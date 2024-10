Pixel Buds Pro 2, análisis: no te dejes engañar por su tamaño pequeño porque son grandes auriculares

Casi sin darnos cuenta, Google ha conformado un catálogo de productos hardware propios que cubren mucho más de lo que podríamos esperar hace unos años. Y con los últimos productos presentados, desde el Pixel 9 Pro a los Pixel Watch 3, confirma que ya tienen un ecosistema sólido y muy tentador.

Los auriculares Pixel Buds Pro 2 forman también parte de esa punta de lanza de productos de Google que ya pocos se atreverían a definir como pruebas o juegos de un gigante. Son cómodos, de calidad y con precios cada vez más competitivos, aunque los 249 euros de estos auriculares hayan supuesto un incremento de precio respecto a la generación anterior.

Pero después de probarlos durante un par de semanas, no puedo más que indicar que juegan en la mesa de cualquier otro modelo de gama alta por calidad global, buena cancelación de ruido y el toque especial que le da el asistente de Google y hasta Gemini.

Ficha técnica de los Google Pixel Buds Pro 2



características diseño Intraauriculares inalámbricos electrodinámicos procesador Tensor A1 (un chip para cada auricular de botón) TRANSDUCTOR Dinámico de 11 mm CANCELACIÓN DEL RUIDO Sí MODO DE SONIDO DE AMBIENTE Sí CONECTIVIDAD Bluetooth 5.4 LE Audio Banda superancha RESISTENCIA AL AGUA Y AL SUDOR Auriculares: IP54 Funda: IPX4 sensores Cada auricular: Tres micrófonos

Sensores táctiles capacitivos (tocar y deslizar) para controlar la música, las llamadas y el asistente de voz

Sensor de proximidad por infrarrojos para que la función de detección de auricular reproduzca y detenga el audio automáticamente

Acelerómetro y giroscopio con detección de movimiento Funda: Sensor de efecto Hall para detectar la apertura y el cierre de la funda sistemas operativos compatibles Android e iOS carga USB-C batería Hasta 12 horas sin cancelación del ruido (48 horas con la funda de carga) Hasta 8 horas con cancelación del ruido (30 horas con la funda de carga) colores Porcelana, verde liquen, verde pastel y rosa peonía dimensiones Cada auricular de botón: 22,74 x 23,08 x 17,03 mm Funda de carga: 25 x 49,9 x 63,3 mm PESO Cada auricular de botón: 4,7 g Funda de carga: 65 g (con los auriculares dentro) precio 249 euros

Divertidos pero también muy cómodos y seguros

Aunque la funda de los Pixel Buds Pro 2 no se pueda personalizar, el toque de color que Google permite para sus auriculares de botón son un punto divertido a un diseño que he de admitir que de entrada me causaba algo de dudas en relación con su comodidad o seguridad al llevarlos puestos.

Aunque aparentemente los Pixel Buds Pro 2 parecen de juguete, su diseño es todo un acierto: cómodos, polivalentes y seguros cuando los llevamos puestos

Pero resulta que Google me ha callado la boca y tengo que decir que los Pixel Buds Pro 2 son unos auriculares de tipo botón que apuestan por pasar desapercibidos cuando los llevamos puestos. Y vamos a querer hacerlo mucho tiempo porque son realmente cómodos, con un peso de menos de 5 gramos cada uno de ellos y un tamaño casi ridículo, así que ojo con dejarlos lejos de su funda.

Son más pequeños, ligeros y con ligeras modificaciones en el diseño que los hacen más cómodos y seguros que la generación anterior

Hay que indicar que se trata de auriculares que se deben introducir ligeramente en el canal auditivo, con los beneficios a nivel de cancelación de ruido y estabilidad, pero que también pueden resultar algo cansados para quienes no llevan muy bien cierta presión en la zona.

Pero el diseño de los Pixel Buds Pro 2 me ha parecido un enorme acierto. La sensación es de no llevar nada en oído y el sistema de ajuste con giro me ha parecido una idea genial. Los Pixel Buds Pro 2 admiten giros internos en el oído una vez colocados para ajustar más o menos su agarre.

Colocarlos, tanto en el oído como en la funda, tiene una pequeñísima curva de aprendizaje, pero en cuestión de horas lo tienes controlado

En el modo menos opresivo hay suficiente estabilidad y seguridad para llevarlos colocados cómodamente por casa o la calle. Pero si queremos un extra de ajuste, la pequeña pestaña de goma permite hacer deporte de manera fiable.

También ha mejorado la sensación de dificultad para colocarse los Pixel Buds Pro 2, algo que ya comentamos en el análisis de los Pixel Buds Pro originales. La curva de aprendizaje tanto para colocarlos en su estuche como en el oído sigue ahí, pero no es un drama. Cuestión de acostumbrarse.

En el paquete que compramos disponemos de almohadillas en cuatro tamaños diferentes para permitir un ajuste ideal según nuestros oídos. En la configuración del equipo podemos seguir un tutorial que nos indicará cuál es el tamaño ideal para optimizar la cancelación de ruido.

Hay cuatro tamaños de almohadillas y un proceso guiado desde el smartphone para que queden lo mejor ajustados posible

Los Pixel Buds Pro 2 tienen un perfil de protección IP54 de resistencia al agua y sudor, así que podemos usarlos con lluvia o entrenando sin problema.

Funda de generoso tamaño

Como cualquier auricular de tipo botón, los Pixel Buds Pro 2 vienen bien protegidos con una funda que hace las veces de elemento de carga.

Sorprende que sea tan grande pese al reducido tamaño de los auriculares de tipo botón. Pero están en un margen aceptable y quizás con menores dimensiones sería un elemento carne de olvido en sitios inverosímiles. En todo caso se lleva muy bien en los bolsillos aunque el tono blanco mate es susceptible de sufrir de rozaduras y suciedad con bastante facilidad.

Un diseño diferente pero cómodo. A la izquierda, la funda de los nuevos AirPods 4. A la derecha, la de los Pixel Buds Pro 2

La funda se abre y cierra de manera cómoda, usando un solo dedo si hace falta. Tiene un puerto USB-C para su carga (también carga inalámbrica Qi), un LED indicador de estado y también un altavoz que emite un tono de llamada para cuando usamos la función de Encontrar Mi Dispositivo.

Google ya tiene su propio chip

La gran novedad técnica de los Pixel Buds Pro 2 es que cada uno de los auriculares cuenta con un chip Tensor A1 encargado de procesar tanto el sonido como todo lo que tiene que ver con la IA, que en estos auriculares es mucho.

Hablaremos más adelante de las funciones de la IA en estos Pixel Buds Pro 2 pero primero hay que pasearse por la función estrella de estos auriculares: la cancelación activa de ruido.

La nueva tecnología que aplica Tensor A1 ha sido bautizada como Silente Seal 2.0 y es cierto que mejora la capacidad de cancelación de ruido de los Pixel Buds originales, aunque no sabemos si exactamente el doble como afirma Google.

Lo que sí que hemos podido comprobar, máxime con el análisis reciente de los AirPods 4 ANC de Apple, es que este aspecto no es diferenciador.

Los Pixel Buds Pro 2 ya pueden presumir de un sistema de cancelación de ruido activa de muy alto nivel y de un modo de transparencia/ambiente que está entre lo mejor del mercado actualmente

Como en el caso de los últimos auriculares de Apple, la cancelación funciona muy bien con bajas y medias frecuencias, quedando las voces como un elemento a mejorar. Ruido de tráfico, aparatos de aire acondicionado y ruidos similares quedan anulados de manera muy eficiente por los Pixel Buds Pro 2. Muy bien para la gama en la que compiten y los escenarios de uso donde previsiblemente los llevaremos puestos.

El sistema ANC de los Pixel Buds Pro ofrece tres modos de funcionamiento: desactivado, ANC activo y modo de sonido ambiente.

Este último modo me ha parecido de un alto nivel de ejecución tanto cuando, por ejemplo, vas por la calle y puedes percibir el sonido ambiente de manera natural sin perder calidad de sonido en lo que estás reproduciendo, como cuando quieres mantener una conversación con alguien y hasta parece que no llevas auriculares puestos sino que solo tienes algo de música o contenido de fondo.

Dentro de las opciones interesantes de los Pixel Buds Pro 2 tenemos el sistema de detección de conversación, que para mi es recomendable llevarlo activo especialmente cuando usamos el modo de transparencia pues es cuando estamos “abiertos” a una interrupción.

Cuando tenemos activo este modo, si iniciamos una conversación con alguien, los Pixel Buds Pro 2 cambian automáticamente al modo de transparencia para que podamos escuchar a nuestro interlocutor con claridad al tiempo que pausa el contenido que estemos reproduciendo en ese momento. A los pocos segundos de estar callados y sin conversación de por medio, la reproducción vuelve a ponerse en marcha.

El sistema, similar al de los AirPods 4 ANC que analizamos recientemente, funciona tal y como promete Google. Lo hemos comprobado en nuestra prueba.

Pero me parece mejor la aproximación de Apple en tanto que lo que hace es reducir el volumen para poder comentar algo y luego volver a lo que estábamos. Al menos en mi caso, si quiero mantener una conversación lo que hago es retirarme y guardar los auriculares, por eso me encaja más la propuesta de Apple con sus AirPods.

Pese a su reducido tamaño, los Pixel Buds Pro incluyen bastante tecnología en su interior. Tienen 3 micrófonos, sensor de proximidad por infrarrojos, acelerómetro, giroscopio y sensores táctiles capacitados en su superficie para permitir cierto tipo de control directamente tocando en los auriculares. Estos controles se pueden activar o desactivar desde la aplicación de los Pixel Buds Pro 2.

Los toques funcionan muy bien, son seguros y nos dan muchas posibilidades de control sin recurrir al teléfono

El tamaño reducido de la superficie de contacto no impide que los Pixel Buds Pro 2 admitan gestos de deslizar para controlar el volumen, los cuales funcionan bien pero no me parece un gesto muy natural ni adecuado en unos auriculares con tan poca superficie y en el que ese gesto de deslizar hacia adelante o atrás puede hacer que los auriculares acaben desprendiéndose de nuestro oído. Cuesta cogerle el truco.

Sí que funciona correctamente el toque sobre los Pixel Buds Pro 2 (uno, dos, tres o uno largo), por lo que las opciones que tenemos son muchas, pudiendo además diferenciar el gesto de mantener pulsado del auricular derecho y del izquierdo. Eso sí, con tanta opción toca tirar de memoria para recordar qué hace cada toque y en qué auricular tiene el efecto que queríamos.

Sonido a muy buen nivel

Otro apartado que sube de nivel en los Pixel Buds Pro 2 es el relacionado con la calidad global del sonido. Se mantiene el transductor de altavoz dinámico de 11 mm diseñado a medida, como en la generación anterior. Pero ahora se cuenta con el chip Tensor A1 para tratar de mejorar un sonido que ya era de calidad para el tipo de auricular del que estamos hablando.

El sonido destaca especialmente por la poca distorsión que muestra incluso a niveles altos. Se mantiene muy equilibrado y con elevado nivel de detalle, con refuerzo de graves aplicado en su justa medida, polivalente para la gran mayoría de géneros y con una escena sonora destacable también.

La calidad de sonido de los Pixel Buds Pro 2 sube de nivel y se colocan entre lo mejor en su gama de precio gracias a su excelente nivel de detalle sonoro

La aplicación de los Pixel Buds, además de los ajustes habituales de cancelación de ruido o gestos para sus opciones de control, incluyen un ecualizar con el que escoger entre varios preajustes o configurar nuestra propia ecualización.

El nivel alto de calidad sonora no se alcanza del todo cuando realizamos llamadas pese a los 3 micrófonos de cada auricular. Es cierto que hay que destacar lo claro que nos escuchan al otro lado gracias a la reducción de ruido pero el sonido nos indican que no resulta todo lo natural que podríamos esperar. Quizás hay exceso de celo por parte de la Ia que sin embargo no apreciamos cuando se aplica en el modo transparencia, por ejemplo.

Cuando reproducimos contenido multimedia hay que dar una gran nota al audio espacial, dejándonos una sensación inversiva del más alto nivel aunque es mejorable la detección de movimiento de la cabeza.

Aquí hay que indicar que esta es una función solo compatible con los equipos Pixel como teléfonos y tablets de Google, y con fuentes que también tienen que ofrecer la compatibilidad. Lo hemos probado en un Pixel 8 con streaming de Netflix y repetimos que es una experiencia recomendable.

Por cierto, aunque lo mejor es usar un terminal Android porque nos permite instalar la aplicación nativa donde gestionar todo lo que tiene que ver con los Pixel Buds Pro 2, son perfectamente usables con dispositivos iOS. La conectividad es Bluetooth 5.4 y compatibles con LE Audio si el dispositivo emparejado lo admite.

Gemini a tu lado todo el tiempo

Uno de los grandes atractivos de los Pixel Buds Pro 2 es que llegan con soporte para Gemini Live. Básicamente es un asistente personal hipervitaminado y con el que puedes estar manteniendo una conversación todo el tiempo que quieras. Y se supone que de una manera más natural y hasta “inteligente”.

Lo hemos probado en la versión beta para estos Pixel Buds Pro 2 y tanto la escucha como nuestro audio hacia el asistente ocurre perfectamente incluso sin tener que levantar para nada la voz. Pero por ahora todo queda muy limitado a una IA conversacional que está lejos de un asistente práctico para interaccionar de manera fluida con opciones del smartphone, por mucho que sea capaz de leernos mensajes.

También aprovechamos la ocasión para usar los Pixel Buds Pro 2 con el sistema de traducción simultánea de Google, el cual va avanzando a buen ritmo y no tiene problemas ni para entendernos ni para leernos las traducciones que le pidamos, ya sean desde texto o desde una conversación, aunque sigue sin ser “realmente” simultánea.

Muy buena autonomía y carga

Google no se ha querido sumar a la moda de maquillar las cifras de autonomía con datos difíciles de alcanzar salvo en entornos idílicos en los que se suelen realizar las pruebas. Al menos es la conclusión a la que hemos llegado tras probarlos estas últimas semanas.

Los datos que proporciona para los nuevos Pixel Buds Pro 2 son de 8 horas de autonomía cuando tenemos la función de cancelación de ruido activa y de hasta 12 horas sin ella. En nuestras pruebas, hemos promediado unas 9 horas sin usar todo el tiempo la cancelación de ruido pero sí de manera mayoritaria.

Usando la funda de carga, los auriculares Pixel Buds Pro 2 pueden alcanzar una autonomía de hasta 48 horas, siempre dependiendo de si tenemos o no activa la cancelación de ruido

Teniéndola todo el tiempo activa o alternando con el modo de transparencia cuando salimos a la calle, la batería de los auriculares nos marcó una gran cifra de 7 horas, realizando la prueba en varios tramos de uso con contenido variado y sin usar la funda para evitar su recarga.

A la derecha, la funda de Google, con puerto USB-C y salida de altavoz para cuando queremos localizarlos

Si le damos un uso más habitual guardándolos en su funda tras el uso, Google promete hasta 30 horas de autonomía con la ANC activa y hasta dos días de autonomía sin ella. Sin duda una de las mejores autonomías en auriculares de botón del mercado.

Para la carga de la funda, como ya hemos adelantado, podemos usar cargadores Qi o un cable USB, admitiendo carga rápida.

Pixel Buds Pro 2, la opinión y nota de Xataka

Google suma y sigue en su propósito de demostrar al mundo de la tecnología que la gama de dispositivos Pixel tienen recorrido. Les está costando pero la perseverancia ya va dando sus frutos.

Los Pixel Buds Pro 2 van a otorgarle un buen empujón sin duda. Son los auriculares de tipo botón TWS más cómodos que hemos usado y los que más se parecen a lo que en el futuro puede que sean todos los auriculares de este tipo. Es como no llevar nada y además de manera segura gracias al original y efectivo doble sistema de agarre en el oído.

Si además del diseño y comodidad le sumamos una calidad de sonido acorde con el precio que pagamos por ellos y un sistema de cancelación de ruido que ha mejorado y no tiene nada que envidiar a la competencia, los Pixel Buds Pro 2 son una opción a tener muy en cuesta especialmente si nos movemos dentro del ecosistema de los Pixel de Google, pues solo con ellos podremos aprovechar extras como el audio espacial o la integración en todo su esplendor de Gemini cuando sea algo más que un bot que nos escucha todo el rato.

8,8 Diseño 9,25 Calidad de sonido 8,5 Cancelación de ruido 8 Ergonomía 9,25 Experiencia de uso 8,5 Autonomía 9,25 A favor Calidad de sonido y cancelación de ruido a un alto nivel

No llevarás unos auriculares de botón con tanta comodidad

Autonomía muy destacada con la funda En contra Los gestos no son lo ideal para manejar este tipo de auriculares tan pequeños

Las promesas con Gemini son todavía eso, solo promesas

Ciertas funciones solo están disponibles para los dispositivos Pixel



Estos auriculares han sido cedidos para la prueba por parte de Google. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.