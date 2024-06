Sonos Ace, análisis: son un primer intento, pero ya se han convertido en mis nuevos auriculares favoritos

Fue hace unos dos años cuando empecé a escuchar que Sonos iba a lanzar sus primeros auriculares. La marca estadounidense que hasta la fecha se había dedicado exclusivamente a altavoces y barras de sonido adentrándose en el campo de los auriculares. Sonos ha ocultado este proyecto durante bastante tiempo. Ni siquiera durante mi visita a su fábrica en Santa Bárbara el año pasado desvelaron detalle alguno. Pero era un secreto a voces.

Ahora puedo decir que la espera ha valido la pena. Los Sonos Ace son una primera generación y se nota, pero ya son mis favoritos. Después de estar probándolos durante más de un mes ya puedo contaros mi experiencia. Así son los Sonos Ace, unos auriculares de diadema que llegan directamente para intentar convertirse en los mejores del mercado. No diríamos que son un golpe en la mesa, pero claramente son una opción a tener muy en cuenta si no nos importa pagar lo que cuestan.

Ficha técnica de los Sonos Ace



SONOS ACE ARQUITECTURA Auriculares circumaurales cerrados DIAFRAGMA Driver dinámico de 40 mm CANCELACIÓN DEL RUIDO Cancelación de ruido activa Modo Aware MICRÓFONOS 8 micrófonos para ruido y voz SOnido envolvente Sonido espacial (Dolby Atmos) Registro de movimiento cabeza CONECTIVIDAD Qualcomm Snapdragon Sound AptX Sonos TrueCinema BLUETOOTH Bluetooth 5.4 Multipunto BATERÍA 1.060 mAh Hasta 30 horas de autonomía con cancelación de ruido Dimensiones y peso 191 x 160 x 85 mm 312 g OTROS LED Detección de gestos y uso USB-C PRECIO 499 euros

Tablets, móviles, videoconsolas, portátiles... En Back Market, el marketplace líder en tecnología reacondicionada, encontrarás todo tipo de dispositivos con un descuento de hasta el 60%. Todo renovado por expertos, con 30 días de prueba y 2 años de garantía. Consejo ofrecido por la marca

Érase una vez los auriculares más cómodos y mejor construidos que he probado

No voy a engañaros. Es la primera razón y probablemente la más importante. Los Sonos Ace son brutales en diseño. Es de esos productos que te llaman la atención a simple vista, cuando los tocas notas que estás ante algo de calidad y además cuando te los pones te olvidas de ellos. Si Sonos ha logrado crear un producto único seguramente sea por el diseño. Los Sonos Ace son distintos a la competencia pero con un resultado arrollador.

Para hacernos una idea, son tan premium y robustos en cuestión de materiales como los Apple AirPods Max pero tan cómodos y ergonómicos como los Sony WH-1000XM5. Los Sonos Ace tienen ese punto de equilibrio perfecto. En otros apartados la lucha contra Apple, Sony o Bose no está tan clara, pero creo que en el diseño de los auriculares, Sonos sí ha conseguido directamente colocarse como la referencia.

Tras utilizarlos durante horas y horas debo decir que no se hacen pesados en ningún momento, pese a que sus 312 gramos podrían indicar lo contrario. Están además impolutos pese a haberles dado un uso intenso enorme durante semanas. Ahora que es verano, el cuero vegano de las almohadillas es cierto que da calor, pero es suficiente transpirable y la grasa de la piel no se queda impregnada. Las almohadillas son de espuma viscoelástica y la presión que notas en las orejas es la justa.

Los Sonos Ace cuentan con una diadema extensible de acero inoxidable. En vez de contar con un diseño plegable, los Sonos Ace tienen mucho grado de giro y extensión. No los podemos cruzar del todo pero se adaptan sin problema a los distintos tamaños de cabeza o giros. Este tipo de diseño me ha parecido particularmente cómodo al usar las gafas. Mientras otros auriculares son incómodos con gafas, con los Sonos Ace no me he visto afectado.

Para la prueba Sonos me dejó elegir entre el modelo blanco y el modelo negro. Elegimos el blanco mate simplemente por probar algo distinto. Y aquí creo que también es curioso. El modelo negro es más sobrio y tradicional, pero el blanco tiene además ese punto estético distintivo. Combina de forma diferente.

Donde Sonos decide llevar al extremo el minimalismo es en el embalaje y la funda. Tenemos una sencilla funda de fieltro.

Si nos fijamos en los detalles del propio auricular sí se nota que estamos ante un producto de gama alta. La botonera metalizada; la malla que recubre los micrófonos y el auricular derecho con un tono verde en el interior para identificarlo rápidamente sin tener que busca la letra R. Parece una tontería pero afortunadamente cada vez más fabricantes se están dando cuenta que a los usuarios nos cuesta ver rápidamente cuál es cuál. Al ser tan simétricos uno nunca sabe si se lo está poniendo bien a la primera. Con el tono verdoso que se aprecia a simple vista es mucho más intuitivo.

Una curiosidad de las almohadillas es que son magnéticas y se pueden retirar super fácil. No tiene una incidencia en el día a día pero está previsto así para poder sustituirlas fácilmente en el futuro. Un añadido en la buena dirección.

En cuanto al control, Sonos ha tomado una decisión que los diferencia de la competencia. No hay control táctil, todo se hace con botones. Estamos en 2024 y podría parecer una estrategia anticuada pero sinceramente, viva lo 'old-school'. Larga vida a los botones físicos. A lo físico. A la presión. A la fiabilidad de un sencillo botón que se pulsa o se empuja hacia arriba o hacia abajo. Mientras que con muchos auriculares tengo que estar centrado en la precisión del gesto con el dedo, con los botones físicos no hay más misterio. Siempre funcionan.

En el auricular derecho tenemos una tecla para parar la música y subir o bajar el volumen. También un botón secundario para cambiar la cancelación de ruido y acceder al control de voz. En el auricular izquierdo tenemos el clásico botón de encendido/apagado que también sirve para emparejar vía Bluetooth.

Sonos, tenemos que hablar sobre la conectividad

Sonos es muy especialita en cuanto a conectividad. Ya lo vimos con sus altavoces bluetooth como los Roam y con estos Sonos Ace ha quedado patente. Pasa una cosa y es que con los auriculares, una conectividad inmediata y fiable es super relevante y lamentablemente aquí Sonos no ofrece un resultado a la altura del resto de apartados.

La aplicación de Sonos se necesita para todo y no siempre va bien. Esta es la realidad. Cuando quiere es sencilla e ideal, pero cuando no, acabamos viéndonos obligados a cerrarla y volverla a abrir. La app de Sonos ha sido renovada para la ocasión y es a través de la cual configuraremos los auriculares.

El funcionamiento de la app es limitado y además hay ciertas opciones que solo funcionan cuando tenemos los Sonos Ace conectados al WiFi de casa a través del móvil. Desde la app podemos ver el estado de la batería, configurar la cancelación de ruido para activar el modo inmersivo, acceder a un sencillo ecualizador, configurar el modo 'Head Tracking', configurar el Cine en casa para enviar el sonido a la barra de sonido, activar el modo conexión dual de Bluetooth y activar la detección de uso.

Hay varias opciones que comentar. En primer lugar nos parece que el ecualizador no está a la altura de unos auriculares como los Sonos Ace. Creemos que Sonos busca que personalicemos lo mínimo posible el sonido, pero claramente la ecualización se queda muy básica. Sin poder guardar configuraciones.

El registro del movimiento de la cabeza es para aprovechar al máximo las capacidades de Dolby Atmos y el sonido espacial. En nuestro caso tiramos del servicio Tidal para probar una canción con Dolby Atmos. El resultado es brutal y muy recomendable. Aquí es el debate de siempre con los dispositivos de gama alta de sonido. Los principales servicios de streaming no está adaptados para sacarles todo el partido.

En cuanto a la opción de Cine en casa, los Sonos Ace permiten enviar el sonido a la barra de sonido con un botón, pero lamentablemente solo funciona con la Sonos Arc. Es una lástima que la integración con el ecosistema de Sonos se quede ahí. No hay multiroom ni ninguna otra función adicional para aprovechar los altavoces de Sonos.

Para la función de detección de uso, los sensores del Sonos Ace funcionan muy bien y los auriculares paran la reproducción cuando nos los quitamos y la vuelven a poner cuando nos los ponemos, de forma fluida y precisa.

Utilizar los Sonos Ace vía Bluetooth no tiene más misterio. Además podremos utilizar el puerto USB-C para conectarlos vía minijack gracias a un adaptador USB-C a puerto de 3,5 mm. Sí echamos en falta una mejora en la conexión automática con el móvil como la que tenemos en la mayoría de auriculares modernos, principalmente los completamente inalámbricos. Nos referimos al Google Fast Pair o el Microsoft Fast Pair. Con los Sonos Ace tendremos que conectarlos manualmente en todo momento, mientras que muchos auriculares ya automatizan esta conexión.

A nivel de conectividad tenemos Bluetooth 5.4 y soporte para códecs SBC, AAC y aptX Lossless de Qualcomm, donde necesitaremos un móvil compatible y un servicio de streaming que lo aproveche. No tenemos soporte para LDAC de Sony, un códec más popular entre los distintos teléfonos móviles. Para usuarios de Apple, el soporte de Dolby Atmos no está activado (debido a Apple) y se necesitará conectar por el cable USB-C.

En este apartado de la experiencia de uso también queremos hablar de la autonomía. Los Sonos Ace vienen con una batería de 1.060 mAh. En comparación, los Sony WH-1000XM5 vienen con 1.200 mAh y los AirPods Max unos 664 mAh. A nivel teórico prometen unas 30 horas de autonomía con la cancelación de ruido activa y debemos decir que sí, los Sonos Ace cumplen e incluso superan su promesa de autonomía.

Con la cancelación de ruido habilitada y un volumen aproximado del 80% hemos conseguido unas 32 horas de uso. Un nivel excelente que los coloca a la altura de los referentes del sector como los Sony ULT Wear o los WH-1000XM5. Y claramente un punto por delante de los AirPods Max, que se quedan en unas 20 horas. Después de este tiempo, los he acabado cargando menos de una vez a la semana. Incluso muchas jornadas utilizándolos con el volumen al máximo.

La ventaja de tener USB-C es que también tienen una especie de carga rápida. Con solo tres minutos de carga, podemos tener unos 180 minutos de reproducción. No hemos comprobado este dato, pero sí es cierto que los hemos cargado en varias ocasiones un par de minutos cuando ya estaban casi acabados y los hemos podido utilizar más de una hora sin problema.

Un sello muy reconocible en sonido y grata sorpresa con la cancelación de ruido

Había pocas dudas de que los Sonos Ace tendrían un sonido de alto nivel. Sonos tiene relativamente pocos dispositivos, pero todos los que hemos tenido la oportunidad de probar siempre han ofrecido una experiencia auditiva sensacional. Los Sonos Ace, pese a ser sus primeros auriculares, no son una excepción.

Disponemos de un driver de 40 mm y una arquitectura acústica creada para la ocasión. Hemos estado más de un mes probándolos con todo tipo de contenido, desde servicios de streaming populares como Spotify pasando por streaming HiFi como Tidal, hasta directamente archivos digitales FLAC con resolución de 24 bits. En concreto 'Back in Black' de ACDC; 'You've Got Another Thing Coming' de Judas Priest o la clásica 'Hotel California' de Eagles. Canciones que tengo muy escuchadas y que siempre utilizo para probar los distintos dispositivos de audio.

Los Sonos Ace me han parecido unos auriculares con un sonido cristalino en prácticamente todas las frecuencias. Los agudos son clarísimos, el rango medio es altísimo e incluso los graves, punto donde Sonos no suele destacar, tienen suficiente agarre y profundidad. El sonido es super equilibrado; quizás la crítica sea que resulta algo plano. Si le queremos dar más presencia a los bajos, por ejemplo, siempre podemos tirar del ecualizador. Pero para ser verdaderamente top nos habría gustado algo más de fuerza.

No diría que Sonos ha conseguido el mejor nivel de precisión o fidelidad en unos auriculares, pero sí me parece que el resultado es suficiente alto como para rivalizar directamente contra los mejores auriculares del mercado. Destacan especialmente cuando escuchamos canciones Dolby Atmos, donde la escena sonora y el efecto estéreo está muy conseguido.

Y aquí es donde entramos precisamente en un punto donde los Sonos Ace me han sorprendido. Más o menos esperaba encontrarme este sonido, pero tenía mucha curiosidad por la cancelación de ruido. Tras haberlos probado en todo tipo de ambientes, incluidos tres vuelos por Europa, debo decir que los ocho micrófonos y los algoritmos de cancelación funcionan muy bien.

En primer lugar comentar que la presión sobre nuestros oídos es prácticamente nulo. La cancelación de ruido me parece super natural. Y realmente bloquea la mayoría de ruidos. Desde las voces hasta los golpes cercanos, pasando por las turbinas de los aviones. Quizás se queda un punto por debajo de los Sony o Bose más top en cuanto a sensación de vacío absoluto, pero sin duda ofrecen una cancelación de ruido brutal. Muy buen trabajo de Sonos en este apartado del que hasta ahora no habían podido enseñarnos nada.

La cancelación de ruido de Sonos no tiene casi ninguna opción de personalización. O está activa. O no lo está. O tenemos el modo Inmersivo. Con este modo es posible anular ciertos ruidos de fondo pero dejar pasar otros como los de la conversación. El resultado es muy natural y efectivo. Con la mayoría de auriculares, principalmente los TWS, tengo muchas dudas con este modo ya que nunca acabo de tener una experiencia estable. Hay veces que se bloquean las voces, otras no... con los Sonos Ace sé que si me hablan en la misma habitación me voy a enterar siempre.

Lamentablemente recibir no es lo mismo que enviar. En cuanto a utilizar los Sonos Ace para hablar por teléfono o en videollamada, el resultado es bastante pasable. El feedback que nos han dado es que hay muchas interferencias de ruidos del exterior e incluso el tono de voz no es del todo estable. Un apartado que creemos que en futuras generaciones deberían perfilar.

Sonos Ace, la opinión y nota de Xataka

Los Sonos Ace son como un buen sofá. Lo siento por la comparativa, pero es que llevo días dándole vueltas y siempre me viene a la mente esta idea. Tenía que dejarla por escrito. Te sientes cómodo con ellos, te relajas y te permite disfrutar de un buen contenido.

Cuestan 499 euros oficialmente. Se dice pronto. Aunque tampoco son los más caros del mercado. Por este precio tenemos probablemente el mejor diseño y la mejor ergonomía en unos auriculares hasta la fecha; un sonido muy característico de primer nivel, una cancelación de ruido top y una autonomía brutal para cualquiera.

Su principal problema está asociado a la propia marca, pues Sonos siempre ha tenido una manera muy propia de funcionar con su software, siempre limitado a su aplicación. Y con los Sonos Ace no es diferente. Para los recién llegados puede chocar bastante. Si ya habéis sido usuarios de Sonos en el pasado, esto no será tan sorprendente.

Para ser una primera generación, los Sonos Ace están a un nivel soberbio. Sonos ha creado un producto que bien puede llegar a ser icónico. No son baratos, pero son lo suficientemente top como para justificar una gran inversión. A la espera de conocer la futura generación de los auriculares de referencia, estos Sonos Ace se han convertido en mi primera opción cuando estoy trabajando. Mis manos se van a los Sonos Ace cuando quiero escuchar música en casa. Y eso significa que estamos ante uno de esos productos especiales que todos deberíamos tener en cuenta.

9,0 Diseño 9,5 Calidad de sonido 8,75 Cancelación de ruido 9,25 Ergonomía 9,25 Experiencia de uso 8 Automomía 9,5 A favor El diseño, los materiales y la comodidad están a un nivel excelso.

Sonos ha logrado trasladar su sello de sonido a sus primeros auriculares.

La autonomía y la cancelación de ruido están al nivel esperado de unos auriculares top En contra El ecosistema de Sonos es demasiado cerrado. La experiencia con otros auriculares Bluetooth es mucho más fluida.

La transparencia en llamadas no alcanza el nivel deseado.

Su elevado precio es difícil de justificar cuando se compara con sus rivales.



Este dispositivo ha sido cedido para prueba por parte de Sonos. Puedes consultar cómo hacemos las reviews en Xataka y nuestra política de relaciones con empresas.