MSI Stealth GS77 12U, análisis: el equilibrio en un portátil gaming puede ser una gran virtud

Un clásico de los portátiles gaming potentes que buscan a la vez no ser un gran armatoste no ha faltado a su cita con la generación Alder Lake de Intel y ha recibido su dosis de actualización para convertirse de golpe en el MSI Stealth GS77 12U.

Este gigantón pero muy estilizado portátil para jugar también recoge el guante de las últimas gráficas de Nvidia y gracias a su variada gama de configuración, aspira a tener un lugar privilegiado en el apasionante mercado del gaming más radical. Comprobemos de lo que es capaz.

Ficha técnica del MSI Stealth GS77 12U

Pantalla LCD IPS de 17,3 pulgadas resolución QHD (2560x1440 píxeles) a 240 Hz microprocesador Intel Core i7-12700H GPU NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti 8 GB GDDR6 memoria principal 32 GB DDR5 almacenamiento 1 TB SSD M.2 NVMe conectividad Conector de audio combinado de 3,5 mm

HDMI (8K @ 60Hz / 4K @ 120Hz) 2x USB 3.2 Gen2 Tipo-A 1x Type-C USB3.2 Gen2

1x USB 4 Tipo C (Thunderbolt 4 y Displayport)

1x Lector de tarjetas SD Express

1x LAN RJ45 conectividad inalámbrica Wi-Fi 6e (802.11ax) y Bluetooth 5.2 sonido y webcam 6 altavoces Dynaudio Webcam 1080p 30fps con protección privacidad batería 99 Wh (adaptador de 330 W) sistema operativo Windows 11 peso y grosor 2.9 kg y 20.8 mm precio 2899 euros

MSI Stealth GS77 12UGS-020ES Intel Core i7-12700H/32GB/1TB SSD/RTX 3070Ti/17.3" PVP en PCComponentes 2.899,00€





Grande sí, pero también estilizado

MSI tiene en su familia Stealth GS la gama de ordenadores para jugadores de más cuidado diseño sin obviar por ello un interior contundente o una diagonal de pantalla digna del juego sin elementos externos.

El nuevo MSI Stealth GS77 12U no sufre grandes transformaciones externas y las mayores novedades hay que buscarlas, como analizaremos, en el interior.

Este portátil para jugadores sigue siendo un equipo elegante gracias su chasis metálico (fabricado con proceso CNC) en un negro mate que le da mucha personalidad. Súmale las líneas suaves y un grosor no muy excesivo de 2 cm y obtienes un resultado que no podemos decir que sea para llevar de un lado a otro por su peso de 2.8 kg, pero que no resulta tampoco inabordable para una mochila y salir de gaming por ahí.

El diseño del MSI Stealth GS77 es elegante y buscando la máxima eficiencia sin renunciar a elementos esenciales para el buen desempeño como portátil gaming

La carcasa mate, como era de esperar, resulta muy atractiva visualmente pero también es un incordio con las huellas. Quizás por ello el portátil viene con su correspondiente gamuza a juego.

La carcasa mate es muy atractiva pero un incordio con las huellas

El MSI Stealth GS77 solo presenta credenciales gaming por la bisagra reforzada y que sirve de unión con una trasera que hace las veces de hub de conectividad extra, pero todo integrado. Nada de luces ni líneas agresivas en toda la carcasa.

El lector de huellas no ha sido integrado ni en el touchpad ni en el botón de inicio. Se ha dejado un poco en solitario a un lado del touchpad, algo que resulta visualmente poco atractivo y también como algo descuidado.

Pero como lector de huellas funciona como se espera. Es rápido, preciso y puede usarse de manera combinada con Windows Hello e identificación del rostro.

Estupenda conectividad (y variada)

Mucho lugar ha dejado MSI en su portátil para ofrecer un amplio catálogo de puertos que cubren de manera general casi todas las necesidades a las que un usuario puede enfrentarse.

Como decíamos, hay una zona trasera a modo de hub en el que quedan situados puertos como un HDMI 2.1, el puerto Ethernet y el conector propietario de alimentación.

Ya en los laterales hay lugar para dos puertos USB 3.2 Gen2 de tipo A y el conector de auriculares, así como dos puertos USB-C, uno de ellos Thunderbolt 4 que admite además la carga del portátil. En ese lateral derecho se incluye también un lector de tarjetas SD.

Respecto a la webcam, cuando ya dábamos por hecho que íbamos a tener que hablar de un modelo más bien mediocre, nos alegramos mucho de poder contaros que la que incluye este MSI Stealth GS77 es un modelo con resolución FullHD y además sistema propio de reducción de ruido que nos ofrece un extra de calidad y funcionalidad que no viene nada mal ni en un portátil para jugar ni tampoco en un equipo que está perfectamente preparado para tareas más clásicas del ámbito laboral.

MSI deja claro a otros fabricantes que se puede colocar una webcam de calidad en una situación clásica y no renunciar a opciones de privacidad para la misma

Pero no acaban aquí las buenas noticias alrededor de la webcam de este MSI Stealth GS77. El fabricante le ha colocado una protección de privacidad en forma de cierre que podemos activar desde un interruptor situado en el lateral izquierdo del portátil. Ojo porque no se trata de un cierre físico de la webcam sino la inhabilitación de la misma vía software, algo que por cierto queda también integrado en una función en el teclado.

Este elemento es un claro zasca a muchísimos fabricantes, en realidad casi todos los demás, que se empeñan en ningunear de mala manera a la webcam ya sea por baja calidad o por sistemas de protección de la privacidad sin demasiado sentido.

Pantalla grande y con tres opciones para elegir

El MSI Stealth GS77 presume de gran pantalla para jugar, como debe ser. Nada de tener que contar con un monitor sí o sí. En este caso hablamos de una pantalla con diagonal de 17.3 pulgadas en los que ciertamente los marcos no son todo lo reducidos que nos gustaría.

Un grueso importante de las opciones de configuración en la nueva familia Stealth GS77 está precisamente en la pantalla, donde hay tres opciones a elegir a nivel de resolución. Desde un panel UHD a uno FHD, contando con el refresco de la pantalla como contrapartida de manera inversamente proporcional.

Entre las configuraciones de pantalla disponibles está la más equilibrada: QHD con refresco de 240 Hz. Es la que hemos probado

Nuestro modelo de prueba es el término medio, contando con una resolución QHD a la vez que un panel con refresco de 240 Hz. La opción UHD ofrece 120 Hz mientras que para disfrutar de 360 Hz de refresco hay que conformarse con una resolución de 1080p.

La pantalla del MSI Stealth GS77 cuenta con tecnología True Color de la propia MSI, admitiendo diferentes modos de visualización que podemos escoger y afinar vía aplicación, así como sistema de calibración personal.

Dependiendo de la resolución elegida nos encontramos con diferentes perfiles de uso. El modelo analizado ofrece una cobertura del 100% DCI-P3, por lo que es el más indicado para usos donde deseamos una mayor precisión de color.

En el modelo que hemos analizado destacamos tanto el brillo, superior a 300 nits, como el contraste y buena calibración de fábrica, aunque en nuestro modelo (de prueba y no para venta) era apreciable una pequeña fuga de luz en las esquinas de la pantalla (backlight bleeding).

Sonido frontal potente

El apartado de sonido del MSI Stealth GS77 también es destacable, tanto por números como por funcionamiento real. Hablamos de seis altavoces DYNAUDIO para un total de 6W de potencia, repartidos entre los destinados al refuerzo de graves, muy presente, y a los dos altavoces frontales.

MSI no ha colocado estos altavoces en los laterales del teclado, pero sí que ha hecho un amago situándolos en los extremos del touchpad.

El sonido resulta potente y nítido y como con otros portátiles de MSI, la gestión del apartado sonoro se realiza vía software de la tecnología Nahimic. Es además sonido Hi-Resolution. Y no olvidemos que contamos con un puerto de auriculares de 3.5 mm.

Alder Lake de Intel a los mandos

La renovación del MSI Stealth GS77 no podía dejar de lado la actualización a los nuevos procesadores de Intel para portátiles, correspondientes a la arquitectura Alder Lake (Intel Core de 12ª generación).

Para el modelo que hemos analizado se ha contado con un procesador intermedio como el Core i7-12700H, el cual cuenta con 14 núcleos (seis de rendimiento y 8 de eficiencia) con una frecuencia máxima de funcionamiento de 4.7 GHz, caché de 24 MB y funcionamiento base de 45 W (máximo de 115 W).

Este procesador admite hasta 64 GB de memoria RAM. En nuestra configuración se han habilitado 32 GB de memoria DDR5 además de contar con una unidad SSD M.2 de 1 TB, con un rendimiento notable:

El procesador Core i7 que monta este portátil ha demostrado en nuestras pruebas que es un firme candidato a dominar el mercado en su segmento a la espera de la respuesta de AMD.

Su rendimiento en CineBench R20 MultiCore ha sido asombroso, así como en la prueba R23, donde ha alcanzado casi 14000 puntos en la prueba de CPU Multi-Core y 1750 puntos para la Single.

En los test que no se centran ya exclusivamente en el procesador, el MSI Stealth GS77 también demuestra su poderío. En PCMark 8 Work rozó los 6000 puntos en la prueba Work y superó los 9400 puntos en el test Creative.

Una RTX 3070 Ti asociada al panel de 240 Hz

Este MSI Stealth GS77 12U cuenta en su interior con una GPU dedicada de Nvidia, concretamente la RTX 3070 Ti con 8 GB de memoria GDDR6. Combinada con el Core i7 de última generación ofrece un rendimiento equilibrado para su ficha técnica, como vemos en los test de 3DMark habituales y comparando con los últimos portátiles gaming que hemos analizado en Xataka, todos ellos con gráficas superiores a la RTX 3070 Ti.

Si pasamos a analizar el rendimiento con juegos, primero una comparativa con el juego Shadow of Tomb Raider con gráficos en Muy Alta y resolución 1080p:

Ese buen rendimiento se ha mantenido con otros juegos como DIRT V, donde conseguimos una media de 79,6 y 65,3 fps con resoluciones FullHD y QHD respectivamente, con Far Cry 5 (94 fps en 1080p y 72,4 fps en QHD) o con Battlefield V ( 159 fps en 1080p y 123 en QHD).

Las pruebas de rendimiento realizadas en el MSI Etealth GS77 se han ejecutado bajo el perfil Extreme Performance, aunque desde la aplicación MSI Center podemos escoger entre otros modos más contenidos como el equilibrado, uno de ahorro de batería, uno silencioso o el que viene pro defecto y que gestiona la AI de la propia MSI.

En el teclado también disponemos de una función de acceso directo a estos modos de funcionamiento, lo que resulta muy práctico especialmente si no queremos que los ventiladores molesten en determinados momentos.

De la refrigeración de este delgado chasis se encarga la combinación de dos ventiladores con aspas de 0.1 mm de grosor y seis tubos de calor. El ruido en funcionamiento es muy evidente cuando tenemos el modo Extremo Rendimiento activo y estamos jugando, alcanzando un pico de 52 dB según nuestras mediciones. La buena noticia es que no hay sobrecalentamiento del equipo salvo en la zona inferior.

En los otros modos de funcionamiento, especialmente en el Silencioso, el MSI Stealth GS77 se mantiene en silencio y cuando lo ventiladores entran en funcionamiento, lo hacen a muy pocas revoluciones y generando apenas ruido.

Autonomía correcta

El MSI Stealth GS77 saca buen partido a la llegada de los nuevos procesadores Alder Lake cuando nos referimos al a autonomía real de trabajo con el portátil.

MSI no ha querido arriesgar y ha colocado una batería de 99.9 Wh en el interior de este equipo gaming. En nuestras pruebas, realizadas siempre con el brillo alrededor del 33%, conectividad todo el tiempo, perfil de optimización de la batería y carga de trabajo combinada, la batería del MSI Stealth GS77 nos ofreció de media una autonomía de entre 4.5 y 5 horas.

Para la carga contamos con un cargador propietario de gran tamaño y peso, el cual dispone de su conexión al equipo por la parte trasera de la bisagra. Pero no es necesario que vayamos cargado con él cuando nos llevamos el portátil con nosotros porque el Stealth GS77 admite la carga vía USB-C, aunque no es lo recomendable si vamos a jugar con él.

Con teclado numérico y gran touchpad

Hablar de teclados en portátiles gaming de MSI es hacerlo de SteelSeries, la firma que deja su sello en este elemento esencial en un portátil.

Por el perfil de equipo contenido a nivel de dimensiones ya habrás imaginado que no podemos hablar de un teclado mecánico como nos gustaría. Pero podemos confirmar que cumple con creces lo que un jugador espera de un portátil de este empaque.

A pesar de que había espacio disponible, algunas teclas importantes como las de dirección han reducido sus dimensiones

El teclado del MSI Stealth GS77 es completo, contando con una parte numérica algo reducida en dimensiones pero de lo cual nos alegramos pues se ha podido dotar al resto de teclado de una configuración muy confortable en tamaño aunque con reducción con elementos clave como las teclas de dirección.

El teclado de SteelSeries ofrece teclas con un recorrido amplio pero feedback inmediato, así como un nivel de ruido muy reducido.

El teclado es retroiluminado con diferentes niveles de brillo e iluminación RGB individual y sincronizadle con otros periféricos compatibles.

En cuanto al touchpad, MSI no lo ha dejado de lado como en demasiado habitual en equipos gaming y le ha dado su protagonismo tanto en tamaño como en buen funcionamiento. Sus dimensiones son generosas, lo que facilita su uso para algo más que jugar, y la precisión con gestos, buen desplazamiento y el acabado de su superficie se agradece mucho.

MSI Stealth GS77 12U, la opinión y nota de Xataka

Los nuevos procesadores de 12ª generación de Intel van apropiándose del interior de los portátiles de este 2022 a un ritmo vertiginoso. Hoy le toca al MSI Stealth GS77, modelo de portátil gaming de una familia que aspira a no resultar demasiado aparatosa pese a contar con un genuino ADN gaming.

El MSI Stealth GS77 ha dado una buena acogida a una combinación de Core i7 y RTX 3070 Ti que, sin sobrepasar los 3.000 euros, ofrece una experiencia de juego satisfactoria pudiendo además escoger qué tipo de base queremos a nivel de pantalla.

El buen teclado y gran touchpad, autonomía correcta o un diseño sin estridencias también suman en la experiencia con este portátil.

9,0 Diseño 9,25 Pantalla 9,25 Rendimiento 9,75 Teclado/Touchpad 9,25 Software 8,75 Autonomía 7,75 A favor Rendimiento y autonomía

Buen teclado y gran touchpad

Calidad de la webcam y el sonido En contra Precio elevado

Unidad SSD de solo 1 TB

Resolución de pantalla atada a la frecuencia de refresco



MSI Stealth GS77 12UGS-020ES Intel Core i7-12700H/32GB/1TB SSD/RTX 3070Ti/17.3" PVP en PCComponentes 2.899,00€

El ordenador ha sido cedido para la prueba por parte de MSI. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas