Samsung Bespoke Jet AI, análisis: difícil encontrar un aspirador mejor que esta arma definitiva contra la suciedad

Si hablamos de aspiradores inalámbricos y aunque la firma británica sea la auténtica referencia del sector, hay vida más allá de los Dyson. Y de hecho, ya te adelanto que hay seria competencia. La aspiradora más potente de Samsung hasta la fecha se presentó en el pasado Galaxy Unpacked con una carta de presentación de infarto y dispuesta a plantar batalla con un arsenal de accesorios, inteligencia artificial y batería para aburrir.

Si existiese una guerra por el mejor aspirador inalámbrico, la Samsung Beskope Jet AI sería una de las armas más mortíferas, al menos sobre el papel: la hemos probado y esta ha sido nuestra experiencia.

Ficha técnica de la Samsung Bespoke Jet AI



Samsung Bespoke Jet AI (280) Potencia de succión 280 AW MOTOR HexaJet 2.0 de 730 W Filtro Multicapa Qué viene en la caja Active Dual Brush, Slim LED Brush, minicepillo motorizado para mascotas, cepillo multifunción, herramienta para hendiduras, tubo telescópico, codo flexible, base Clean Station, soporte de carga, soporte para guardar accesorios, 3x bolsas de recambios Conectividad Sí, Wi-Fi. Compatible con la app Smartthings color Satin Black INTELIGENCIA ARTIFICIAL AI Optimum de Samsung Peso 2,79 kg PRECIO 1.349 euros

Diseño: es un arma contra la suciedad

Antes de nada, perdonad el lenguaje belicista de la intro, pero es que es inevitable con este diseño. No os voy a engañar: cuando la saqué de la caja y la monté, me la puse al hombro y al mirarme en el espejo, me sentí Sarah Connor. Se da un aire a un arma, a una especie de disparador de protones de los Cazafantasmas (pero sin la mochila).

La culpa de esta sensación la tiene el color elegido por la firma coreana, un negro mate que combina con el plástico transparente del depósito del que Samsung no ha proporcionado capacidad, pero ya te adelanto que ni importa ni mucho menos supondrá un problema.

A partir de aquí, el diseño es bastante clásico: con una cabeza donde se integra la maquinaria, la empuñadura con forma de gatillo, el cargador la batería justo debajo y una pantalla encima donde informa del modo de funcionamiento, el tiempo restante de batería, la necesidad de cargar u otras incidencias. Inmediatamente debajo del panel están los controles, con un "+/-" para cambiar el modo y el botón de on/off, ya que aunque tiene forma de gatillo, no lo tiene.

De hecho, el diseño recuerda bastante a las Dyson y eso no es una mala noticia, ya que comparte las virtudes de los modelos de la marca inglesa. Así, el encaje con los diferentes accesorios es bueno, rápido y firme, la batería es extraíble y fácilmente intercambiable y el plástico de su construcción es moderadamente robusto ante algún que otro golpe, aunque la zona del depósito se me arañó con una caída accidental al suelo.

De este apartado lo que más me ha gustado ha sido la calidad y la cantidad de accesorios, que pasamos a listar:

Cepillo Active Dual, con un rodillo de suaves cerdas, para moquetas y suelos duros.

Cepillo Slim LED+, con iluminación para que no se nos escape la suciedad en espacios poco iluminados

Minicepillo para mascotas, más estilizado que los anteriores y con rodillo de goma, especialmente diseñado para atrapar pelo.

Tubo telescópico con interior de aluminio, se alarga cuatro niveles desde 574 a 786 mm, para poder limpiar de pie sin forzar la espalda

Cepillo multifunción y herramienta para hendiduras, un dúo para frotar superficies, aspirar esquinas y lugares estrechos

Codo flexible, para llegar a lugares difíciles, por ejemplo bajo la cama o sobre una balda sin forzar.

Todo lo anterior ya se postula para la limpieza de toda la casa sin contemplaciones, pero es que viene cargadito hasta los dientes de detalles: tres bolsas de polvo, dos baterías, un kit de carga de batería, un soporte para dejar los accesorios en vertical y así tenerlos recogidos, a mano y ocupando poco sitio. Pero lo mejor es su base. Sí, este tipo de aspiradores también cuenta con bases con autovaciado como los robots aspirador.

La base es también de un sobrio color negro y su aspecto recuerda a los típicos paragüeros/papeleras/ceniceros, pero con un espacio en la parte de arriba para insertarle el aspirador y una hendidura en el lateral para el tubo telescópico. Es cierto que tiene un pie un tanto generoso en cuanto a diámetro, pero la verdad es que es una buena forma de guardar el aspirador y tenerlo siempre listo en todos los sentidos, ya que lo carga y vacía el depósito. Otra cosa es que resulte atractiva a la vista: puede pasar desapercibida sin el aspirador, pero con él ya toca buscarle un sitio más discreto en casa.

Y lo que menos me ha gustado ha sido la experiencia en mano. No es mala ni mucho menos, pero después de un rato pasándola para limpiar mobiliario, los suelos o alfombras, se siente un tanto contundente en mano. No es tanto una cuestión de peso (porque pesa 2,79 kg), sino de distribución de este y sus líneas: al ponerle un accesorio largo, el manejo no es el más ágil de mundo. Ojo, no resulta incómoda, pero se echa en falta un punto más de agilidad.

Limpieza al más alto nivel

Entramos en uno de los apartados donde el Samsung Bespoke Jet AI se hace fuerte. Hay dos virtudes que hacen de este aspirador inalámbrico uno de los más efectivos a la hora de lidiar con la suciedad presente en diferentes tipos de superficie: el primero es la capacidad de succión y los accesorios, el segundo.

Con una potencia de succión de 280 aW, se coloca de tú a tú con el otro gran lanzamiento del segmento de este año, el Dyson Gen5 Detect. Es capaz de atrapar cereales sin problema, pero aplicado al día a día, va sobrado en la mayoría de escenarios, pero se agradece en aquellos más complejos, como por ejemplo los pelos "enquistados" en tejidos como el maletero o el sofá.

Esa potencia se divide en cuatro niveles: MINimo, MEDio, MÁXimo y JET, siendo este último el más ambicioso. Aunque en la práctica ya te adelanto que apenas he usado los anteriores salvo para evaluar cuánto aspira: con el mínimo y el medio he aspirado sin problema el suelo durante el día a día y la alfombra, dejando el máximo cuando ha tocado levantar los cojines del sofá y atrapar la suciedad pequeña integrada.

¿Y el JET? Apenas lo he usado para el maletero del coche, donde quedan restos de pelo de mi perra (era donde solía viajar) que ni siquiera la limpieza industrial contratada ha podido eliminar.

Pero como decía, la realidad es que yo le daba al ON, ponía el modo AI y me olvidaba. Mencionaba en el apartado de diseño que no tiene gatillo y eso suele suponer un pequeño derroche de la batería, me explico: con el gatillo solo aprietas cuando vas a aspirar y sueltas cuando no, lo que también relaja los músculos de la mano. Con un botón, lo normal es encenderlo, aspirar y perder unos valiosos segundos de batería cuando lo movemos sin aspirar.

Bien, esta es una de las ventajas de la función AI: por un lado regula la potencia en función de la suciedad y por otro, cuando detecta que no tiene nada delante (por ejemplo, al elevarlo un poco), también reduce la potencia de succión. Explica Samsung que este modo AI permite detectar diferentes ambientes de limpieza y en consecuencia ajustar la velocidad de rotación del cepillo Active Dual, algo que he podido comprobar que realiza bastante bien, aunque lo que más se nota es cuando lo levantamos del suelo.

Los resultados han sido tan buenos que nos hemos atrevido a ahorrarnos la limpieza industrial en nuestro Car Detailing de confianza

Hablemos de resultados. El suelo de mi pequeño piso de 55 metros cuadrados se limpia a fondo y sin mucho esfuerzo en menos de 10 minutos combinando la potencia mínima y media y el cepillo Slim LED, aunque esto no es una sorpresa. Tenemos una alfombra fina que ha quedado visiblemente mucho más limpia con apenas un par de pasadas a potencia media y el Active Dual. El modo medio - máximo en conjunción con el accesorio multifunción han dejado impecable el sofá de migas y restos que se van quedando en las rendijas. Para aspirar el colchón, hemos repetido accesorio y nos ha bastado la potencia media.

Los resultados han sido tan buenos que nos hemos atrevido a ahorrarnos la limpieza industrial en nuestro Car Detailing de confianza: ataviadas con el minicepillo para mascotas, el cepillo multifunción y herramienta para hendiduras hemos hecho una buena limpieza a fondo a máxima potencia de las alfombrillas, tapicería, rendijas como la que hay entre la palanca de cambio. Limpiar el coche con el Samsung Bespoke Jet AI es mucho más cómodo que hacerlo con el clásico aspirador de trineo, teniendo que arrastrarlo y depender del cable. Y lo mejor, el resultado no está muy lejos de las limpiezas industriales, aunque computa como una clase de crossfit.

El único pero que puedo ponerle en su inmaculada hoja de servicios en el apartado de limpieza tiene que ver con el filtro: según Samsung, estamos ante una combinación multicapa compuesta de ciclón principal, rejilla metálica, microfiltro lavable y filtro de polvo fino capaz de atrapar el 99,999% de polvo de acuerdo con sus pruebas en laboratorio con el estándar IEC 62885-2 usando el modo Jet. Habida cuenta de su ambiciosa propuesta, lo redondo habría sido contar con un filtro HEPA para alergias.

Potencia vs autonomía: batiendo récords

En el apartado anterior hemos visto cómo el nivel AI es, generalmente, la mejor opción. Pero puede haber momentos en los que deseemos un nivel de potencia ajustado de forma manual, por ejemplo si estamos aspirando a primera hora de la mañana en la habitación contigua de alguien que duerme o si queremos aspirar el maletero a fondo de los pelos de nuestra mascota. Así que he puesto a prueba la batería del Samsung Bespoke Jet AI llevándola al máximo y me ha dejado con la boca abierta en términos de autonomía.

Eso sí, hay letra pequeña: este aspirador viene con dos baterías extraíbles, una más ligera de 55,44 Wh y otra algo más grande y pesada de 100 Wh. Aunque la diferencia se aprecia a simple vista cuando están separadas del aspirador, la realidad es que son intercambiables y que apenas se notan más allá de algo más de peso y por supuesto, la autonomía.

Así, la batería pequeña permite aproximadamente una hora de uso y la grande ronda 1 hora y 40 minutos, los 160 minutos que prometen las especificaciones. No obstante, son cifras engañosas, ya que se corresponde en ambos casos a la autonomía máxima funcionando a mínima potencia. Si nos vamos al Jet, tendremos unos 2 y 4 minutos respectivamente para pequeña y grande. (Nota extra: 8 minutos y 16 minutos respectivamente en el modo máximo)

Por cuestiones de practicidad y con un pisito, he optado siempre por la batería pequeña y me ha dado minutos de sobra para limpiar todos los suelos, nuestra alfombra y hasta el sofá gastando la mitad de la batería a máxima potencia. Sí, mi casa, alfombra y el sofá son pequeños, pero la realidad es que como hemos visto en el punto anterior, normalmente no necesito un modo tan potente para limpiar todos esos elementos y lo habitual será tirar por el modo AI de ajuste. Resumiendo: la batería pequeña va sobrada para limpiezas estándar en casas de tamaño pequeño y medio.

Ahora, si tienes una casa grande o tienes que limpiar algo a fondo, entonces probablemente te baste con la optimización de la potencia y la batería más grande. En el escenario más desfavorable, por ejemplo una residencia de verano sin usar durante todo el año y una limpieza estacional, nos vendrían de lujo ambas baterías. Para mí la prueba de fuego fue limpiar el coche: me cansé yo de aspirar antes de que se agotaran las baterías del Samsung Bespoke Jet AI.

Hay un detalle que me parece importante y que no había visto hasta ahora: la baterías pueden cargarse o bien integradas en el aspirador y a su vez este colocado en la base o por separado, con un soporte. Esto en la práctica nos permite tener las dos baterías cargadas de forma independiente o, si necesitamos aligerar el kit, bajarnos el aspirador con un par de accesorios y el soporte de carga al garaje para limpiar el coche y poder recurrir a la carga. La versatilidad de carga es un plus que se agradece.

Cómo es la aplicación: prescindible pero interesante

¿Una aplicación para un aspirador inalámbrico? Sí, porque aunque obviamente no te va a permitir ponerlo en marcha en ausencia de un humano que lo vaya pasando, sí que tiene su aquel desde el punto de vista de la curiosidad, optimización y mantenimiento. Eso sí, es totalmente prescindible para el día a día y de hecho podrías omitir la instalación (a mí me costó un rato encontrar que el QR estaba en el pie de la base).

La app en cuestión es Smarthings (disponible gratis para Android en Google Play Store y para iOS en App Store), la global de Samsung que permite aglutinar todos los productos conectados de la marca coreana. Allí puede verse en miniatura su estado (si está cargándose o totalmente cargado), echar un vistazo a cuándo fue la última vez que vaciamos el depósito o cambiar el modo de potencia, tres funciones que pueden hacerse directamente sin necesidad de aplicación.

Pero lo más interesante está en dos servicios extra que deberemos instalar una vez estemos dentro: Home Care para el mantenimiento de los dispositivos y Energy, que detalla el gasto energético de este. El primero porque puede servirnos incluso para un diagnóstico ante posibles problemas y el segundo, si estamos tratando de recortar en nuestra factura de la luz, puede servirnos para analizar el gasto. Aunque en un aspirador inalámbrico el punto energético sea algo secundario, para otros productos de la marca como un horno o la nevera puede ser interesante.

Mantenimiento residual

Hay algunas tareas, como por ejemplo limpiar los accesorios o el filtro de vez en cuando de la que no nos hemos librado con este aspirador, pero gracias a su base con autovaciado, este aspirador es un candidato de lo más interesante para personas con problemas de alergia al polvo. Al margen de que va a reducir considerablemente la concentración de este alérgeno con su funcionamiento, que se vacíe solo es una ventaja, ya que cada cierto tiempo simplemente tendrás que abrir la compuerta del lateral, sacar la bolsa (se cierra al sacarla) y tirarla a la basura, de modo que apenas tocarás el polvo.

Cuando vi la base reconozco que me pareció un armatoste, pero dejar el aspirador a mano, que se vacíe en cuestión de segundos en una estruendosa operación y que la batería se cargue es una gran ventaja para tenerlo siempre listo para la acción. Con lo de tocar el polvo, he dicho apenas y no nunca por un motivo: de vez en cuando te tocará limpiar de suciedad los accesorios, pero es una tarea de mantenimiento que ejecutamos con menos frecuencia.

Si hay que cambiar de aspirador, no será por culpa de la batería

Lo anterior es interesante para el día a día, pero a medio plazo se esconde la baza más interesante. Puede que ya no sea tan novedoso, pero lo que me parece más importante es que la batería sea extraíble, ya que es el componente más crítico para la vida útil de este tipo de electrodomésticos. Así, cuando esta se degrade, podremos cambiarla y además hacerlo sin tener que recurrir al SAT. O lo que es lo mismo, que si hay que cambiar de aspirador, no será por culpa de la batería.

Finalmente un añadido: la función Home Care de la aplicación también sirve de ayuda con el mantenimiento, con una herramienta de comprobación de estado, actualizaciones y guías de uso para limpiar o sustituir componentes.

Samsung Bespoke Jet AI, la opinión de Xataka

Llevo varias semanas con este aspirador en casa y tengo que reconocer que ya hasta le he encontrado sitio y me va a costar separarme de él. Es sin lugar a dudas uno de los mejores aspiradores inalámbricos más completos que he probado y de los que más me ha impresionado.

De hecho, solo le pondría dos peros: la ausencia de filtro HEPA y que fuera un pelín más manejable, dos características que salvo que seas una persona alérgica o te importe bastante la cuestión del esfuerzo, no marcan la diferencia. Y en cualquier caso insisto, no es que no sea un mal filtro o que sea un modelo pesado.

Con este Bespoke Jet AI, Samsung apunta directamente a la cima de los aspiradores inalámbricos sin complejos

Por potencia y autonomía estamos ante una bestia para limpiar cualquier cosa que le pongas por delante en casa. Da igual que tengas una casa grande, peques por la casa manchándolo todo o una tengas mascota peluda, cuenta con los accesorios y una capacidad de succión suficiente para lidiar con ellos y un dúo de baterías que van a dar la talla en escenarios domésticos. Resumiendo: no tiene nada que envidiar a los modelos de trineo y además es notablemente más ágil.

El punto del vaciado automático y la carga de la base es un plus para una experiencia con menos esfuerzo y más comodidad que tiene en la aplicación la guinda del pastel de un producto premium. Con este Bespoke Jet AI, Samsung apunta directamente a la cima de los aspiradores inalámbricos sin complejos y eso tiene un precio. Barato no es precisamente, pero tiene una construcción para durar y un sistema de baterías a prueba de desgaste.

