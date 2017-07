Yi 4K+, análisis: la grabación de vídeo en 4K a 60p llega a las cámaras de acción

Las cámaras de acción puede que ya no generen el mismo interés que años atrás. Aun así, sigue habiendo un público potencial importante. El problema es que, en la actualidad, competir en precio es una locura. Por eso, hay que ofrecer algo más. Una prueba de ellos es Yi Technology y su nueva cámara de acción.

La nueva Yi 4K+ ya no es la cámara de acción económica que fue su predecesora. Ahora es capaz de grabar vídeo a resolución 4K y 60 cuadros por segundo y es de las pocas que en modo 4K a 25p permite hacer uso del estabilizador electrónico integrado. Durante unos días la hemos estado probando, así que os contamos todo lo que podéis esperar de esta cámara de acción de Xiaomi.

Características

La Yi 4K+ es una cámara que sorprende en cuanto ves las diferentes resoluciones y configuraciones que puedes establecer al grabar vídeo. Y es que está pequeña cámara es capaz de capturar vídeo hasta 4K a 60fps.

Características Yi 4K+ Procesador Ambarella H2 de 14nm Sensor Sony IMX377 de 12MP Lente 155º FOV, apertura F2.8 Estabilizador EIS (Estabilizador electrónico) hasta resolución 4K a 30p Control Botones físicos, pantalla táctil 2,2” (640x360 píxeles) y control por voz Vídeo y foto Opción de grabar vídeo en perfil plano y Yi Color. Fotografías raw en formato .dng Resolución de vídeo Hasta vídeo 4K, compresión H.264 y formato .mp4. Bitrate máximo 135 Mbps Resolución de foto Hasta 12MP (4000x3000) Modos de captura Vídeo, Foto, Timelapse, Slow Motion, Vídeo + Photo, Loop Batería 1.400 mAh Conexión USB C, Bluetooth 4.0 y Wifi ac Extras Opción de conectar micro externo vía adaptador Jack-USB C, salida de vídeo vía USB C, opción de Live Streaming Más info Todas las especificaciones Precio 389€ Amazon

Un diseño sin cambios, para bien y para mal

En cuestión de diseño, la Yi 4K+ no cambia prácticamente en nada respecto a su generación anterior. Hay diferencias en su acabado pero la estructura, dimensiones, ubicación de controles, etc. es idéntica. Y eso es bueno y, a la vez, malo.

La nueva Yi 4K+ mantiene el mismo diseño de su generación anterior, conservando la compatibilidad de carcasas

La parte positiva de mantener el diseño es que, si tienes carcasas de la generación anterior, podrás seguir usándolas. Lo malo es que conserva el mismo punto débil de la Yi 4K: la pantalla.

Hemos de advertir que nosotros no hemos sufrido el problema, pero hay usuarios que han reportado que una pequeña caída de pocos centímetros de altura provocó que la pantalla estallase al golpear una de las esquinas.

El cuerpo de la Yi 4K+ es de plástico, tiene una construcción buena pero no parece ofrecer una gran resistencia. Por tanto, golpes en las esquinas pueden afectar mucho a la integridad de la pantalla. Así que es importante tener cuidado o usar la carcasa para ayudar absorber los posibles impactos.

La calidad de construcción es buena, pero la pantalla sigue siendo su punto más frágil

Por lo demás, la cámara sigue contando con el tornillo para colocar en un trípode sin necesidad de usar carcasa alguna. También la mantiene la ubicación del conector de carga y transferencia de datos, botón físico y tapa para el compartimento de batería y ranura microSD.

En definitiva, buenos acabados, pero quizá comparada con otras cámaras de acción transmite menos sensación de robustez.

Yi 4K+, grabando vídeo a 4k y 60p

Las cámaras de acción son dispositivos capaces de obtener fotografías interesantes por ángulo de visión y calidad pero es su función de vídeo lo realmente atractivo. Aun así, antes de entrar a valorar los resultados, os resumimos sus capacidades tanto en vídeo como foto.

Resolución vídeo Cuadros por segundo (FPS) Campo de visión (FOV) Resolución 4K 60, 50, 48, 30, 25, 24 Amplio 3840x2160 4K Ultra 30, 25 Ultra Amplio 3840x2160 4000x3000 30, 25 Amplio 4000x3000 2.7K (16:9) 60, 50, 48, 30, 25, 24 Amplio y medio 2704x1520 2.7K Ultra 30, 25 Ultra Amplio 2704x1520 2.7K (4:3) 30, 25 Amplio y medio 2704x2032 1440P 60, 50, 48, 30, 25, 24 Amplio 1920x1440 1080P 120, 100, 60, 50, 48, 30, 25, 24 Amplio, medio y líneal 1920x1080 1080P Ultra 90, 60, 50, 30, 25 Ultra Amplio 1920x1080 960P 120, 100, 60, 50 Amplio y medio 1280x960 720P 240, 200 Amplio 1280x720 720P Ultra 120, 100, 60, 50 Ultra Amplio 1280x720 480P 240, 200 Amplio 848x480

Resolución foto Campo de visión Resolución en píxeles 12MP Amplio 4000x3000 8MP Amplio 3840x2160 7MP Opción amplio y medio 3008x2256 5MP Medio 260x1920

Junto a estas configuraciones hay otros parámetros que podremos definir como el balance de blancos, sensibilidad ISO, corrección de lente, uso de estabilizador electrónico o no, compensación de exposición, medición así como el nivel de calidad de vídeo pudiendo elegir el nivel de nitidez. Todo ello para intentar ofrecer el mayor control posible dentro de las limitaciones de una cámara de este tipo. Y por supuesto, también dos perfiles de color: plano y Yi Color.

Vídeo a 4k y 60p, estabilizador electrónico, perfil de color plano... la Yi 4K+ ofrece numerosos ajustes para obtener mejores clips de vídeo

Conocido todo esto, nuestras impresiones con la cámara a nivel de calidad de vídeo han sido buenas. Cuando se graba a resolución 4K y 60 cuadros por segundo obtenemos un clip de vídeo que puede dar mucho juego. Bien porque queramos un vídeo más fluido editando a 60 fps (50 si establecemos el modo PAL en lugar de NTSC) o bien realizar una cámara lenta al conformar a 30 o 25 cuadros.

Claro que, si no precisamos ese número de cuadros por segundo, al grabar a 25p podremos activar el estabilizador electrónico que incluye la cámara. Y, ojo, no es una solución perfecta ni algo que pueda sustituir un gimbal pero los resultados son llamativos. Permitiendo grabaciones a mano alzada. Algo que valorarán mucho los que usan este tipo de cámaras para vlogs o simplemente mejorar sus grabaciones al realizar actividades deportivas.

El estabilizador electrónico de la Yi 4K+ funciona muy bien, perfecto para mejorar las grabaciones a mano alzada

Respecto al color, nivel de detalle, etc. no hay muchas quejas pues, de partida, somos conscientes del tipo de cámara que es y el precio que tiene. Puede ser un buen complemento para muchos tipos de grabaciones pero habrá que conocer bien el clip y sus posibilidades de corrección de color para poder igualar el material si mezclamos con el de otras cámaras. Y si no vais a realizar este tipo de correcciones en posproducción, no activar el perfil de color plano.

Por lo demás, el “mayor” problema, aunque no exclusivo de esta Yi 4K+, es que al usar configuraciones con una tasa de cuadros por segundo elevada, da igual la resolución: el nivel de detalle baja. Aun así, hasta los 60 cuadros el rendimiento es bueno.

Fotografía tomada con la Yi 4K+, modo foto 7MP M con perfil de color Yi Color

Teniendo en cuenta el tipo de cámara que es creemos que Yi Technology ha realizado un gran trabajo ofreciendo opciones que cámaras de mayor presupuesto no logran. Tampoco sus rivales más directos como la GoPro Hero 5, que no sólo no llega a los 60 cuadros en 4K, sino que tampoco permite estabilización en dicha resolución.

Por último, algunos datos extra para los que gusten o interesen:

Es necesario contar con una tarjeta microSD rápida y de capacidad igual o superior a 16GB para poder grabar el tiempo suficiente. Si no es así la grabación a máxima resolución no es posible

y de capacidad igual o superior a 16GB para poder grabar el tiempo suficiente. Si no es así la grabación a máxima resolución no es posible El códec de compresión es H.264 y el archivo se genera en formato .mp4

y el archivo se genera en formato .mp4 Estos clips de vídeo pueden establecerse para tener un tamaño máximo de 4GB o bien el máximo de 30GB . El problema de la segunda opción es que en caso de corromperse el archivo se corrompe todo el vídeo. Del otro modo podrían salvarse los otros si sólo afecta a uno por motivos como, por ejemplo, batería agotada

. El problema de la segunda opción es que en caso de corromperse el archivo se corrompe todo el vídeo. Del otro modo podrían salvarse los otros si sólo afecta a uno por motivos como, por ejemplo, batería agotada El conector USB-C ofrece una velocidad de transmisión aproximada de 40 MB/s, más rápida que otras cámaras. Lo cual se agradece a la hora de transferir grandes cantidades de datos

Micrófonos para una captura de sonido estéreo

Del apartado de grabación de sonido iremos directo a lo que interesa. La calidad de audio no es mala pero baja mucho una vez colocamos la carcasa de protección al agua. Esto es algo que ocurre con todas las cámaras que hacen uso de una, así que cero sorpresas. Pero es importante saberlo.

Cuando no la colocamos y usamos la cámara al "aire" el sonido es mejor pero si pensáis usarla para vlog lo ideal es recurrir al adaptador disponible y conectar un micrófono externo. Hay soluciones eficientes a buen precio como el Rode VideoMicro con las que obtener un mejor sonido. Así que tenerlo en cuenta. O bien conectar un micro de solapa y llevarlo al punto que nos interese. Ideal para, por ejemplo, realizar vlogs en moto.

Control por voz y otros extras de la Yi 4K+

Vista la calidad de vídeo, foto y audio de la Yi 4K+ el resto de motivos que pueden hacer que nos decidamos o no por ella son sus funciones y capacidades extras.

Para empezar tenemos que junto a los modos clásicos de vídeo, foto y foto + vídeo sumamos también la función de temporizador que nos permitirá tomar time lapses, algo válido tanto para foto como vídeo; también el modo ráfaga o modo bucle. Este modo bucle o loop es interesante ya que graba vídeo de forma continua durante un intervalo definido (5, 20, 60, 120 minutos o máximo que permita la tarjeta).

La última actualización de firmware añade soporte para comandos de voz

Luego tenemos la posibilidad de controlar la cámara mediante comandos de voz. Esta opción llegó con la última actualización de firmware. Por tanto, si adquirís la cámara aseguraros de que dispone de la última versión. Una vez activa podremos decirle a la cámara que haga una foto o comience a grabar un vídeo con un simple comando.

Es cierto que es una característica que puede ser útil en varios escenarios pero tampoco nos convence mucho. A veces la escucha no es efectiva y tienes que repetir el comando hasta que lo interpreta con éxito.

Por último está la aplicación para smartphone, compatible tanto con iOS como Android. Aquí, desde aquella primera app de la Yi Cam original han cambiado muchas cosas y tanto el rendimiento como menús van muy bien. Es fácil de usar y nos da opción de configurar todo de forma cómoda desde el móvil, sin tener que interactuar con la cámara. Ideal para cuando la tenemos en lugares de difícil acceso.

La opinión de Xataka

En el mercado existe una gran variedad de cámaras de acción. Las hay bastante interesantes por menos de 130 euros y luego están propuestas como estas de Yi Technology, capaces de ofrecer una calidad de imagen superior. Pero, ¿merece la pena sabiendo que cuesta 389€?

La respuesta es sí, aunque hay que matizar un poco. La Yi 4K+ es una cámara interesante gracias a esa posibilidad de grabar vídeo en resolución 4K y hasta 60 cuadros por segundo. Tanto si vas a editar a 60fps como si lo haces a 30fps y quieres aprovechar ese extra de fotogramas para generar una sutil cámara lenta.

La calidad de vídeo y fotos de la Yi 4K+ es muy buena aunque a un precio de 389€ ya no resulta tan atractiva como su primer modelo

La calidad de imagen que ofrece nos parece correcta. El perfil plano tal vez es algo oscuro y debido a la compresión no da tanto juego en posproducción, pero no hay muchas quejas si la iluminación y resto de ajustes están bien configurados.

El mayor problema que le veo es que la pantalla, a pesar de ofrecer una buena respuesta táctil, a plena luz del sol no deja ver la imagen bien. No es algo grave pero sí importante de saber. Luego está la autonomía: con una batería de 1.400 mAh se agota antes que otras propuestas del mercado. Y, por último, el tema de la garantía. Aquí ojo dónde la compráis, condiciones, soporte en caso de avería, etc.

Con todo esto y sabiendo que su rival más directo, la GoPro Hero 5, cuesta unos 469 euros, tenemos que los 389€ de la Yi 4K+ no están mal pero la hacen menos atractiva que su generación anterior. Así que toca valorar: si el vídeo 4K a 60p o la opción de estabilizar vídeo electrónicamente a resoluciones de hasta 4K 30p no es vital, el modelo anterior ofrece una gran relación calidad-precio. Pero si puedes pagar la diferencia, frente a la GoPro Hero 5 supone un ahorro de 120€ y el tener EIS para vídeo 4K y la capacidad de grabar en 4K a 60p es interesante.

Por calidad de imagen y resto de opciones la nueva Yi 4K+ gustará a todos aquellos que se decidan a comprarla. Si Google se ha aliado con Yi para la grabación de vídeo 360 será por algo, ¿no?