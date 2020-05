Realme X3 SuperZoom, primeras impresiones: lo "súper" es la fluidez, lo prometedor es poder fotografiarlo todo

El catálogo de Realme es cada vez más cuantioso y tras haber conocido a los Realme 6 ha tocado completar un poco más su estante de gamas alta. En las primeras impresiones del Realme 3X SuperZoom os contamos qué tal es la experiencia con un móvil que, como su nombre anticipa, se centra en potenciar este popular uso de las cámaras alcanzando los 60x.

El molde parece tomar rasgos del Realme 6, pero cambian los acabados y sobre todo cambia la configuración. Con una pantalla que ofrece hasta 120 hercios de tasa de refresco y hasta seis cámaras, veamos qué promete este nuevo móvil de Realme y qué nos parece que cumple al menos en este primer contacto.

Ficha técnica del Realme X3 SuperZoom

Realme X3 Pro Pantalla AMOLED 6,6 pulgadas FullHD+

Resolución de 2.400 x 1.080 píxeles

Corning Gorilla Glass 5

Refresco de 120 Hz Procesador Snapdragon 855+

GPU Adreno 640 Memoria RAM 12 GB

LPDDR4x Almacenamiento 128 GB

UFS 3.0 Cámara frontal Doble:

32 megapíxeles f/2.5, 80,4 º de amplitud

8 megapíxeles, f/2.2, amplitud de 105º Cámaras traseras Cuádruple:

64 megapíxeles, f/1.8, amplitud de 78,6º

8 megapíxeles gran angular, f/2.3, amplitud de 119º

8 megapíxeles, f/3.4, OIS, zoom 5X

2 megapíxeles macro, f/2.4

Flash LED Batería 4.200 mAh

Carga rápida Dart Flash de 30W Sistema operativo Android 10

Realme UI Conectividad 4G

WiFi 5

Bluetooth 5.0

USB tipo C

GPS dual Otros Lector de huellas en el lateral

Sonido Dolby Atmos y de alta resolución

Sistema de refrigeración Liquid Cooling Technology 3.0 Dimensiones y peso 163,8 x 75,8 x 8,9 mm

202 gramos Precio 499 euros

Una brisa de aire “mate” entre tanto brillo

No es fácil asentar un estilo propio si la premisa es seguir las tendencias, pero normalmente cada fabricante logra crearlo y es el caso de Realme. La prueba: este nuevo Realme X3 SuperZoom recuerda mucho a sus predecesores tanto en su estética como en las sensaciones que da al agarre.

Así, como hemos dicho a primera vista recuerda mucho al Realme 6, tanto por las dimensiones como por mantener un tono blanco con brillos multicolores que es muy parecido. De hecho, tiene el mismo volumen y peso que el Realme 6 Pro, aunque en este caso es mate y eso hace que evite en gran medida la suciedad por las huellas dactilares, si bien también resbala más.

Arriba: Realme 6. Abajo: Realme X3 SuperZoom. Separados al nacer.

El borde encaja a la perfección con la trasera, teniendo un tono distinto y metalizado. Los extremos laterales se curvan muy ligeramente y eso hace que dé la impresión de que es un móvil más delgado de lo que es realmente, siendo bastante cómodo en mano.

El acabado de la trasera es mate eso hace que evite en gran medida la suciedad por las huellas dactilares, aunque también resbala más

Por este tamaño puede resultar algo pesado, aunque de la misma manera que muchos otros actuales incluyendo los Realme que hemos mencionado, y siendo algo más ligero que el Redmi Note 9 Pro. Al menos logra ser cómodo en mano, también si colocamos la funda que se entrega junto al terminal y que hace que el saliente se disimule algo más (y quede más protegido al apoyarlo).

Las dimensiones vienen dadas en parte por una pantalla de 6,57 pulgadas de diagonal, un tamaño dentro de la media habitual de los últimos meses que en este caso queda en una resolución FullHD+. Eso sí, como vemos en algunos gama media (especialmente de esta marca) se opta también en este caso por un panel IPS, aunque eso no lo exime de venir a tope de saturación y brillo.

Esto se podrá configurar en los ajustes de pantalla, si bien profundizaremos en todas estas opciones en el análisis a fondo. Por ahora podemos decir que la experiencia de visualización es correcta y más que aceptable, con buen contraste, detalle suficiente y un buen desempeño sea texto, vídeo o el contenido que muestre.

Hablando también del diseño y el panel, en este caso se opta por el agujero para las cámaras frontales, que son dos. Así, tanto la lente estándar como el gran angular para las fotografías subjetivas se encajan en la mitad superior del panel, siendo quizás menos invasivo que en el centro pero tampoco excesivamente discreto, aunque por ahora la isleta no nos ha molestado en ninguna app de pantalla completa.

Un procesador de la generación anterior que tiene aún mucho que decir

Hay algo que no hemos comentado al hablar de la pantalla, porque en realidad también afecta al rendimiento en general: la tasa de refresco. Algo que podemos dejar que se ajuste de manera automática o bien seleccionar el valor mínimo (60 Hz) o el máximo (120 Hz), sin medias tintas pero sin exigir cambios en la resolución.

Hablando de la experiencia, si el cambio de 60 a 90 Hz es ya perceptible, ajustarlo a 120 Hz es un salto considerable dando un extra de fluidez que se aprecia desde el primer momento y se agradece: todo va más ligero en el software, sobre todo los scrolls. Nuestro interés también es ver qué tal sienta en los videojuegos que lo soportan, y de momento hemos tenido experiencias muy buenas con el ‘Final Fantasy XV Pocket Edition’ o apps como Google Earth.

Acompaña a que esto sea así el procesador. Realme ha jugado la carta de prolongar la vida a un SoC del año pasado y en este móvil vemos un Snapdragon 855+, un procesador para la alta gama de Qualcomm que a priori sigue siendo una opción totalmente válida para un equipo potente. Hemos podido abrir apps exigentes como las que hemos citado, el ‘PUBG’ y servicios de streaming sin percibir lag ni ningún otro signo de que el hardware sea insuficiente.

Ayudan también los** 12 GB de RAM** que vienen con el modelo que hemos podido probar, de manera que tanto la multitarea como la carga y ejecución de tareas se sucede con normalidad y sin tampoco notar un exceso de temperatura preocupante. Si estamos 30 minutos o más usándolo para algo multimedia es cuando podremos notar un ligero aumento de temperatura en la mitad superior, pero como decimos nada que exceda lo habitual.

Hablando pues de la experiencia multimedia, comentar que el audio parece de calidad en lo que la marca denomina altavoz “súper linear”, logrando que el sonido salga de manera nítida y equilibrada al menos en lo que hemos podido probar. Eso sí, pese a no ser un terminal delgado no incluye minijack de audio y para conectar auriculares nos tendremos que valer de un adaptador o Bluetooth si no disponemos de auriculares USB tipo-C.

De la batería aún es pronto para hablar, aunque no parece que los 120 Hz sean demasiado exigentes o que los segundos planos estén descontrolados. Una primera carga nos ha aguantado más de un día en esta tasa de refresco (sin llegar a hacer un uso exhaustivo), pero esto lo veremos en detalle en el análisis completo.

De lo que sí podemos empezar a comentar algún detalle es de Realme UI, la capa de personalización que acompaña al sistema en este caso. Al haber podido probar otros móviles de la marca es un software que nos empieza a resultar familiar, pero para quienes lo tengan menos conocido podemos decir que destaca por las opciones de personalización, incluyendo los iconos de las apps, y añadidos como los gestos en pantalla apagada, el modo de juegos o algo que no es tanto una especificación pero sí un hecho: normalmente es un software aparentemente "ligero" y va bien, fluido y sin bugs.

Superando a sus precedentes en zoom

Hasta seis cámaras incorpora este Realme X3 SuperZoom, llevando uno de sus principales rasgos a su nombre. Sobre el papel desde luego las características son llamativas, teniendo en cuenta que hablando del zoom vemos 5x ópticos y hasta 60x digitales y que el teleobjetivo cuenta con estabilización óptica de imagen. Os resumimos las características de todas las cámaras:

Sensor de 64 megapíxeles Samsung GW1 (1/1,7 pulgadas) con una lente con apertura f/1.8 y 26 milímetros de distancia focal.

Ultra gran angular con apertura f/2.3, campo de 119 grados y distancia focal de 15,7 milímetros con sensor de 8 megapíxeles.

Teleobjetivo periscópico con zoom óptico de 5x, distancia focal de 124 milímetros y apertura f/3.4, con estabilización óptica y sensor de 8 megapíxeles.

Lente macro con apertura f/2.4 y sensor de 3 megapíxeles.

Cámara frontal principal con sensor Sony IMX 616 de 32 megapíxeles con lente gran angular de campo de 80,4 grados y apertura f/2.5.

Cámara frontal ultra gran angular con campo de 105 grados y apertura f/2.2, con sensor de 8 megapíxeles.

Con esta ficha técnica imaginábamos que el Realme X3 SuperZoom tendría un modo o lente para casi cualquier ocasión y eso nos ha parecido en los primero momentos con estas cámaras. A destacar de momento que el zoom entre 2 y 5x rinda bastante bien con iluminación favorable, y que el modo retrato muestra hacer un buen recorte, aunque el bokeh es bastante plano.

No es raro ver que el balance de blancos se altera al pasar al gran angular y en este caso no parece que haya una excepción, aunque esto parece acentuarse en según qué entornos. Sí vemos que la calidad en este caso es menor y que, además de más cálida, el ultra gran angular nos da imágenes más contrastadas y evidentemente con la distorsión por la lente que no veremos en la lente principal.

En cuanto a los zoom, aunque indagaremos en el análisis completo, hemos visto que sin sorpresas los más utilizables son los 2x y 5x, aunque los 10x no parecen rendir nada mal aunque sean híbridos. El encuadre que permite el zoom a 60x deja una instantánea poco aprovechable, aunque cabe decir que hemos visto resultados más definidos de lo que esperábamos al menos de día.

El HDR parece ser de gran ayuda y no tanto la asistencia por inteligencia artificial que ahora ha invadido la interfaz de disparo (donde antes sólo veíamos "potenciación cromática". Haremos más pruebas para determinar cómo resulta esto en el análisis, pero de momento vemos que puede ser de utilidad dejar el HDR en automático al ver que el rango dinámico evidentemente es mayor y puede defender mejor tomas como contraluces.

Las cámaras frontales igualmente dan buena experiencia tanto en su modo automático como en modo retrato. No se aprecia mucha diferencia en el balance de blancos o los colores hablando de la principal y el gran angular, aunque en el segundo caso hay menos nitidez.

Realme-nte tiene buena pinta

Los móviles de Realme están resultando una apuesta destacada ostentando el ansiado podio de la relación calidad-precio sobre todo en la gama media, aunque los gama alta que estamos probando (como es el caso de éste) tampoco quedan nada mal. Aquí hablamos de un procesador del año pasado, pero dejando a un lado lo que pone sobre el papel la experiencia en esta toma de contacto ha sido la de un móvil con la potencia más que suficiente para rendir como un tope de gama.

Los 120 hercios y el acabado mate nos parecen un acierto, así como apostar por un buen rendimiento del zoom óptico al añadir la estabilización. Tendremos que probarlo más a fondo para ver qué tal resulta toda esa versatilidad fotográfica a nivel de calidad, pero por el momento parece que cumpla los mínimos esperados.

Veremos si tras poder probarlo a fondo más días estas sensaciones se mantienen y si se convierte en un rival a batir en este segmento de mercado. Si no nos llevamos sorpresas con la autonomía o el rendimiento (base y fotográfico), desde luego tiene papeletas para serlo.