Motorola Edge 40 Neo, análisis: una agradable sorpresa en una gama media cada vez más idéntica y cara

Dicen que donde antes hubo fuego, ahora quedan cenizas. También, que el ave Fénix resurgió de sus cenizas. En el contexto de la telefonía móvil, estas expresiones podrían asociarse claramente a una Motorola que disputó de gran prestigio entre los años 90 y los 2000. Con menos filón en la era smartphone, nunca han dejado de lanzar productos y es en la gama media donde ahora parecen querer despuntar. Y, en cierto modo, lo consiguen.

Más allá de cuotas de mercado y cifras de ingresos, Motorola lleva dos-tres años dejándonos con opciones de teléfonos sumamente interesantes desde el apartado estético al funcional. El Motorola Edge 40 Neo, hermano pequeño del Motorola Edge 40, es uno de sus baluartes. Ha pasado ya por nuestra mesa de análisis y como adelanto te diré que me ha sorprendido mucho y para bien. Los detalles, a continuación.

Ficha técnica del Motorola Edge 40 Ne



MOTOROLA EDGE 40 NEO DIMENSIONES Y PESO Color azul y verde: 159,63 x 71,99 x 7,89 mm y 172 gramos Color negro: 159,63 x 71,99 x 7,79 mm y 170 gramos PANTALLA AMOLED curvo de 6,55 pulgadas Resolución FullHD+ de 2.400 x 1.800p 402 ppp 144 Hz de tasa de refresco Relación de aspecto 20:9 HDR10+ Pico de brillo de 1.300 nits PROCESADOR MediaTek Dimensity 7030 RAM 12 GB LPDDR4X ALMACENAMIENTO 256 GB CÁMARA DELANTERA 13 Mpx CÁMARAS TRASERAS Principal: 50 Mpx f/1,8 con OIS Gran angular: 13 Mpx f/2,2 120º BATERÍA 5.000 mAh Carga rápida de hasta 68 W por cable SOFTWARE Android 13 CONECTIVIDAD 5G sub-6 Wi-Fi 6E Bluetooth 5.3 Dual SIM (nano SIM + eSIM) NFC GPS USB-C OTROS Certificación IP68 frente a polvo y agua Altavoces estéreo con Dolby Atmos Sensor de huella en pantalla Disponible en color azul, negro o verde PRECIO 399 euros

Diseño: un móvil que quiere inundar nuestros sentidos

El aroma del Motorola Edge 40 Neo aparece antes incluso de abrir su caja. Y no, aquí no estoy refiriéndome a un aroma en sentido metafórico. Desde hace un tiempo, el fabricante pretende que sus móviles sean identificables por casi todos los sentidos y el olfato es uno de ellos. No hemos degustado el Edge 40 Neo, ni creo que sea recomendable hacerlo, pero su olor es ya inconfundible para quienes hemos probado algún que otro terminal de la marca en estos meses.

No ha trascendido con detalle el tipo de esencias que mezcla Motorola para lograr ese aroma y lo cierto es que no hay nada más complicado de transmitir en un texto que un olor. Personalmente me recuerda mucho a un perfume estándar de hombre, sin tintes de alcohol, y sí como una fragancia agradable. Eso sí, es un olor que aunque permanece en la caja, se esfuma del dispositivo y aporta al final una nula utilidad. Afortunadamente, en mi opinión, ya que es un olor que no desagrada de primeras, pero que sí intuyo que cansaría si permaneciese. Por tanto, tampoco tiene mucho más recorrido que cuando desembalamos el terminal.

El cuero vegano se añade en las versiones de color azul y verde, así como el color 'Pantone' presenta también en la versión negra de polimetilmetacrilato

Ya en términos visuales y de tacto, el Motorola Edge 40 Neo trae cambios respecto a su antecesor. Yo mismo pude probar el Motorola Edge 30 Neo el pasado año y percibo como en este hay una evolución hacia un dispositivo que, pese a elevar su peso a 172 gramos, se sigue notando ligero y con un toque que personalmente lo siento más premium, aunque esto al final es una cuestión muy personal.

Más allá del olor, el tacto es el elemento diferencial del Edge 40 Neo y su suavidad y ligereza son elementos muy positivos

Me estoy refiriendo al ya extendido material de cuero sintético con capa de silicona en la trasera. Digo extendido porque, sin ser los únicos con ese material, en Motorola ya lo estamos viendo implementar en cada vez más gamas. Este material se añade en la versión en color azul como la que hemos analizado y también en la verde. También existe una tercera opción de Edge 40 Neo en color negro, pero su construcción en la trasera es a base de polimetilmetacrilato. También es reseñable que los colores son muy llamativos gracias a la asociación de Motorola con Pantone. Aunque aquí, volviendo a tirar de expresiones populares, diré que para gustos los colores.

La funda original presume de materiales 'eco' y mantiene el mismo color del dispositivo

Ese material de cuero vegano, como también le gusta llamarlo a Motorola, y junto al peso ligero que comporta en total el dispositivo, hacen que sea un móvil tremendamente agradable al tacto. Da gusto llevar el Edge 40 Neo sin funda porque no se hace pesado y tampoco arroja peligro de que se nos vaya a resbalar. En cualquier caso, en la caja acompaña una funda de protección en idéntico color, la cual cambia esa sensación del tacto, pero sigue resultando igual de agradable.

Los botones de volumen y bloqueo se ubican en el lateral derecho, dejando desierto el izquierdo y con la bandeja para SIM, puerto USB- y uno de los altavoces en la parte inferior

Otro punto importante y que personalmente creo que suma mucho a la comodidad de uso, sobre todo a una mano, es que se alcanzan bien los botones del lateral. Personalmente sigo prefiriendo tener a un lado el botón de bloqueo y en otro los de volumen, sobre todo porque de inicio puede llegar a haber confusiones tocando el que no es y teniendo que mirar a propósito. Sin embargo, es algo a lo que uno se acostumbra rápido y la separación entre unas acciones y otras acaba siendo clave.

Pantalla: abraza la curva con utilidades y con mucho brillo

El Motorola Edge 40 Neo no es ni el primer móvil de Motorola con pantalla curva, ni probablemente sea el último. Sin embargo, sí comporta este elemento un cambio con respecto al ya citado Edge 30 Neo con su pantalla plana. Personalmente he pasado de ser detractor a amante de las pantallas curvas. No es tampoco que las prefiera por encima de las otras, aunque resultan ventajosas en móviles como este.

Sin ser su punto más fuerte, el brillo en exteriores es una delicia

Lo primero porque, como decíamos anteriormente, ayuda a que se sienta seguro en el agarre (y sin que implique toques accidentales). También porque visualmente da mucha sensación de estar ante un móvil prémium sin apenas bordes ocupando el 90,2% del frontal. Pero sobre todo porque visualmente se ve de escándalo. Se trata de un panel pOLED de 6,55 pulgadas con resolución FullHD+ y que ofrece un buen ángulo de visión con colores intensos, pero sin saturarse en exceso. Ideal para el consumo multimedia. Sobre los 144 Hz, es cierto que no arrojan una sensación tan diferente a los 120 Hz, pero es algo que está ahí y se percibe en positivo.

Más allá de sus buenos ángulos de visión, el Edge 40 Neo mejora el brillo en exteriores, aunque aún le queda trabajo

Sí es más perceptible la mejora en brillo para exteriores que lleva este terminal alcanzando los 1.300 nits. Con todos los avances vistos estos últimos años en este aspecto, el Edge 40 Neo no está en el podium de los terminales con mayor brillo, pero sí es de los gama media que más tienen y es algo que se agradece mucho cuando tratamos de ver el contenido de la pantalla en plena calle y con mucha luz del sol incidiendo directamente sobre ella.

La curva de la pantalla también puede hacer las veces de LED de notificaciones

No me quería olvidar tampoco de un detalle que incorpora este terminal para aprovechar su curva y que es una buena forma de recuperar de algún modo el clásico LED de notificaciones: iluminar los bordes. Dentro de los ajustes nos encontramos con las opciones que nos permiten hacer que esos laterales se iluminen con un color a elegir cuando recibimos una llamada, un mensaje o una notificación de cualquier otro tipo. También podemos programarlo o elegir su intensidad de brillo con el móvil boca abajo (o impedir que se encienda en esa situación).

Sonido: con buen volumen, aunque es mejor no subirlo a su máximo

Cierra el apartado de experiencia multimedia el doble altavoz estéreo y compatible con Dolby Atmos. Es un sistema al que no acompaña la posibilidad de enganchar unos auriculares cableados mediante el jack de 3,5 milímetros porque, como ya sucedía en su antecesor y en cada vez más gamas medias, no es un conector que incorpore (sí se pueden conectar auriculares por UBS-C o Bluetooth).

En lo relativo a los altavoces, decir que nos encontramos con un sonido de claro y de buena calidad. Igual que el olor, es complicado describir con exactitud lo que se experimenta, pero el resumen es que se escuchan muy bien, con buenos bajos y con muy buenas sensaciones al reproducir canciones compatibles con Dolby Atmos. Ahora bien, no esperes que este Motorola Edge 40 Neo sea el mejor en este campo porque tampoco lo es.

Es un terminal que alcanza altos niveles de volumen tanto para su altavoz interno en llamadas, como para reproducir sonido en altavoz. Sin embargo, es precisamente cuando estamos en los niveles máximos en los que se percibe una considerable caída de calidad. Que es algo incluso normal y que sucede en más terminales, sí, pero podría estar mejor trabajado.

Rendimiento: vuela, pero también se calienta más de lo deseado

Encontrarnos un chip de MediaTek era antaño un mal augurio del rendimiento del móvil. Hoy día la evolución de los semiconductores del fabricante taiwanés nos dejan un buen sabor de boca. El Dimensity 7050 es el SoC que añade este Motorola Edge 40 Neo, siendo un chip orientado a darle potencia a los gama media y que, en general, cumple muy bien.

Llevar 12 GB de RAM no es tan habitual en un gama media y es algo que rema muy a favor del rendimiento

Y así se aprecia en situaciones del día a día en las que podemos movernos entre aplicaciones sin notar tirones extraños y con una velocidad más que aceptable. El Edge 40 Neo es un gama media y tampoco quiero exagerar aquí, pero la experiencia de uso en ciertos momentos es relativamente similar a la de un gama alta o, al menos, un gama media-alta como el Motorola Edge 40 estándar. Sus 12 GB también dicen mucho en esta parte.

Tanto las limitaciones del procesador como de la propia pantalla del Motorola Edge 40 Neo impiden jugar a juegos con los gráficos más altos en juegos exigentes. No obstante, adaptándolos nos encontramos con una buena experiencia de juego al inicio, aunque con caída de frames después.

Buen rendimiento y con nada de lag en situaciones normales, pero el calentamiento en tareas exigentes es algo que preocupa

Cuando empezamos a jugar sentimos todo fluido, pero enseguida se empieza a calentar y el rendimiento del juego cae en picado. Al principio, algún que otro tirón, hasta que llega un momento en que o bajamos los gráficos, o la partida quedará empañada por esa ralentización.

El culpable de esto, sospechamos, es el material de cuero vegano que incorpora. Es un material que, pese a todo lo agradable que pueda resultar en mano como ya te he contado anteriormente, no acaba de ser el más idóneo en lo que a gestión de temperatura se refiere. Si a eso le sumamos la ausencia de un sistema de refrigeración avanzado dedicado a ello, nos encontramos con un móvil en el que se puede jugar a títulos exigentes, pero que no es el más idóneo para ello.

En cuanto a las pruebas de rendimiento, decir que lo hemos comparado con su antecesor, con el gama media estándar del fabricante y con algunos otros móviles con los que comparte rango de precios.



MOTOROLA EDGE 40 NEO MOTOROLA EDGE 30 NEO MOTOROLA EDGE 40 XIAOMI REDMI NOTE 12 PRO samsung galaxy a34 5g PROCESADOR MediaTek Dimensity 7030 Qualcomm Snapdragon 695 5G MediaTek Dimensity 8020 MediaTek Dimensity 1080 MediaTek Dimensity 1080 RAM 12 GB 8 GB 8 GB 8 GB 8 GB GEEKBENCH 6.0 (SINGLE / MULTI) 1.045 / 2.530 454 / 1.455 (en Geekbench 5.0) 1.107 / 3.588 994 / 2.316 1.025 / 2.520 3D MARK (WILD LIFE UNLIMITED) 2.556 1.199 4.401 2.235 2.228 PCMARK (WORK 3.0) 16.381 10.315 15.560 10.891 11.245

Biometría: sensor de huellas correcto, reconocimiento facial insuficiente

No reinventa nada Motorola en el terreno de la biometría con el Edge 40 Neo y ni falta que hace, aunque bien podría haber mejorado algunos puntos. Empezamos por lo bueno, que es su sensor de huellas en pantalla que funciona de forma rápida y precisa. Incluso con el dedo algo mojado me ha reconocido y el paso de la pantalla de bloqueo a la pantalla de inicio es tan rápido como en un gama alta.

La parte negativa la protagoniza el reconocimiento facial. Sabemos ya que sin sensores 3D dedicados, es un sistema más inseguro e ineficiente. Sin embargo, se nota demasiado carente comparándolo con la huella. Incluso en situaciones de buena luminosidad le ha costado reconocerme. De noche, y salvo que se suba el brillo al máximo, es aún peor.

De ahí que no tardase más de 2-3 días en retirar este tipo de reconocimiento y dejar únicamente la lectura de huellas. Resulta al final mucho más rápido y preciso, seguro y cómodo. Y no es baladí esto último, pudiendo desbloquear el teléfono sin necesidad de tenerlo de frente (por ejemplo, sobre una mesa).

Software: experiencia 'muy Google' y con algo de bloatware

My UX es la capa de personalización de Motorola para sus smartphones y que está presente en este Edge 40 Neo. Se trata de una capa muy limpia y cercana a la de Google. Ofrece prácticamente las mismas opciones de personalización y de cosecha propia suma apps propias como la ya conocida 'Ready For' para conectar el terminal a una pantalla completa o una más general llamada 'Moto' con consejos de uso.

'Moto Secure' es el centro de seguridad y privacidad del Edge 40 Neo

Me quiero detener en 'Moto Secure'. Se trata de una aplicación orientada a la seguridad del dispositivo y que añade interesantes opciones que no son nativas en Android. Véase por ejemplo su carpeta segura en la que almacenar desde archivos privados hasta aplicaciones que, por la razón que sea, no queremos hacer visibles. Incluso ofrecen protección en la navegación y hasta la posibilidad de cambiar el orden del PIN pad para el código de seguridad.

La mala noticia es que también encontramos algunas apps de terceros preinstaladas que, probablemente por motivos comerciales, nos tenemos que comer con patatas nada más configurar el teléfono. Lo bueno es que es de digestión suave, dado que es posible desinstalar estas apps sin mayor problema como cualquier otra app que descarguemos nosotros.

El diseño minimalista, bebiendo de la esencia del Material You de Google es seña de identidad

Tendrá Android 14 y Android 15, pero llegarán muy tarde...

Respecto al soporte, decir que viene con Android 13, pero tendrá 2+1 años de soporte hasta 2025. La pega podría estar en los tiempos, dado que Android 14 ya ha sido lanzado y sin embargo Motorola confirma que no lo recibirá el Edge 40 Neo hasta junio del próximo año. Después, en fechas similares de 2025, recibirá el aún desconocido Android 15 y tendrá actualizaciones con parches de seguridad hasta 2026.

Batería: genial equilibrio entre autonomía y carga rápida

Teniendo 5.000 mAh de batería, algo ya estandarizado en la mayoría de terminales, es algo que ya de serie indica que la autonomía no va a ser precisamente un problema en el Motorola Edge 40 Neo y efectivamente así comprobé. En el peor de los casos me duró una jornada completa con 144 Hz y más de 6 horas de pantalla.

Aquella jornada, de 7 de la mañana aproximadamente y hasta las 9:30 de la noche, fue de un uso no muy exigente, aunque sí intensivo y llegando a esa hora con un 7% de batería. La mayor parte con aplicaciones como X (Twitter) que, desplazándome continuamente por el feed a 144 Hz y sin renunciar a un brillo alto, consumió un buen pico de batería. También redes sociales, cámara e incluso algo de GPS en lo que podría catalogarse como una "jornada normal".

Incluso con los 144 Hz, el Motorola Edge 40 Neo aguanta una jornada completa de uso con algo de batería

En los mejores casos, puede aguantar más de un día de uso con el refresco en automático y con cierta moderación en usos exigentes con juegos de altos gráficos. Si bien no es el terminal que en cualquier caso mejor sabor de boca me haya dejado en este aspecto, queda lejos de ofrecer malas cifras para un usuario medio.

Los tiempos de carga son también muy positivos, cargándose por completo en poco menos de una hora. Todo ello con un adaptador de corriente de 68 W, que es su máxima potencia de carga. Y por si te lo estabas preguntando: sí, Motorola incluye este adaptador de corriente en la caja.

5 minutos: 9%

9% 10 minutos: 19%

19% 20 minutos: 38%

38% 30 minutos: 59%

59% 40 minutos: 80%

80% 50 minutos: 95%

95% Total del 0% al 100% → 57 minutos

Cámara: cumple en general, aunque tiene evidentes defectos

Si el apartado fotográfico es siempre un punto llamativo de un smartphone, no iba a ser menos para el Motorola Edge 40 Neo. Este terminal parte con una cámara para selfies bastante escueta sobre el papel con resolución de 13 megapíxeles, idéntica al gran angular trasero que acompaña a un sensor principal de 50 megapíxeles. Sensor que, por cierto, no parece ser igual que el del hermano mayor, el Edge 40 Neo, con quien sí comparte resolución.

La app de cámara no es nada del otro mundo, aunque ni era algo que esperásemos, ni tampoco necesario. Ofrece sus principales modos nada más abrirse, teniendo sólo que deslizar con el dedo para ir cambiando entre ellos, con posibilidad de editar el orden y con una sección 'Más' en la que encontrar modalidades especiales para hacer fotos panorámicas o escanear un documento. Sí es digno de destacar de esta app que, como en otros dispositivos, de serie dispara en 12,6 megapíxeles con el sensor principal, teniendo que ir al modo 'Ultra-Res' para encontrar los 50 megapíxeles.

En siguientes líneas entraré más en detalle a juzgar los resultados, pero como avance te puedo decir que deja buen sabor de boca a nivel general. No es perfecto y en según que situaciones o modalidades flojea, pero honestamente no siento una diferencia tan grande con el Motorola Edge 40 y eso habla muy bien de este 'Neo'.

Modo 'normal' de 12 megapíxeles y modo 'Ultra-Res' de 50 megapíxeles

Estos dos primeros ejemplos ya nos sirven para sacar unas primeras valoraciones respecto a la fotografía y es que el procesado de color es bueno y no satura en exceso, arrojando resultados realistas a estos efectos. También que el modo 'Ultra-Res' ofrece algo más de detalle por razones evidentes al llevar una mayor resolución, pero la diferencia en general no es tan grande con el modo de 12 megapíxeles. Esto último es muy a tener en cuenta sabiendo que la diferencia de peso puede ser vital a largo plazo (4,4 MB la de 12 y 14 MB la de 50).

Sensor gran angular

Como era de esperar viendo sus especificaciones, la calidad del detalle cae en el gran angular, aunque no la interpretación de color. También se observa como la distorsión de los laterales le resta algo de realismo a la imagen y, aun siendo esto algo habitual, se podría haber pulido. No obstante, que el resultado ofrezca un rango dinámico similar a la del sensor principal dice mucho (y bueno) de Motorola porque esto debería ser el mínimo esperable al hablar de dos cámaras de un mismo móvil, pero lamentablemente no siempre es así (ni siquiera dentro de la propia Motorola).

Sensor principal en modo 'Ultra-Res'

Algo curioso y que sí achaco directamente al procesado, es que en según que situaciones sí vemos una reinterpretación de la escena. Y esto puede ser tanto positivo como negativo. En el anterior ejemplo, en pleno atardecer, era complicado realizar un buen retrato de la escena, pero el Motorola Edge 40 Neo le dio ahí un toque realmente bueno. Sin embargo, parece que lo que entrega por un lado, lo resta de otro en vistas de la pérdida de detalle e incluso dejando algunas partes completamente desenfocadas.

Modo macro

La fotografía en modo macro, conseguida a través del sensor gran angular, deja un sabor agridulce, aunque con puntos positivos. Por un lado vemos que le cuesta horrores enfocar. Incluso en las mejores tomas, la escena no sale perfecta dejando varias partes desenfocadas de forma excesiva y anti natural. Eso sí, no es tampoco el peor macro que me he cruzado y sirve al final para crear un efecto que, si lo vemos en general sin entrar al detalle, resulta llamativo para "agrandar" elementos de pequeño tamaño, que es al final la principal utilidad de este modo.

Modo retrato con la cámara trasera

Una de cal y otra de arena con un modo retrato de la trasera. Sí mantiene la naturalidad de los colores y hace un excelente recorte, pero suspende claramente en el detalle. En lo que al efecto bokeh se refiere, decir que el dispositivo ofrece la posibilidad de ir cambiando el nivel de intensidad del mismo, tanto antes de tomar la fotografía como después, pudiendo así corregir posibles errores y ajustar la fotografía de acuerdo a nuestras preferencias.

Modo retrato a mascota con la cámara trasera

Una buena noticia del modo retrato es que, aunque el detalle sea igual de desastroso que con personas, es posible retratar mascotas y dejarlas con ese bonito efecto de desenfoque. En mi caso particular, decir que lo más difícil fue hacer que Lucy (la modelo canina de la anterior foto) quisiese posar. El resto, igual que para una persona.

Selfie en modo retrato con la cámara frontal

La cámara frontal es, como se preveía, la más floja de todas. Y es que tiende a empalidecer mucho el tono de piel de las personas, que no es que sea yo moreno precisamente, pero aseguro que tras un verano tomando el sol no mantengo un aspecto tan pálido como en la muestra.

Siguiendo con la cámara frontal, mejor sabor de boca deja el hecho de que, aunque sigue flojeando en detalles como en la trasera, el efecto del recorte es prácticamente impecable. Me he llegado a encontrar alguna situación en la que no lo es tanto (por ejemplo, despeinado o con gafas) y ahí sí flojea algo más, pero tampoco de forma desmesurada.

Cámara trasera sin modo noche y con modo noche activado

Para finalizar, el modo noche emerge como una de las grandes (y agradables) sorpresas de la cámara. El disparo en modo normal, como es de esperar, arroja escenas oscuras y llenas de ruido. En cambio, en el modo nocturno ya vemos un resultado mucho más luminoso y sin pecar de hacerlo en exceso con resultados poco naturales. Se pierden algunos detalles de las baldosas del suelo y también se vuelve algo loco con las luces artificiales, pero son estos al final defectos que se encuentran incluso en algunos móviles de gama superior.

Galería de fotos completa del Motorola Edge 40 Neo

Así, a modo de conclusión puedo decir que el Motorola Edge 40 Neo ofrece una muy buena cámara para ser un gama media y en situaciones diferentes. La gran angular no es un pegote, cosa que sucede en otros, aunque tampoco es para tirar cohetes. Sin embargo, el procesado que se realiza es bueno en la mayoría de casos y especialmente destacado en lo que a naturalidad de los colores se refiere, sin saturarlos en exceso como sí ocurre en el Motorola Edge 40.

Motorola Edge 40 Neo, la opinión de Xataka

No lo tendrá fácil este Motorola Edge 40 Neo para pelear en una gama media cada vez más competida y con apuestas tan similares a las que cuesta encontrar un elemento diferencial. Sin embargo, visto su equilibrio general y que carece un defecto importante como para evitar recomendarlo, me atrevería a decir que este se mete sin duda entre los dispositivos de mejor calidad-precio del sector.

Sin ser perfecto, no tiene ninguna carencia grave que le evite ser más recomendable incluso que modelos de mayor rango

Sí, vale 400 euros (redondeando), una cantidad por la que no hace mucho tiempo comprábamos auténticos telefonazos. Sin embargo, en vistas de como se están encareciendo todas las gamas, no diré que es una ganga, pero sí que tiene un precio justo. Además, es probable que baje de precio en próximos meses haciéndolo aún más tentador.

Es evidente que hay un problema con el calentamiento, que está presente también en el Motorola Edge 40. También que no tendrá más que dos actualizaciones completas de Android y que tardarán más en llegar, pero sin ser estos puntos excesivamente dramáticos, no considero que las diferencias con su hermano mayor valgan 100 euros. El 'Neo' es un terminal que cumple perfectamente con lo prometido y con un apartado estético que sí es diferencial en cuanto a peso se refiere. Algo muy a valorar en tiempos en los que los móviles compactos (y este tampoco es que lo sea) están en peligro de extinción.

8,4 Diseño 8,75 Pantalla 8,5 Rendimiento 8 Cámara 8,25 Software 8,5 Autonomía 8,5 A favor Resulta tremendamente cómodo de sostener y usar con una sola mano.

La pantalla es una auténtica gozada, con buena resolución, buen calibrado de color y con una curva que se puede aprovechar.

La cámara, aunque no tan polivalente como desearíamos, cumple en la mayoría de escenarios. En contra El rendimiento, aunque no es malo, se ve empobrecido por el calentamiento a costa del cuero vegano.

Volvemos a encontrar bloatware en un Motorola cuando no se caracterizaban precisamente por añadirlo.

Android 14 tardará un año en llegar y no tendrá más actualizaciones completas del sistema tras Android 15.



El terminal ha sido cedido para la prueba por parte de Motorola. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.

En Xataka | Los móviles de gama media con mejor cámara de 2023