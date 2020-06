Sonos Arc, análisis: una experiencia "de cine" que deja el listón muy alto para el resto de barras de sonido con Dolby Atmos

Estamos probablemente ante una de las mejores barras de sonido de la actualidad. Sonos ha dado un paso adelante con su nueva Sonos Arc, una barra compatible con Dolby Atmos pensada para complementar los televisores de última generación. No se trata de un equipo de alta fidelidad para los más puristas, pero sí una barra de sonido de gama alta capaz de rivalizar con los mejores productos de marcas como Bang & Olufsen, Sennheiser o Sony.

Este es nuestro análisis de la Sonos Arc, un equipo de sonido multicanal con dos controladores orientados en posición vertical para recrear el sonido 3D que requiere Dolby Atmos. Una barra excelente para aquellos que quieran ver la televisión con un sonido "de cine". Y además con un diseño muy cuidado. Hemos estado probando la Sonos Arc durante estas últimas semanas junto a un televisor OLED y esta ha sido nuestra experiencia.

Sonos Arc: especificaciones técnicas

La Sonos Arc viene muy bien equipada. En el interior encontramos tres tweeters de 3/4 de pulgada junto a ocho woofers elípticos. Once amplificadores de clase D se encargan de excitarlos, uno para cada unidad. Los once altavoces están agrupados en tres canales, pero es su orientación la que permite generar las bandas sonoras del formato Dolby Atmos.

Los dos altavoces colocados en las esquinas de la barra están diseñados hacia el exterior, pero son los dos altavoces colocados en posición vertical los que permiten generar volumen en el sonido y crear el efecto envolvente de Dolby Atmos. Este es un punto reservado a las barras de sonido de gama alta, pues pese a que algunas sí ofrecen compatibilidad con el formato realmente no ofrecen un sonido Dolby Atmos real al no estar construidas para tal efecto. En el caso de la Sonos Arc este efecto sí está presente.

La Sonos Arc es una barra de sonido compatible con Dolby Atmos y Dolby TrueHD gracias a sus 11 altavoces excitados, de los cuales dos están orientados en posición vertical para generar el efecto envolvente.

Para complementar el sonido contamos con una función 'sonido nocturno' para atenuar las explosiones más fuertes y tecnología 'TruePlay', para ajustar el perfil acústico en función del tamaño de la sala a través del micrófono del iPhone y iPad.

En cuanto a conexiones, la Sonos ARC viene equipada con entrada Ethernet, WiFi 802.11b/g, receptor de infrarrojos para facilitar el control con el mando del televisor, entrada óptica y un puerto HDMI 2.0 compatible con ARC y eARC. La barra de sonido puede colocarse tanto enfrente del televisor como montada a la pared, con un soporte a medida que se vende por separado.

Estamos ante una barra de sonido conectada. Sonos introduce su plataforma de software S2, con una aplicación para móvil dedicada. Adicionalmente, desde el control remoto del televisor o mediante la voz es posible controlarla. Sonos Arc es compatible con Amazon Alexa, Google Assistant y Apple AirPlay 2.

Sonos Arc Características Recinto Cerrado Sonido 3 x tweeters 3/4" 8 x woofers elípticos 11 x amplificadores de clase D PROCESADO DE AUDIO Dolby Atmos y Dolby TrueHD Potencia y almacenamiento CPU QuadCore 1,4 GHz A53

1 GB SDRAM

4 GB NV Compatibilidad AirPlay2, Alexa built-in, Google Assistant Conectividad HDMI 2.0 con soporte ARC y eARC, entrada óptica, Ethernet 10/100 MB, WiFi 802.11b/g, infrarrojos Otros 4 x Micrófono de largo alcance, LED de notificaciones, aplicación propia Sonos S2, botones táctiles Dimensiones y peso 1141,7 x 87 x 115,7 mm

6,25 kg Precio 899 euros

Diseño: sorprende lo compacta que es para lo que esconde en el interior

En esta prueba hemos utilizado la Sonos Arc colocada enfrente del televisor, donde por su tamaño encaja muy bien con los televisores de 49-55 pulgadas. En total tenemos un recinto de 1,1 metros de largo, con una altura de unos 11 centímetros. Puede parecer grande en comparación con otras barras como la misma PlayBar de Sonos, pero para una barra Dolby Atmos de esta categoría es un tamaño compacto y por su diseño esa sensación está muy lograda.

Tenemos una rejilla de plástico redondeada con un ángulo de 270 grados y un frontal sin ningún tipo de botón ni añadido, salvo por el logo de Sonos en el centro. Pero si hay un elemento característico son los pequeños agujeros que cubren toda la barra. En total 76.000 mini agujeros que ocultan por completo el interior.

Sorprende que bajo los miles de pequeños agujeros se esconda una configuración tan potente. Sonos ha hecho un excelente trabajo de compactación.

Nuestra unidad es la de color negro mate. También está disponible en color blanco mate. La sensación que transmite es la de continuidad, sin ninguna junta ni tornillos visibles. Un diseño muy limpio y sin estridencias que combina en la mayoría de espacios. Si bien sí es cierto que los pequeños agujeros son un imán para que se coloque el polvo.

En la parte inferior de la barra tenemos dos gomas para mejorar el agarre. La estabilidad de la barra es excelente y aunque pongamos el volumen al máximo no hay prácticamente vibraciones.

En la esquina superior derecha tenemos un pequeño LED junto al símbolo del micrófono. Pasando la mano por encima podemos silenciar este micrófono para que la barra no nos escuche o tenerlo activado para poder controlar el asistente inteligente que tengamos configurado.

Justo encima del logo de Sonos tenemos cuatro LEDs que se iluminarán al subir el volumen y nos indican el estado del altavoz y el micrófono. En la parte central superior tenemos tres botones capacitivos para controlar la reproducción, en la zona superior sin agujeros.

En la parte trasera de la barra, la que estará orientada hacia el televisor, encontramos un puerto central para la entrada Ethernet junto a un botón físico de apagado/encendido. En los laterales está la toma de alimentación y la entrada HDMI. Como vemos, a nivel del número de conexiones la barra es muy sencilla ya que la mayor parte de las gestiones las hace a través de este puerto HDMI 2.0 ARC, con el cable incluido.

Experiencia de uso: justo lo que pedimos a nivel de conectividad

El control de la Sonos Arc puede realizarse desde distintas vías. En primer lugar a través de los botones táctiles. Con estos podremos pasar de canción o detener la música. Pero se trata del método que menos hemos utilizado durante este tiempo, porque al final requiere levantarse del sofá y tampoco permite realizar suficientes acciones.

El siguiente punto es la voz. La Sonos Arc dispone de cuatro micrófonos de largo alcance. A la hora de escuchar nuestros comandos acierta bastante, pudiendo perfectamente hablarle a una distancia de dos o tres metros. Podremos configurar Google Assistant o Amazon Alexa, cuyo funcionamiento es el mismo que tendríamos en un móvil Android. Desde iPhone, la Sonos Arc también está preparada para recibir comandos de Siri para Apple Music o controlar el volumen.

La Sonos Arc puede controlarse con el mando del televisor, aunque hemos notado cierto lag al hacerlo.

Tener conectada la barra con el televisor mediante HDMI ARC es muy potente, ya que el manejo de la barra de sonido está perfectamente integrado con el televisor. Por ejemplo podemos pedir a Google Assistant desde la barra que nos ponga un capítulo de Netflix en el televisor.

Al disponer de infrarrojos podremos utilizar el mando del televisor para subir el volumen. Aquí sí comentar que hemos notado cierta latencia en la respuesta y no es lo lo suficiente fluido que nos gustaría. Quizás disponer de un pequeño mando propio con una mejor conectividad habría sido interesante.

La nueva aplicación Sonos S2 cuenta con ecualizador, compatibilidad con múltiples servicios de streaming y un buen número de opciones.

La última y más importante vía de control de la barra es a través de la aplicación para móvil. Aprovechando el lanzamiento de la Sonos Arc, la compañía presenta su nuevo software, la app Sonos S2 que estará disponible a partir del 10 de junio, coincidiendo con el lanzamiento de la barra de sonido al mercado.

Para esta prueba hemos contado con una versión beta, con prácticamente todos los añadidos de la versión final. La app cuenta con un diseño sencillo y minimalista. A través de esta aplicación podemos controlar la música, el volumen y acceder a los servicios musicales que tengamos enlazados. También será aquí donde elijamos si queremos configurar Alexa o el asistente de Google.

Desde la aplicación de Sonos tendremos acceso a Sonos Radio, un servicio gratuito que ha presentado recientemente la compañía y desde el cual tendremos acceso a un completo catálogo de radios, emisores y listas de reproducción.

La aplicación permite configurar distintas opciones como activar AirPlay, establecer alarmas, gestionar la biblioteca musical o elegir la comprensión del sonido. También es desde la aplicación donde podremos añadir otros productos como un subwoofer para completar el equipo.

Un sonido magistral

La Sonos Arc suena espectacular. Estamos ante una barra con sonido 5.1 con una calidad sobresaliente en todas las frecuencias. Incluso a volumen máximo, la distorsión es mínima. Una prueba que los tres tweeters con cúpula se seda y los 8 woofers para medios y graves cumplen con su función.

El procesado que lleva a cabo la barra de sonido es notable, pero donde se consigue un efecto más inmersivo es cuando apostamos por películas codificadas con Dolby Atmos. La espacialidad conseguida es brutal. Si estáis buscando una barra de sonido para Dolby Atmos, esta Sonos Arc es una de las mejor preparadas.

Además de Dolby Atmos, Sonos ofrece compatibilidad con otros formatos de la compañía como PCM estéreo, Dolby Digital 5.1 o Dolby Digital Plus. Para aprovechar este formato deberemos activar la función HDMI eARC y tener un televisor compatible. Es decir, para aprovechar el máximo potencial de la barra de sonido deberemos tener un televisor que también ofrezca HDMI eARC.

Por el momento la Sonos Arc no ofrece compatibilidad con PCM multicanal, pero la compañía ha anunciado que se incorporará próximamente. Tampoco contamos con '4K pass-through', por lo que no podremos conectar directamente un Blu-ray a la barra de sonido para que transmita la resolución 4K a la tele.

Para ponerla a prueba he recurrido a una selección de temas que tengo muy escuchados y he probado en múltiples equipos de alta fidelidad. Por supuesto no han faltado horas y horas de reproducción en servicios como Spotify Premium y Tidal HiFi, que recientemente ha añadido compatibilidad con sonido Dolby Atmos. Curiosamente no ha sido con la música donde más hemos disfrutado de esta barra de sonido, sino con el cine.

Las voces son cristalinas y el nivel de detalle elevadísimo. En un salón pequeño como el mío de unos 20 metros cuadrados con el volumen a menos del 50% ha sido suficiente, pero la potencia máxima de la Sonos Arc es alta gracias a sus 11 amplificadores. Es fácil que a media volumen se obtenga un sonido perfecto, pero esta Sonos Arc se mantiene inmutable incluso cuando la presión sonora es máxima.

Los altavoces de la izquierda y derecha tienen ángulo lateral y junto a los dos más centrados colocados en posición vertical logran recrear los ocho canales de Dolby Atmos. El efecto envolvente que conseguimos con las películas y series compatibles es brutal. Los disparos suceden a nuestro alrededor, las conversaciones tienen profundidad y el sonido es dinámico.

Para obtener el mejor nivel de graves seguirá haciendo falta un subwoofer, pero el efecto envolvente y la claridad en todas las frecuencias es de las mejores que nunca hemos escuchado en una barra de sonido.

La experiencia sería de 10 sino fuera por los graves. El extremo de las frecuencias más bajas está conseguido, pero aquí sí echamos en falta un subwoofer. Los graves tienen potencia y contundencia, pero no obtenemos ese nivel de excelencia que sí logramos con el resto de notas. La compañía vende por separado su subwoofer Sub, que podemos añadir para que la Sonos Arc actúe como centro.

Con algunas canciones noto el sonido algo artificial. Aquí Sonos introduce varias tecnologías para adaptar el sonido. Tenemos desde el 'Speech Enhancement' para mejorar los diálogos hasta un modo Night Sound que silencia los sonidos más fuertes como las explosiones. También incorpora tecnología Trueplay para adaptar el sonido en función del tamaño de la sala.

El resultado durante la mayor parte del tiempo es perfecto, pero en ocasiones muy puntuales se activa erróneamente un procesado y pega un salto en el sonido que rompe la tónica habitual. Entendemos que con próximas actualizaciones se irá perfilando esto. Desde la aplicación de Sonos disponemos de un ecualizador, algo sencillo, para adaptar el nivel de graves y agudos.

Sonos Arc, la opinión de Xataka

Para lo que ofrece, la Sonos Arc nos ha parecido relativamente barata. La barra de sonido premium de Sonos se pone a la venta por 899 euros a partir del 10 de junio. No es precisamente un punto de partida económico, pero debemos tener en consideración que la mayoría de barras Dolby Atmos de la competencia superan los 1.000 euros. A tener en cuenta eso sí que algunos incorporan un subwoofer externo.

En su favor tenemos un diseño muy compacto y minimalista. Un recinto cerrado con miles de agujeros que oculta en su interior una configuración de categoría. Cada vez que la escuchamos a gran volumen nos vuelve a sorprender y es que además es muy estable, transmitiendo una sensación de claridad espectacular.

Con la Sonos Arc tenemos una barra de sonido Dolby Atmos sobresaliente, con un precio elevado pero por muy competitivo para lo que ofrecen sus rivales en este nivel de calidad, prestaciones y diseño.

Necesitaremos un televisor con conectividad HDMI eARC para poder disfrutar de Dolby Atmos, pero si es nuestro caso, con esta barra de sonido podemos conseguir un sonido envolvente de máximo nivel. Si vuestra intención es buscar el máximo nivel de graves, aquí nuestro consejo es complementarla con un subwoofer, pero para disfrutar de series y películas esta Sonos Arc es seguramente una de las mejores barras de sonido del mercado.

Sonos completa su barra de sonido con una buena conectividad y la renovación de su software. Un producto redondo en prácticamente todos los aspectos. No es un producto para todos los bolsillos, pero aquellos que busquen la mejor calidad de sonido para su televisor, por seguro deberían tener la Sonos Arc entre sus opciones.

Este producto ha sido cedido para el análisis por parte de Sonos. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.