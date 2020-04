Samsung Galaxy S20 Ultra: ponemos a prueba su zoom de 100 aumentos

Las cámaras son la principal novedad de la nueva familia Galaxy S20 en general del Samsung Galaxy S20 Ultra en particular. Este año Samsung lanzó un tercer modelo que se coloca por encima del clásico dúo S20 y S20+ y lo bautizó con un nuevo apellido. Pero lo de "Ultra" no es solo porque tenga una pantalla más grande o más RAM, es porque tiene la cámara más avanzada y el zoom es su principal arma.

El enorme módulo de cámara ya nos dice cuál es su característica estrella y Samsung nos lo recuerda con la nada discreta etiqueta "Space Zoom 100X", no sea que se nos pase. Ya analizamos la cámara del Galaxy S20 Ultra en Xataka Android y en esta ocasión vamos a hacer lo propio con lo más destacado de ella. Analizamos a fondo el zoom del nuevo buque insignia de Samsung.

Datos técnicos de la cámara del Galaxy S20 Ultra

LENTE PRINCIPAL 108 megapíxeles 1/1,33 pulgadas y 0,8 µm 26 mm, f/1.8 PDAF Estabilizador óptico TELEOBJETIVO 48 megapíxeles 1/2 pulgadas y 0,8 µm 103 mm, f/3.5 Zoom 10x (óptico híbrido) PDAF Estabilizador óptico ULTRA ANGULAR 12 megapíxeles 1,4 µm 13 mm, f/2.2 Zoom 0.5x SENSOR TOF 0,3 megapíxeles (VGA) f/1.0 MODOS DE DISPARO Captura única, Enfoque dinámico, Pro, Noche, Vídeo dinámico, Vídeo profesional, Cámara lenta, Superlenta, Cámara rápida VÍDEO 8K @24fps, 4K @30/60fps, FullHD @30/60/240fps, HD @960fps CÁMARA SELFIE 40 megapíxeles 0,7 µm 26 mm, f/2.2 PDAF Vídeo 4K, FullHD

App de cámara y control de zoom

La aplicación de cámara ya ha sido analizada a fondo tanto en la review como en el posterior análisis fotográfico, por lo que aquí nos vamos a centrar únicamente en la parte del zoom. Samsung venía usando un sistema con tres accesos directos sobre el botón de disparo, algo que se mantiene en el Galaxy S20 Ultra. Sin embargo, en este caso tenemos un zoom mucho más amplio y se han realizado algunos cambios para que sea más cómodo navegar entre todo el rango que ofrece.

Los tres accesos directos se mantienen igual, con un botón para el angular, otro para la lente principal y otro para el teleobjetivo (aquí conviene destacar que el zoom óptico máximo es de 4x y este ajuste nos lleva a un 5x). Si pulsamos en cualquiera de ellos, se abre otro menú con más accesos directos para ir hasta el 100x. Mejor lo vemos con un vídeo.

Con un rango de zoom tan amplio, resulta muy cómodo tener todos estos botones disponibles para poder ir rápidamente al punto que más nos interese. Si queremos, también podemos ajustarlo de forma manual deslizando el dedo de arriba a abajo (o de izquierda a derecha si tenemos el móvil en vertical). Un detalle interesante es que cuando llegamos a 30x aparece una especie de miniatura de la foto que nos indica dónde estamos apuntando, bastante útil en estas focales tan largas donde es fácil perderse.

El control del zoom ayuda a que podamos navegar cómodamente por todas las opciones que ofrece, ya sea manualmente o de forma más directa con los accesos que proporciona la app. Eso sí, un punto a tener muy en cuenta es que dependiendo del modo en el que disparemos tenemos una oferta zoom distinta. Estas son las opciones disponibles:

Modo foto: de 0,5x hasta 100x

de 0,5x hasta 100x Modo noche: de 0,5 hasta 10x

de 0,5 hasta 10x Vídeo FullHD: de 0,5x a 20x

de 0,5x a 20x Vídeo 4K: de 1x a 10x

de 1x a 10x Vídeo 8K: de 1x a 6x

Teleobjetivo

1x vs 4x

Igual que vimos en modelos como el Huawei P30 Pro o el OPPO Reno 10x Zoom, Samsung usa un sistema de periscopio en su lente teleobjetivo, que como decía ofrece un zoom óptico de 4 aumentos. En este primer apartado vamos a ver la calidad que consigue el teleobjetivo en esos cuatro aumentos, es decir, sin aplicar ninguna ampliación por software.

El teleobjetivo consigue un resultado bastante parejo al de la lente principal en reproducción del color, donde consigue unos tonos realistas. También saca buena nota en nitidez, con un nivel de detalle que se mantiene bastante bien incluso en planos alejados y sacando la lupa.

En esta imagen tenemos un plano más cercano donde se aprecia mejor el trabajo para representar texturas complejas como las plumas. El resultado es muy bueno, aunque al ampliar se aprecian algunas debilidades del procesado. Mención especial al desenfoque natural del fondo que ha conseguido, haciendo que la paloma destaque mucho más.

En escenas más estáticas como esta, en las que hay luz abundante y elementos bien definidos, el teleobjetivo se luce especialmente y consigue un detalle superdefinido incluso ampliando al máximo. Todas las texturas, incluyendo las vetas de la mesa, están muy bien resueltas y los colores son realistas.

Previsiblemente, cuando cae la noche, la pérdida de detalle es muy acusada y el ruido hace acto de presencia. Con todo, el teleobjetivo consigue representar muy bien todas las formas de los balcones y ventanas sin llegar a empastar las formas.

Disparo en modo noche

En casos como este conviene echar mano del modo noche ya que funciona también con el zoom. Sí, el procesado es más agresivo para poder quitar el ruido pero consigue conservar muchísimo detalle al tiempo que eleva ligeramente la exposición.

Para terminar, adjunto una captura de pantalla en vídeo donde se puede ver el cambio que hay entre la lente estándar y el teleobjetivo. Se nota un ligero salto pero como decía hay bastante coherencia tanto en detalle como en colores y exposición.

Ultra angular

1x vs 0,5x

Aunque cuando hablamos de zoom nos referimos a ampliar la imagen, creo conveniente dedicar un apartado específico para el gran angular ya que tiene su lente independiente y también forma parte de todo el rango de distancias focales que nos proporciona el Galaxy S20 Ultra.

Con buena luz, el ultra angular nos devuelve resultados bastante buenos. Se aprecian más diferencias con la lente principal de las que vemos en el teleobjetivo, como un rango dinámico algo más justo o colores ligeramente más saturados, dos puntos que se evidencian más cuando las condiciones se vuelven más complejas.

El detalle aguanta bien al ampliar, pero la calidad general de esta lente es inferior a la del teleobjetivo y no hace falta que se lo pongamos muy difícil para que aparezca ruido.

Disparo en modo noche

En este ejemplo de noche se ve perfectamente que la caída de calidad es mucho mayor con el angular que con el teleobjetivo. Aquí el ruido inunda toda la imagen, haciendo que se pierdan muchas formas y texturas. Por suerte, el modo noche también funciona con esta lente y salva muy bien el detalle, aunque el resultado general es un poco artificial.

Igual que con el teleobjetivo, también adjunto un vídeo donde se aprecia claramente el cambio entre el angular y la lente estándar. Aquí el salto es mucho más evidente, aunque en escenarios con buena luz no se aprecia tanto la pérdida de detalle como sí vemos en escenas más complejas.

Zoom: de 0,5 a 100x

Ya hemos visto como rinden el teleobjetivo y el angular en detalle, pero Samsung nos ofrece un rango de zoom que va desde los 0,5 aumentos hasta los 100. La variedad de encuadres que podemos conseguir es enorme, pero en este primer ejemplo ya queda claro que la calidad en las focales más largas deja mucho que desear.

Hasta diez aumentos conseguimos imágenes aprovechables, aunque personalmente recomiendo no pasar de los cinco si queremos conservar el máximo detalle posible. Cuanto más ampliamos, más rompemos el detalle de la imagen hasta que se convierte en una mancha al llegar a esos 100 aumentos que Samsung tanto se esmera en publicitar.

Una alternativa más interesante que usar el zoom es aprovechar los 108 megapíxeles. Cuando disparamos en este modo, obtenemos imágenes de 12.000 x 9.000 píxeles, enormes tanto en tamaño como en peso. No es recomendable disparar siempre con esta opción, pero si lo que queremos es acercarnos al objeto lo máximo posible, da un gran resultado.

Recorte a partir de una imagen de 108 megapíxeles.

Esta foto fue tomada con la lente principal, es decir, con 1x aumentos, pero lo que hice fue recortar una porción para encuadrar el vaso de mucho más cerca. Si lo comparamos con las opciones que nos da el zoom, es bastante parecida a la imagen de 10 aumentos, pero tiene un detalle más rico, y todavía podíamos habernos acercado más.

Seguimos con un ejemplo de noche en el que se evidencian todavía más las debilidades del zoom (y también del gran angular). En escenarios así, lo más recomendable es usar el modo noche y, a ser posible, un trípode o si no tenemos buscar un apoyo.

Y para cerrar, un ejemplo del resultado que obtenemos con el modo noche. Aquí el rango de zoom es más limitado y no podemos pasar de los 10 aumentos, pero el trabajo a la hora de elevar la exposición y potenciar el detalle es bastante bueno.

Vídeo

Como decía al principio, el zoom varía al grabar vídeo dependiendo de la resolución. En el caso de que seleccionemos resolución FullHD, podremos aprovechar desde el ultra angular (0,5x) hasta los 20 aumentos. Los saltos entre lentes son fácilmente apreciables. En el caso del angular vemos como, además del salto (0:03 y 0:08), hay una ligera sobreexposición, mientras que con el teleobjetivo vemos salto (0:13), pero la exposición y los colores se mantienen. Cuando avanzamos con el zoom, alrededor de los 10 aumentos, la imagen se suaviza bastante, pero se pierde detalle.

Cuando subimos a resolución 4K ya no podemos usar el angular, pero nos deja ampliar hasta 10x. El salto entre lentes llega sobre el 0:04 y con él, una pérdida de detalle que se va acentuando conforme ampliamos más. Otro punto a destacar es que hay muchos temblores, casi como si el propio acto de subir el zoom los provocara. El vídeo fue grabado sin trípode, pero os aseguro que esa vibración de la imagen no fue por falta de pulso.

En el caso de grabar en 8K, el zoom máximo disponible son seis aumentos. El nivel de detalle se conserva mucho mejor tanto porque la resolución es máxima como porque no nos deja ampliar tanto. La estabilización también es bastante mejorable en este caso, pero no se nota tanto temblor como en el anterior ejemplo.

Ser el zoom "más largo" no significa ser mejor

Samsung se había quedado un poco rezagada en la carrera por tener la mejor cámara móvil y con el S20 Ultra han dado un sprint para colocarse en los primeros puestos. Como decía al principio, el zoom es su principal argumento para destacar, pero ¿de verdad hacían falta 100 aumentos? No me andaré con rodeos: no.

La etiqueta "Space Zoom 100X" queda muy bien, pero es lo de menos. Si queremos sacar partido del zoom, es mejor que nos quedemos lo más cerca posible de los 4 aumentos de su teleobjetivo.

La etiqueta "Space Zoom 100X" queda muy bien en el módulo de cámara, pero es lo de menos. Si queremos sacar partido del zoom del S20 Ultra, porque se le puede sacar mucho, es mejor que nos quedemos lo más cerca posible de su teleobjetivo, que recordemos es de 4 aumentos. Hasta los diez aumentos obtenemos resultados más que aceptables, más allá de eso, la calidad cae en picado. Eso sí, mención especial a ese modo de 108 megapíxeles y como propone una forma diferente de hacer zoom sin perder calidad.

Obviando el tema de los 100 aumentos, el Galaxy S20 Ultra ha conseguido ponerse al nivel de referentes del zoom como son Huawei y OPPO. Hay cosas mejorables, pero sin duda supone un salto importante y hace que la experiencia fotográfica sea mucho más versátil, que de eso va el zoom.

