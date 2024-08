Google Pixel Buds Pro 2: el chip Tensor A1 llega a los primeros auriculares diseñados para Google Gemini

Según Google estos intraauriculares son un 24% más ligeros y un 27% más compactos que los anteriores Pixel Buds Pro. Suena bien, pero por el momento solo hemos arañado la superficie. Y es que estos Pixel Buds Pro 2 son los primeros auriculares equipados con el chip Tensor A1, que está especializado en lidiar con procesos de inteligencia artificial (IA), y también los primeros que han sido diseñados para convivir con Gemini, el modelo avanzado de IA de Google.

Una de las prestaciones más atractivas que nos proponen gracias a la integración de este modelo de IA es la posibilidad de transformarse en un asistente virtual al que podemos recurrir, por ejemplo, para recibir indicaciones de guiado cuando caminamos por la calle, recordatorios o recomendaciones musicales. Según Google incluso podemos mantener conversaciones prolongadas y fluidas con Gemini prácticamente acerca de cualquier tema.

Google Pixel Buds Pro 2: especificaciones técnicas



características diseño Intraauriculares inalámbricos electrodinámicos procesador Tensor A1 (un chip para cada auricular de botón) TRANSDUCTOR Dinámico de 11 mm CANCELACIÓN DEL RUIDO Sí MODO DE SONIDO DE AMBIENTE Sí CONECTIVIDAD Bluetooth 5.4 LE Audio Banda superancha RESISTENCIA AL AGUA Y AL SUDOR Auriculares: IP54 Funda: IPX4 sensores Cada auricular: Tres micrófonos

Sensores táctiles capacitivos (tocar y deslizar) para controlar la música, las llamadas y el asistente de voz

Sensor de proximidad por infrarrojos para que la función de detección de auricular reproduzca y detenga el audio automáticamente

Acelerómetro y giroscopio con detección de movimiento Funda: Sensor de efecto Hall para detectar la apertura y el cierre de la funda sistemas operativos compatibles Android e iOS carga USB-C batería Hasta 12 horas sin cancelación del ruido (48 horas con la funda de carga) Hasta 8 horas con cancelación del ruido (30 horas con la funda de carga) colores Porcelana, verde liquen, verde pastel y rosa peonía dimensiones Cada auricular de botón: 22,74 x 23,08 x 17,03 mm Funda de carga: 25 x 49,9 x 63,3 mm PESO Cada auricular de botón: 4,7 g Funda de carga: 65 g (con los auriculares dentro) precio 249 euros

Nos prometen la mejor cancelación de ruido gracias a la potencia del chip Tensor A1

La tecnología de cancelación del ruido implementada por Google en estos auriculares de botón es sin duda su característica más atractiva junto a la integración de Google Gemini. El chip Tensor A1 alojado en cada auricular interviene en el procesado del sonido con el propósito, según Google, de incrementar la resolución, la precisión y el tamaño de la escena sonora que son capaces de restituir estos Pixel Buds Pro 2.

La tecnología Silent Seal 2.0 cancela hasta el doble de ruido que su predecesora y consigue inhibir con más eficacia las frecuencias más altas

Durante nuestro análisis los primeros Pixel Buds Pro nos demostraron que tenían una cancelación de ruido activa de muchísima calidad, y Google nos promete que la de estos auriculares es aún mejor. La tecnología Silent Seal 2.0 cancela hasta el doble de ruido que su predecesora, y, de nuevo según Google, consigue inhibir con más eficacia las frecuencias más altas, que son las más difíciles de cancelar. No cabe duda de que esta innovación tiene muy buena pinta, pero hasta que no probemos a fondo estos auriculares no sabremos con certeza si realmente están a la altura.

Curiosamente, el chip Tensor A1 también es en gran medida el responsable de la autonomía de estos auriculares. Y es que se responsabiliza de monitorizar su funcionamiento para minimizar su consumo. Con la cancelación de ruido activada nos entregan una autonomía máxima de 8 horas que se extienden hasta las 30 horas al utilizar la funda de carga. Y sin la cancelación de ruido la autonomía roza las 12 horas, y llega a las 48 horas al recurrir a la funda. Un apunte interesante más: 15 minutos de carga en la funda nos proporcionan una autonomía adicional de hasta tres horas.

Disponibilidad y precio de los Google Pixel Buds Pro 2

Estos auriculares tienen un precio de 249 euros. Se pueden reservar desde hoy y estarán disponibles el próximo 26 de septiembre en Google Store, Amazon, El Corte Inglés, MediaMarkt y Orange.

Imágenes | Google

