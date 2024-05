POCO F6 Pro, primeras impresiones: liquidando asignaturas pendientes para seguir como rey en calidad-precio

La de los POCO es una dinastía de teléfonos con buena relación calidad precio. Si además le añadimos los apellidos 'F' y 'Pro' el listón se va a lo más alto. A los hechos nos remitimos: si el anterior POCO F5 Pro ofrecía la experiencia de un móvil de gama alta a precio de gama media, este POCO F6 Pro sube de nivel.

Porque ojo, si su antecesor ya brillaba en los apartados de pantalla, rendimiento y autonomía, te adelanto desde ya que en los pocos días que llevo probando este POCO F6 Pro, mantiene su esencia y pule algunas debilidades. Así, la llegada HyperOS le ha sentado de cine y tiene un diseño más premium que nunca.

Si buscas potencia a raudales y una ficha técnica de impresión y tu presupuesto te aboca a la gama media, estas primeras pinceladas del POCO F6 Pro apuntan a ser un candidato difícil de mejorar.

Ficha técnica del POCO F6 Pro



POCO F6 PRo Dimensiones y peso 160,86 x 74,95 x 8,21 mm 209 g Pantalla 6,67" Flow AMOLED WQHD+ con Dolby Vision y HDR10+ 3.200 x 1.440 px (2K) 120 Hz Hasta 4.000 nits (pico) 3.840 Hz PWM dimming DCI-P3 wide color gamut Procesador Snapdragon 8 Gen 2 Memoria 12/ 16 GB Almacenamiento 256 GB / 512 GB / 1TB UFS 4.0 batería 5.000 mAh Carga rápida a 120W (cargador incluido) Cámaras traseras Principal: 50MP, f/1.6, OIS Macro: 2MP, f/2.4 Gran angular: 8 MP, f/2.2 Modo Ráfaga 2.0 Cámara frontal 16 MP SIstema operativo HyperOS basado en Android 14 Sonido Altavoces duales estérep Conectividad Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, Beidou

NFC

Infrarrojos

USB Type-C 2.0 OTROS Sensor de huellas integrado en pantalla precio desde 499,99 euros (promoción lanzamiento. Después 579,99 euros)

Diseño y pantalla: en busca del sobresaliente

Este POCO F6 Pro es lo mejor de la casa y eso se nota nada más sacarlo de la caja: grita premium por los cuatro costados. Tiene un elegante marco metálico bastante plano y la trasera del que nos ha tocado probar es de un blanco hielo con estrías nacaradas que recuerdan a una encimera de Silestone. De hecho, la combinación de cuatro protuberancias (las tres lentes y el flash) circulares idénticas dispuestas dos a dos y ese acabado recuerdan, salvando las distancias, a una encimera de una cocina de diseño.

La construcción está esmerada y el conjunto luce tan bien que el plástico de la parte trasera pasa desapercibido. Quiero decir, sí, es plástico, pero cuela envuelta entre esos biseles de metal y el módulo de cámaras de cristal rectangular. A título personal, la nota discordante la da precisamente su módulo: estéticamente ese rectángulo queda algo tosco y si optamos por llevarlo sin funda, que sea una zona que sobresale constituye un riesgo.

Lo bueno es que en la caja viene una funda que lo cubre. Lo malo es que es una sencilla funda negra que lo desluce completamente. Así, normalmente lo he llevado a pelo, a lo que ha ayudado tanto su buen agarre como que la trasera no se ensucia con la grasilla de los dedos.

Comparando dimensión a dimensión con su antecesor, vemos que esta nueva versión ha limado levemente el ancho, alto y largo. Eso sí, a cambio ha ganado 5 gramos de peso. Como ves, son cifras tan insignificante que podría decirse que es prácticamente igual. No es un teléfono compacto ni ligero, pero es ergonómico.

Tiene un diseño rectangular con bordes levemente redondeados, una trasera plana a excepción de la protuberancia del módulo de cámaras y si le damos la vuelta, nos encontramos una pantalla con un agujero en la parte superior central donde alberga la cámara selfie.

A falta del análisis exhaustivo posterior, la pantalla me ha parecido uno de los puntos fuertes de este terminal. Es plana y tiene unas especificaciones de primer nivel: de tipo OLED con 6,67 pulgadas de diagonal y resolución Quad HD+, 120 Hz de tasa de refresco, compatibilidad tanto con Dolby Vision como con HDR10+ y brillo de hasta 4.000 nits. Aunque mucho ojo con esa cifra: se trata de un pico que queda restringido a zonas pequeñas de la pantalla en contenidos HDR, porque el brillo máximo que veremos en automático es el HBM y en este caso es de 1.200 nits.

He tenido la oportunidad de probarlo bajo la luz solar y se defiende bastante bien. Además, resuelve los ángulos de visión de forma más que correcta incluso aunque lo inclinemos al máximo sin azulear la pantalla y la reproducción de color es adecuada.

Para el audio, este teléfono dispone de un doble altavoz estéreo capaz de reproducir el sonido de forma bastante generosa conforme aumentamos el volumen, si bien al llevarlo a las zonas más altas se aprecia cierta saturación.

Rendimiento y autonomía: a nivel superlativo

Aunque tendremos tiempo en la review de exprimir a fondo el hardware de este móvil, la realidad es que su ficha técnica apunta alto. Y es que aunque el Snapdragon 8 Gen 2 no es ni el más actual ni el más potente chip de Qualcomm, está presente en la vasta mayoría de gama alta Android de 2023, entre ellos el Xiaomi 13 Ultra o el OnePlus 11, por lo que el buen desempeño está asegurado.

En esta versión que estamos probando le acompañan 16 GB de RAM y 1 TB de ROM para no andar con problemas ni de multitarea ni de espacio, tampoco con muchas aplicaciones abiertas, con procesos en segundo plano, si nos gusta instalar muchas apps o acumular fotos y vídeos. El sistema operativo del POCO F6 Pro es Android 14 con la ROM HyperOS que, si bien sigue recordando bastante a MIUI, se siente más liviana de forma general.

En este tiempo de prueba lo he usado como mi móvil personal, combinando aplicaciones de mensajería con Chrome para navegar por internet, el correo de Gmail, ver algún que otro vídeo, usar la cámara y las redes sociales que más uso: Twitter e Instagram. La sensación en el día a día es de máxima fluidez, tanto en en las tareas en sí como con la propia interfaz: todo va como un tiro.

Para ponerlo a prueba con algo más exigente, he instalado tres juegos ambiciosos: 'Genshin Impact', 'CarX Street' y 'Diablo inmortal' y tras jugar algunas partidas con todos ellos, los ha movido con soltura con su configuración de serie.

La batería que alberga tiene 5.000 mAh de capacidad, lo que me ha dado con un uso normal para superar sin problema el día largo de uso, incluso configurando la pantalla a WQHD+ y no FHD+, que es lo que viene por defecto (eso sí, he dejado el brillo automático).

Si hay un reclamo que me ha llamado especialmente la atención es la carga a 120W. Dentro de los ajustes del teléfono, en la sección de batería, está la opción de aumentar la velocidad de carga para verla en todo su esplendor: para pasar de 0 a 100% ha necesitado unos 23 minutos (según la marca, con la pantalla apagada lo hace en 19 minutos), aunque en el estadio inicial es cuando el aporte energético es más alto.

Fotografía: tiene tres lentes, probablemente solo uses dos

El POCO F6 Pro cuenta con una combinación versátil de lentes conformada por un Omnivision Light Hunter 800 de 50 megapíxeles con un tamaño de sensor de 1/1,55 pulgadas, píxeles de dos micras con pixel binning, OIS y lentes f/1.6. Le acompaña un gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles.

Explica la marca que cuenta con la tecnología Dual Native ISO Fusion con dos canales, uno de alta y otra de baja ganancia para lograr una diferencia de exposición x16. Asimismo, dispone del modo ráfaga 2.0 y un algoritmo ultra nocturno para capturar imágenes claras y brillantes con una representación de color más precisa mediante IA.

Tendremos tiempo para comprobar más a fondo las virtudes de este trío de sensores, sus algoritmos, el modo nocturno o su estabilizador en la review, pero en estos días para las primeras impresiones nos lo hemos llevado a escenarios diferentes, destacando especialmente por los resultados de su lente principal en cuanto a intensidad de los colores y nitidez.

Modo nocturno

Con el sensor gran angular rescataremos más información de la imagen como cabe esperar de este tipo de lente y además, si nos colocamos bien, resuelve bien las líneas rectas. Aunque el procesado de la imagen es similar al de la lente principal, el bajón de resolución pasa factura en la calidad, mostrando menos nivel de detalle incluso con buena luz.

Gran angular

POCO ha apostado por integrar un macro en lugar de un teleobjetivo y la verdad es que su presencia es más testimonial que otra cosa, ya que no invita demasiado a ser utilizado.

Macro

En definitiva y a falta de una prueba más profunda, la sensación es que aquí POCO ha pecado de conformista, ya que tanto el gran angular como el macro ya estaban presentes en la generación anterior y según nuestra experiencia, eran los puntos más débiles de la cámara.

Xiaomi POCO F6 Pro, tan potente por dentro como bonito por fuera

Mi sensación tras repasar los apuntes de su predecesor y tener el POCO F6 Pro en las manos ha sido de 'más madera'. Quiero decir, si ya sobresalía en el apartado de pantalla, potencia y rendimiento, ha dado una vuelta de tuerca más para mantener el nivel este año. Otra cosa es si verdaderamente necesitamos tanto o si con otro modelo, incluso de la casa, puede ser suficiente gastando menos.

Fomentar las fortalezas es buena idea, pero si también limas las debilidades, todavía mejor: el auténtico rasgo diferencial de este móvil es su cuidado diseño, que sin complejos apunta a la gama alta incluso pese a tener un chasis de plástico que quién diría que lo es. HyperOS le sienta bien a una marca cuya capa tradicionalmente le ha pasado algo de factura por resultar demasiado.

Un apunte a tener en cuenta: el POCO F5 Pro salió al mercado por 579 euros y esta última versión lo hace con idéntico precio (ahora en promocion de lanzamiento desde 499,99 euros), una buena noticia en esta época de inflación generalizada.

Es decir, que estamos ante un móvil que como mínimo cuesta 500 euros y que además de entrar por los ojos, va a satisfacer a los perfiles más exigentes a nivel de potencia. Pero tiene que haber sacrificios y concesiones respecto a uno de mil.

A falta de un análisis más completo, el talón de Aquiles de este teléfono apunta a sus lentes, a las que aunque se les intuye un desempeño decente, van estar lejos de pelear por el móvil con mejor cámara del año, pero también del móvil con mejor cámara en calidad precio.

Bonus: En qué se diferencian el POCO F6 y el POCO F6 Pro

En nuestro viaje a Dubai para la presentación hemos tenido la oportunidad de tener entre las manos y probar brevemente también su hermano pequeño, el POCO F6, y la verdad es que mucho porque el POCO F6 Pro puede tener al enemigo en casa.

Aunque a nivel de diseño comparten dimensiones, hay dos grandes diferencias: el modelo no Pro no tiene esa meseta de la que nacen lentes y flash y la ausencia de esos bordes metalizados que tanto nos han agradado a la vista. Pero no hay mal que por bien no venga: a cambio es notablemente más ligero. Eso sí, luce más trotón, con una carcasa de plástico apañada pero que se raya con facilidad y se mancha, al menos en la versión en negro. De forma global y dejando a un lado los colores, creo que el POCO F6 es más minimalista y eso es un plus, incluso pese a la ausencia de metal (y el verde le sienta de maravilla).

La pantalla era otro punto fuerte del POCO F6 Pro y el POCO F6 a secas queda algo por debajo, simplemente porque tiene una resolución inferior de 1,5K, menor brillo máximo y un control más modesto. Visualmente en líneas generales puede pasar desapercibido, pero si ves contenido con cierta calidad o estás bajo el sol, se nota.

En hardware, a falta de pruebas sintéticas y de usarlo más, hay sorpresas: el POCO F6 llega con un chip más moderno y potente, el Snapdragon 8s Gen 3, aunque a cambio las cifras de RAM y almacenamiento son inferiores (en el POCO F6 son 8/12 de RAM y 256 /512 GB, por lo que estará reñida la cosa. En cualquier caso, la sensación de fluidez con HyperOS es idéntica. La batería en ambos tiene la misma capacidad, pero el cargador incluido es de 90W, así que estamos hablando de que le costará algunos minutillos más pasar de 0 a 100%.

Sobre el papel la gran diferencia de las cámaras entre el POCO F6 Pro y el POCO F6 es que este último se deja en el camino ese macro tan prescindible. Pero está pendiente comprobar los resultados tanto de las funciones propias del Pro como de sus sensores principales, ya que aunque ambos es de 50MP, son diferentes.

Finalmente está la cuestión del precio: después de las ofertas de lanzamiento, el POCO F6 será 50 euros más barato, una diferencia de precio que, valga la redundancia, puede marcar la diferencia para presupuestos ajustados.

