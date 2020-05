Sonos apuesta por Dolby Atmos para los Sonos Arc, Five y Sub: su nueva barra de sonido premium, altavoz de diseño y subwoofer inalámbrico

El año está siendo muy activo para Sonos. La compañía de sonido presentó su nuevo servicio de radio hace unas semanas y ahora nos trae la nueva Sonos Arc, una barra de sonido de gama alta con soporte para Dolby Atmos. Han tenido que pasar más de siete años para que Sonos nos traiga la renovación de su barra de sonido para televisores. Y es que mientras la Sonos Beam es una barra compacta, con la Sonos Arc estamos ante una barra de sonido enfocada en el mercado premium y diseñada para aquellos que "quieran la calidad de cine en casa".

Estas son las características de la nueva Sonos Arc, un dispositivo de sonido que no viene solo. Junto a ella, Sonos nos trae los nuevos Sonos Five y Sonos Sub (Gen 3), un altavoz y un subwoofer inalámbrico que amplían la apuesta de la compañía por el sonido Dolby Atmos.

Compatible con Dolby Atmos y los principales asistentes de voz

La Sonos Arc es una barra de sonido diseñada para conectarse al televisor o escuchar música directamente. Según describe la compañía, se trata de su producto de diseño más premium para la casa. Estamos ante una barra de sonido con hasta 11 controladores, dos de ellos con una dirección vertical para poder producir 3D audio.

Para el sonido, Sonos ha calibrado la Arc a través del software y en colaboración con varios ingenieros de mezcla ganadores de un Oscar. Contamos con sonido estéreo Dolby Digital 5.1 y Dolby Atmos, un sistema de sonido presenta en más de 25 servicios de streaming de vídeo y un "poderoso sistema para el contenido cinematográfico", según describe Sonos.

Como una manera de aclarar las voces, la Sonos Arc incorpora la función 'mejora de voces' desde su aplicación. También se incorpora la función 'sonido nocturno' para atenuar las explosiones más fuertes y una actualización de la tecnología Trueplay de Sonos para ajustar el perfil acústico de la barra de sonido en función del tamaño de la sala, teniendo en cuenta tanto la distancia frontal como la vertical.

La Sonos Arc está disponible en color negro y blanco mate. Su diseño es bastante tradicional, con una rejilla de plástico redondeada de 270 grados y un frontal limpio únicamente interrumpido por el logo de la compañía.

En la parte trasera es donde encontramos los puertos HDMI eARC y ARC para conectarla con el televisor. La barra de sonido puede colocarse tanto enfrente del televisor o montado en la pared, donde cuenta con un soporte de pared diseñado a medida.

La barra de sonido está basada en la plataforma de software S2 de Sonos. La Sonos Arc puede controlarse desde la aplicación para móvil dedicada, desde el control remoto del televisor o con comandos de voz a través de los principales asistentes de voz, es decir, Amazon Alexa, Google Assistant y Apple AirPlay 2.

Más de cinco años después, Sonos actualiza los altavoces Play 5 y el subwoofer inalámbrico Sub

Junto a la Sonos Arc, la compañía presenta los nuevos Sonos Sub (Gen 3) y Sonos Five. Se trata de un subwoofer inalámbrico y un altavoz que imitan el diseño y sonido de la barra de sonido.

El Sonos Sub es un modelo presente desde 2012 en el catálogo del fabricante, pero llevaba desde 2015 sin actualizarse. El nuevo Sonos Sub (Gen 3) destaca por su diseño cuadrado con un agujero central. Se trata de un subwoofer que incluye una toma de corriente y está pensado para combinarse con el resto de altavoces o para potenciar el sonido de la Sonos Arc.

Por su parte, el Sonos Five es una actualización de su veterano altavoz Play 5, con Bluetooth LE, WiFi mejorado y NFC para realizar el emparejamiento de forma más fácil.

Los tres productos están basados en el nuevo software S2 de Sonos con mejor control, una nueva interfaz, salas para grupos y personalización de la experiencia Dolby Atmos. Por ello, la compañía anuncia que estos tres nuevos dispositivos únicamente funcionarán con la nueva aplicación, disponible a partir del 8 de junio.

Versiones y precio de los nuevos dispositivos Sonos

Los nuevos productos de Sonos estarán disponibles a partir del 10 de junio en todo el mundo. La Sonos Arc llega a un precio oficial de 899 euros, el subwoofer inalámbrico Sub de tercera generación estará disponible por 799 euros, mientras que el nuevo Sonos Five de tercera generación llega por 579 euros, todos ellos en color negro o blanco mate.

