Mejor cámara de acción y aventura sumergible 2019: guía de compra con comparativa y opiniones

El modelo de sensor integrado y la resolución que ofrece , un parámetro hasta cierto punto relacionado con la calidad de la imagen. No obstante, la cantidad de megapixeles no garantiza que la calidad de la imagen sea mejor, ya que intervienen otros factores

Aunque se trata de cámaras fotográficas, todas ellas ofrecen la posibilidad de grabar vídeo. En este sentido, también nos fijaremos en la calidad máxima que proporciona y si esta es nativa o interpolada . Si la idea es hacer uso de la grabación de vídeo, prestaremos atención al audio: todas llevan micrófono incorporado, pero no todas captan el sonido igual de bien.

Nos fijaremos también en la autonomía que proporciona la batería, un dato que puede variar enormemente en función de cómo sea la calidad de grabación, ya que no es lo mismo grabar en 4K y a 60 fps que hacerlo a 720p. Del mismo modo, no durará lo mismo si la cámara está tirando de GPS, Bluetooth o Wi-Fi que si no lo está.