, que suba el volumen o que suene nuestra lista de reproducción. La diferencia con otros asistentes de voz es que en este caso todo el procesado se realizará en el propio dispositivo.

David Leroy, Director de Machine Learning y Experiencia de Voz en Sonos, nos explica que "todo el procesamiento se realiza en el altavoz, sin necesidad del smartphone en ningún punto". La compañía explica que este asistente ofrece una privacidad sin igual y afirman rotundamente que "ninguna transcripción de audio ni grabación se envía a la nube, se almacena, se escucha ni se lee".

El origen es la empresa Snips, comprada por Sonos en 2019. Sonos no ha creado un asistente de voz de la noche a la mañana. Para entender este movimiento hay que remontarse a 2019, cuando Sonos decidió comprar la empresa francesa Snips AI.

Leroy, VP de Machine Learning en Snips y uno de sus primeros empleados nos cuenta su trabajo. Creada en 2013, Snips desarrolló un sistema de reconocimiento automático del lenguaje para poder integrarse en dispositivos. Es decir, el procesamiento natural que habitualmente los asistentes de voz realizan en la nube, pero miniaturizado para que el propio dispositivo pueda realizar la gestión.

"Vimos que había hueco para crear un asistente de voz creado desde cero con el enfoque de la privacidad", nos explica Leroy. En el momento de la compra, en Snips eran unos 50 empleados, principalmente ingenieros y científicos.

El "truco" es que es un asistente centrado en la música. El propio nombre de este asistente lo dice: 'Sonos Voice Control'. Es cierto que la perspectiva de una mejor privacidad está ahí, pero sus capacidades son también más limitadas. Mientras Alexa o Siri permiten contestar todo tipo de preguntas, el asistente de Sonos está centrado en el control de la música. Esto les ha permitido concentrar sus esfuerzos en este ámbito.

Aún así, hay millones de maneras de solicitar una canción. El equipo de Sonos nos explica que los nombres de las canciones y artistas más populares han sido entrenados específicamente para facilitar el entendimiento. Durante la presentación, desde Xataka pudimos escuchar algunas pruebas y el funcionamiento fue bastante rápido y natural, prácticamente igual que en cualquier otro asistente de voz.

Salvo Spotify, que describen como un gran aliado, o Youtube Music, el asistente permite reproducir canciones de distintos servicios de streaming (Sonos Radio, Apple Music, Amazon Music, Deezer y Pandora). Podemos desde decirle el nombre de la canción, el estilo, el artista, centrarnos en el servicio, elegir el altavoz concreto donde queremos que suene o irnos a una determinada lista de reproducción.

Podemos encadenar comandos, con una carencia de 6 segundos. Para activar el asistente hará falta el comando de "Hey, Sonos". Pero hay una ventaja añadida y es que durante 6 segundos, el asistente se mantiene activo por lo que podemos añadir otros comandos. Por ejemplo, si le decimos "pon AC/DC" y la primera canción no es la que buscamos, le podemos decir "siguiente", "siguiente" o "reprodúcelo en el salón principal".

En los pocos minutos que duró la demostración, el abanico de comandos específicos que entendía el asistente era bastante alto, con la ventaja de poder "mantener una conversación breve" con el asistente, sin necesidad de repetir cada vez la palabra comando.

Recordamos que hace falta un altavoz o barra de sonido con micrófono. Sonos dispone de 11 dispositivos con micrófono, siendo el Sonos Roam su modelo más económico. Aún así, si tenemos por ejemplo un Sonos Roam y luego una barra de sonido sin micrófono, como la reciente Sonos Ray, podremos aprovechar uno de ellos como receptor y que envíe el sonido al otro dispositivo.

Con la voz de Esposito, pero llegarán nuevas voces (e idiomas). Para inaugurar su asistente en inglés, Sonos ha elegido el actor Giancarlo Esposito, conocido por participar en series como 'Breaking Bad', 'Better Call Saul' o 'The Mandalorian'. Suena muy particular. Con un tono ligeramente grave y calmado. Algo diferente a lo que podemos estar acostumbrados pero bastante atractivo.

Desde Sonos nos explican que a finales de año estará disponible en francés, aunque por el momento no han confirmado si se contará con algún actor o personaje de habla francesa concreto. Sí aseguran que están trabajando ya en contar con una voz femenina.

"Los distintos lenguajes son extremadamente diferentes. Y requiere una enorme cantidad de trabajo adaptar el asistente a cada uno de ellos", nos explica Leroy.

Sonos no quiere que preguntemos por el tiempo (de momento). "No es una cuestión de arquitectura, sino de enfoque", asegura Leroy al preguntarle por qué funcionan en el dispositivo y no con la nube. "En el momento en que conectamos con Apple Music o Sonos Radio para reproducir una canción, ahí sí hay una conexión", apunta. Sin embargo, en lo que respecta a la reproducción y la música no creen que haga falta nada más. Es por eso que no es un asistente como tal, ya que para contestar determinada información, como por ejemplo qué tiempo hace, sí debería conectarse a la nube.

Más allá de los controles de la música, el asistente es capaz de contestar "cuánta batería queda" y "qué hora es", ya que esos datos sí los mantiene el propio dispositivo. A través de una actualización de software, los dispositivos Sonos tendrán una nueva vida gracias a este nuevo asistente de voz. Un asistente algo más limitado, pero con la ventaja de potenciar enormemente la privacidad.