Lenovo ThinkPad T14s Gen6, análisis: no había manera de que su batería se agotase

El mundo de los portátiles profesionales está sufriendo un verdadero terremoto con la irrupción desaforada de los procesadores Snapdragon X Elite. Sin excesivas presiones a nivel de rendimiento, los nuevos equipos que salen al mercado se centran en equilibrar prestaciones y autonomía manteniendo una gran portabilidad. Y por ahora la duración de la batería es la clara ganadora.

El Lenovo ThinkPad T14s Gen6 llega al mercado preparado para suponer un punto de inflexión en el mundo de los portátiles profesionales a base de mantener lo que le ha funcionado siempre a la legendaria marca a nivel de identidad y calidad, pero actualizando y mejorando el interior para construir uno de los mejores portátiles para trabajar en movilidad que existen actualmente en el mercado.

Ficha técnica del Lenovo ThinkPad T14s Gen6



Lenovo Thinkpad t14s Gen6 procesador Snapdragon X Elite (12 núcleos) NPU Qualcomm Hexagon gráficos GPU Qualcomm Adreno memoria RAM 32 GB de RAM LPDDR5x almacenamiento SSD de 4ª generación: 512 GB, 1 TB pantalla 14" WUXGA (1920 x 1200) IPS, antirreflectante, 100 % sRGB, 400 nits cámara Full HD Windows Hello Obturador mecánico de privacidad batería 58 Wh / Adaptador 65 W con carga rápida puertos 2 USB-C 4, 40 Gbps (admite fuente de alimentación y DisplayPort) 2 USB-A, 5 Gbps (1 siempre encendido) HDMI 2.1 (admite resoluciones de hasta 4K a 60 Hz) Toma combinada para auriculares y micrófono Conectividad Wi-Fi 7

Bluetooth 5.3 Lector de huellas en botón de encendido dimensiones 16,9 mm x 313,6 mm x 219,4 mm peso 1,24 kilogramos SO Windows 11 precio Desde 1763 euros

Un ThinkPad en toda regla

Lenovo es consciente del prestigio de la marca Thinkpad en el mercado profesional y por eso entendemos que a nivel de diseño sea tan conservadora en sus nuevos equipos. Pero lo es tan solo en apariencia.

El diseño del Lenovo ThinkPad T14s Gen6 sigue efectivamente manteniendo la estética icónica que ha hecho famosos a los ThinkPads a lo largo de los años pero actualiza ciertos elementos necesarios.

El Lenovo ThinkPad T14s Gen6 mantiene toda la identidad y personalidad de los ThinkPad de toda la vida sin renunciar ni un ápice a ser resistente, duradero y con las actualizaciones necesarias para los nuevos tiempos

La resistencia y robustez de un portátil ThinkPad no se ha tocado. En este nuevo Lenovo tenemos una carcasa fabricada en aleación de magnesio y aluminio, todo salpicado con plástico reciclado en algunas partes del chasis y teclado con ciertos refuerzos en fibra de carbono. El conjunto del ThinkPad T14s Gen6 nos transmite todo el tiempo una gran sensación de solidez y durabilidad sin sacrificar la ligereza, pues este equipo solo pesa 1,24 kg.

Es también un equipo portátil compacto pero no delgado, pues su grosor se mueve por encima de los 2 cm. El acabado es en negro, un clásico de la familia ThinkPad, solo salpicado con algún toque en rojo característico en la i iluminada en la carcasa e interior así como los bordes inferiores de los botones del trackpad y por supuesto el trackpoint que ya queda solo como reminiscencia pese a que es funcional tanto para desplazarse como para hacer doble clic sobre él y acceder a una especie de menú de accesos rápidos relacionados con el sonido, la webcam o el micrófono.

Recuerdos del pasado

La carcasa tiene acabado en mate, elegante y sobrio pero es fácil que las huellas y suciedad queden marcadas en la misma. También tenemos pies de goma antideslizantes que en la parte trasera abarcan de un lado a otro y elevan ligeramente el equipo para facilitar la circulación de aire justo donde se halla el ventilador y tomas de aire. No hay ninguna en los laterales.

El diseño clásico recibe cierto guiño actual con una especie de pestaña superior que otorga una interesante personalidad a la apariencia de este ThinkPad pero que tiene un por qué: albergar la cámara web con obturador físico y sensores de infrarrojos para habilitar la identificación por rostro gracias a Windows Hello. También hay lector de huellas integrado de manera perfecta en el botón de encendido.

Resolución 1080p, compatible con Windows Hello y privacidad mediante un obturador físico

La webcam ofrece una resolución máxima de 1080p con una a lo que hay que sumar lo bien integradas que están las ayudas de la IA para mejorar imagen o encuadre dentro de Windows 11.

Conectividad Wi-Fi 7 y bien provisto de puertos

La conectividad suele ser un factor crítico en los equipos ultraportátiles y de corte profesional. Este Lenovo ThinkPad T14s Gen6 viene dispuesto a cubrir un amplio abanico de escenarios de uso, que es lo que toca en esta época.

Como puertos principales del nuevo Lenovo contamos con dos puertos USB-C 4 (40 Gbps y DisplayPort) situados uno junto a otro en el lateral izquierdo. Los dos admiten ser puerto de entrada para la carga del equipo, pero que estén en el mismo lado limita las opciones de carga. Siempre nos gusta que haya más posibilidades.

En ese mismo lateral izquierdo encontramos un punto HDMI 2.0 (4K a 60 Hz) y la toma combinada de auriculares y micrófono. Ya en la parte derecha tenemos sitio para dos puertos USB-A (5 Gbps, y uno de ellos admite carga con el equipo apagado) y el conector Kensington Nano.

En el aspecto inalámbrico, el Lenovo ThinkPad T14s Gen6 viene muy bien preparado con conectividad Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.3.

IPS o AMOLED: la elección que debes hacer

El Lenovo ThinkPad T14s Gen6 está disponible según mercados con dos opciones de pantalla. No hablamos solamente de resolución de panel sino de tecnología, con una diferencia de precio de menos de 250 euros entre ellas.

El modelo básico, que es el que hemos analizado en Xataka, dispone de panel IPS con resolución WUXGA (1920 x 1200) y una diagonal de 14 pulgadas. La misma que para el modelo OLED, con frecuencia de refresco de 120 Hz y mejora de la resolución hasta unos 2,8K que nos hubiera encantado ver para el modelo con tecnología IPS.

La pantalla del Lenovo ThinkPad 14s Gen6 está disponible con panel IPS u OLED. El primero se queda en una resolución 1080p, algo escasa, pero destaca por los bajos reflejos y calidad de la pantalla con sistema antirreflectante

Por lo demás, casi ninguna queja a nivel de calidad del panel IPS. Se trata de una pantalla con sistema antirreflectante de una eficacia asombrosa en tanto que además de evitar reflejos molestos, no reduce el colorido o brillo del panel, que queda establecido en 400 nits. La cobertura de color es de 100 % sRGB, adecuada y precisa para un uso generalista del portátil de Lenovo.

Con otra pantalla sería imposible ni tan siquiera saber qué se mostraba en el escritorio

Algo marca de la casa es que la pantalla es completamente abatible hasta 180 grados, dando toda la flexibilidad posible para que ajustemos la inclinación de la misma a nuestras necesidades.

El uso de unos marcos muy reducidos permite al Lenovo ThinkPad 14s Gen6 ofrecer unas dimensiones bastante compactas. Y como adelantamos en el apartado de diseño, Lenovo ha recurrido a una pequeña pestaña superior para alojar toda la tecnología asociada a su webcam, obturador mecánico incluido.

La personalidad de un diseño hecha pestaña

Otro gran ejercicio de compactación y diseño lo encontramos en el sistema de sonido. Es muy poco habitual que en ultrabooks de esta diagonal de pantalla, el fabricante sitúe altavoces físicos a ambos lados del teclado, de manera que queden orientados hacia el usuario.

Los dos altavoces son de 2W, contando además con 2 micrófonos de doble matriz, tecnología Microsoft Voice Focus para la cancelación de ruido y Dolby Audio. El resultado es correcto a nivel de potencia sonora, suficiente para llenar una estancia media pero en calidad de audio se obtiene un sonido plano y con pocos matices y en el que echamos de menos presencia de graves. Lo mejor es sin duda la sensación de sonido envolvente por su configuración frontal.

La razón de ser del Snapdragon X Elite

Con un número de aplicaciones nativas para ARM que ya superan las 1.500, optar por un portátil con el procesador Snapdragon X Elite no parece para nada una extravagancia. Los beneficios en forma de autonomía bien merecen la pena ya que, en aquellas aplicaciones que se ejecutan en modo emulador, no notaremos la diferencia. Nos referimos de manera general a un consumidor que no requiere de herramientas específicas.

Windows bajo ARM ya es una opción muy estable y sólida para el mercado de consumo y profesional, con la excepción de mundo del juego. La emulación es transparente y fiable en caso necesario

En el corazón de este portátil encontramos el SoC Snapdragon X Elite X1E7810, un chip basado en ARM que cuenta con un procesador de 12 núcleos con una frecuencia de trabajo máxima de 3,40 GHz y destinado principalmente a equipos donde la eficiencia energética y tareas típicas de productividad son la base del trabajo.

El procesador viene muy bien acompañado de 32 GB de memoria RAM LPDDR5X-8533MHz, la cual viene soldada a placa. Es una cantidad que en la vida útil del equipo no vamos a querer ampliar. En cuanto al almacenamiento interno, podemos optar por una SSD M.2 PCIe Gen4 de entre 256 GB y 1 TB con uno datos de rendimiento de 5.000 MB/s tanto en modo lectura como escritura.

Con esta configuración base, el funcionamiento del Lenovo ThinkPad 14s es fluido en todo momento. Sin juegos de por medio ni software demasiado demandante, el día a día nos ha dejado muy satisfechos y nos transmite en todo momento sensación de rendimiento máximo para cualquier tarea.

Este buen comportamiento ocurre tanto con aplicaciones nativas para ARM, que suman y suman con cada día que pasa, como cuando entra en acción Prism, que es la capa de emulación que permite ejecutar aplicaciones x86 en chips ARM.

Lo mejor de Windows bajo ARM es que el usuario de a pie no nota diferencia alguna al usar el equipo. Y llega con importantes ventajas de rendimiento y eficiencia

Si queremos trasladar esas sensaciones y experiencia personal a cifras, toca dar un repaso a la batería de pruebas habitual de Xataka, algo modificada debido a que algunos de los programas de benchmarks que usamos no se ejecutan de manera nativa.

Sí lo hace CineBench R24, nuestra app de cabecera para procesadores de actualidad. En este test y usando el modo de funcionamiento de máximo rendimiento, el Lenovo ThinkPad T14s alcanzó poco más de 700 puntos en la prueba multicore y rozó los 110 puntos en la de un sólo núcleo. Buenas cifras para procesadores Intel y AMD equivalentes pero algo por debajo del Surface Laptop 7 que analizamos en Xataka hace unos meses y que con el mismo procesador superó esos datos de Lenovo.

Algo mejor le fue en la prueba de GeekBench, donde sí que quedó al mismo nivel que el portátil de referencia de Microsoft para esta generación.



Surface Laptop Apple M3 Core Ultra 9 Lenovo Thinkpad 14s CINEBENCH 2024 MULTI 811 652 681 705 cinebench 2024 single 122 141 102 107 geekbench 6 single 2.574 3.187 2.395 2.447 geekbench 6 multi 14.017 12.059 13.414 14.075

Otras pruebas habituales en nuestros análisis de portátiles buscan comprobar la caída de rendimiento en los test cuando estamos recurriendo a la batería y no tenemos el equipo conectado a la alimentación. Este Lenovo ThinkPad L14s confirma el buen hacer de Qualcomm y prácticamente clava los resultados de rendimiento en nuestros test con y sin alimentación.

Tampoco hay bajada de rendimiento cuando el test es de estrés, consiguiendo una gran estabilidad con el paso del tiempo, otro punto a favor de estos equipos con ARM respecto a similares modelos con procesadores Intel o AMD.

Un aspecto que no ha cambiado mucho en los meses que separan nuestra prueba del Surface de Microsoft y este Lenovo Thinkpad es la compatibilidad con juegos y el rendimiento al usarlos. Siguen siendo muy pocos los que se ejecutan sin problemas de manera nativa o emulados, y en todo caso la experiencia a 1080p en títulos no muy exigentes ronda los 15-20 fps, por lo que no es un equipo que podamos recomendar para jugar ni ocasionalmente.

El rendimiento gráfico es similar al que conseguimos con las gráficas integradas Iris Xe

Un gran punto a favor del Lenovo ThinkPad L14s respecto a otros equipos, incluso con los procesadores ARM de Qualcomm, es que, a pesar de contar con refrigeración activa y un ventilador pequeño, el ruido en funcionamiento es bastante reducido y poco molesto.

En nuestras pruebas de estrés entraba pronto en funcionamiento pero a un nivel de ruido muy reducido. Y todo ello sin que el calor generado llegue a ser un problema en momento alguno.

Sí, habemus tecla CoPilot

Pocos portátiles de corte ultrabook pueden decir que el teclado es casi un motivo de compra por sí mismo. Es quizás algo exagerado pero con los ThinkPad a algunos usuarios para los nos es vital un gran teclado esto es así.

Por su tecla CoPilot los reconocerás

El Lenovo ThinkPad 14s Gen6 sorprende por el generoso tamaño de su teclado. No hay reducciones críticas de ninguna parte, y para ser de tipo isla, tiene un tamaño de tecla de los más generosos del mercado. Su recorrido es justo, quizás algo blando para algunos usuarios, pero discreto a nivel sonoro y con un buen recorrido. Es fácil conseguir grandes velocidades de escritura con él sin que notemos fatiga alguna.

El teclado del Lenovo ThinkPad L14s puede ser para muchos usuarios un elemento a favor que desequilibre la balanza a la hora de comprar o no este equipo frente a modelos similares

El teclado tiene una buena visibilidad de día, contando además con sistema de retroiluminación blanca de dos niveles de intensidad.

Menos satisfechos hemos quedado con el touchpad. Su tamaño es el máximo al que podía aspirar en este equipo pero no toda la superficie disponible se aprovecha al dejar una cuarta parte de su altura para colocar los clásicos dos botones físicos de los ThinkPad. Aquí el guiño me parece que sobra y le hubiera dado toda la superficie al cristal del panel, que responde bien a los gestos pero no es de lo mejor que hemos encontrado en esta gama de precios.

Si bien la tecla de Copilot es un buen añadido, la funcionalidad de la IA en el equipo es casi testimonial por ahora

Justo en el teclado encontramos la ya oficial tecla dedicada a CoPilot de Microsoft. En este equipo, la IA de Microsoft se apoya en la unidad de procesamiento neuronal (NPU) dedicada que incluye el procesador Snapdragon X Elite con el objetivo de acelerar tareas basadas en IA tales como el reconocimiento facialo peticiones de procesamiento de lenguaje natural.

Por ahora, la integración en Windows es muy básica, siempre a expensas del uso del asistente en segundo plano por casi ninguna función o aplicación relevante del equipo que saque todo el partido a esta característica. Porque Paint con IA no es precisamente un motivo de compra a estas alturas.

La autonomía sí es relevante en este Lenovo

Sin lugar a dudas, la autonomía es el punto más destacado del ThinkPad T14s Gen 6, gracias al procesador Snapdragon X Elite. Aquí sin que se aprecia el énfasis del SoC de Qualcomm por la eficiencia energética para conseguir una duración de batería sobresaliente que pone a este modelo entre los mejores de su clase.

En tareas ligeras basadas en la navegación web y/o ofimática con brillo alrededor del 50%, como solemos analizar nosotros, este Lenovo supera las 15 horas de autonomía en total. Para encontrarnos cifras destacadas en el segmento de los ultrabooks clásicos, como la horquilla de 7-9 horas, hay que estar todo el tiempo exprimiendo al máximo el equipo. Y si queremos exclusivamente reproducción de vídeo de manera controlada, apuesta por valores cercanos a las 20 horas.

Lenovo incluye con el equipo un adaptador compacto de 65W que podemos usar en cualquiera de los dos puertos USB-C de carga disponibles en el lado izquierdo del equipo.

Lenovo ThinkPad T14s, la opinión y nota de Xataka

El Lenovo ThinkPad T14s Gen 6 llega al mercado para conquistar un nicho de mercado que es muy jugoso y donde la marca siempre ha tenido un peso clave: el mundo profesional.

Lo hace con un equipo compacto, atractivo, robusto y con un teclado que nos pide escribir y escribir sin parar. Podremos hacerlo sin descanso gracias a la fantástica autonomía del equipo, el mejor en este apartado desde que analizamos portátiles en Xataka. Siempre dependerá del uso que le des al equipo, pero de media hazte a la idea de que podrás completar casi dos jornadas laborales sin preocuparte de dónde dejaste el cargador.

La clave está en el procesador ARM, ya perfectamente integrado bajo Windows salvo que quieras jugar con el equipo. Es su único punto débil a nivel de software. Tanto si el programa que quieres usar está ya disponible de manera nativa para ARM como si no, el usuario puede funcionar con este Lenovo ThinkPad L14s Gen6 de manera natural, sin pensar en qué esconde el interior del portátil.

Estamos pues ante un portátil con un perfil de usuario muy definido y que busca ante todo ser productivo en movilidad sin renunciar a un rendimiento solvente.

9,0 Diseño 9,25 Pantalla 8,5 Rendimiento 9 Teclado/trackpad 9,25 Software 8,5 Autonomía 9,75 A favor Diseño compacto, ligero y robusto, ideal para un equipo de trabajo en movilidad

Windows 11 bajo ARM sin fricción de uso para el usuario

Un teclado y batería que te invitan a estar todo el tiempo usándolos En contra El juego y aplicaciones muy específicas de diseño requieren compatibilidad y mejor rendimiento gráfico

Una pena que la resolución del panel IPS se quede en 1080p

El sonido es plano y falto de refuerzo de graves



