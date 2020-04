De los altavoces a crear contenido propio: lo nuevo de Sonos es un servicio de radio para sus dispositivos con 60.000 emisoras y listas creadas por artistas

Sonos es una compañía de sonido fundada en 2002 conocida por sus excelentes altavoces. Hasta la fecha su fortaleza radica principalmente en el hardware, donde ofrecen pocos productos pero con una calidad muy elevada como es el caso de los Sonos Move o Sonos One. Ahora, Sonos anuncia un giro en su estrategia y se adentra en el campo del contenido con un nuevo servicio de radio en streaming exclusivo para dispositivos Sonos.

Sonos Radio es el nuevo servicio de la compañía. Estamos ante un servicio de radio gratuito con publicidad que estará disponible a partir del próximo 21 de abril mediante una actualización en todos los dispositivos Sonos.

Qué ofrece Sonos Radio

Los más de 10 millones de usuarios de Sonos podrán acceder a Sonos Radio. ¿Qué ofrece este servicio? Principalmente contenido seleccionado. Con Sonos Radio, los usuarios de la compañía podrán escuchar música en streaming, noticias, deportes y programas originales de Sonos. No estamos ante una aplicación dedicada para móvil, sino a un servicio integrado en la experiencia vía voz de Sonos. Si bien, sí se podrá gestionar a través de la aplicación propia de Sonos.

Un total de 60.000 emisoras de radio estarán disponibles gracias a una colaboración con TuneIn Radio, iHeartRadio, Napster y Radio.com. Pero además de escuchar la radio directamente desde los dispositivos Sonos, también accederemos a un catálogo de música propia y seleccionada para la ocasión.

Según explica la compañía, la reproducción de radio representa "casi la mitad" del tiempo utilizado por sus usuarios mientras utilizan sus productos. Con Sonos Radio se incide en este uso, ampliando las posibilidades al alcance que tendrán sus usuarios.

Sonos Sound System es el nombre de la emisora propia de Sonos sin publicidad. Aquí se ofrecerá música, historias 'behind the scene' y secciones de artistas invitados. Un programa propio donde intentar ofrecer a los clientes algo propio de la marca. El contenido desarrollado y seleccionado estará grabado en el nuevo estudio de la tienda Sonos de Nueva York.

"La emisión de Sonos Sound System arrancará con un programa de una hora con un artista invitado en el que habrá música y se hablará sobre la influencia de distintos artistas, lanzamientos y trabajos recientes del locutor", explica Sonos. Este programa se emitirá cada miércoles.

Las emisoras de radio internacionales están disponibles para los clientes de todo el mundo, pero Sonos Stations, la programación original, está disponible en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Irlanda y Australia. Próximamente estará disponible en España y más países.

De la mano de artistas para potenciar el contenido propio

Habrá canales como 'Concert Hall', 'Country Outlaws', 'Hip Hop', 'Archive', 'Kids Rock' y hasta 30 emisoras con publicidad y música seleccionada por los usuarios. Además de listas musicales elegidas por el equipo de Sonos, el servicio de Sonos emitirá radios de artistas sin publicidad, con listas musicales que hayan servido de inspiración a los artistas invitados.

Una de las emisoras será la de Thom Yorke, cantante de Radiohead. La de Brittany Howard, de Alabama Shakes, se lanzará el 28 de abril, mientras que las de David Byrne y Third Man Records debutarán el 12 de mayo. La promesa de Sonos es que poco a poco y de manera regular se vayan emitiendo más emisoras de artistas.

"Esta es una forma nueva de presentar esa costumbre constante que tengo de recopilar todo el contenido que voy encontrando y que me fascina, me emociona, me obsesiona, me desafía, me abre nuevas puertas, me recuerda lo que había olvidado", explica Yorke respecto a la iniciativa de crear su propia emisora en la plataforma de Sonos.

Junto a las distintas emisiones de radio, Sonos presenta la creación de una nueva marca de sonido creada por el compositor Philip Glass, una colaboración que se inició en 2017 y será continuada en Sonos Radio para posicionarse como un nuevo competidor dentro del sector del contenido.