Necesitaba una aplicación con la que controlar mi móvil Android desde el PC. He encontrado una prodigiosa

Como seguramente os sucederá a muchos de vosotros, trabajo cada día con un ordenador con su teclado, pantalla y ratón, pero mi móvil Android está siempre ahí al lado.

No lo uso apenas y las interfaces web de WhatsApp o Telegram me permite atender a esos mensajes mejor de lo que lo hago en el móvil —tanto para leer como, sobre todo, para escribir—, pero en ciertos momentos me vendría bien poder controlar mi smartphone desde el PC.

En Windows tenemos una solución nativa de Microsoft llamada 'Enlace móvil' (antes llamada 'Tu Teléfono') que se comporta de forma razonable y convierte la interfaz convencional de nuestros móviles Android (y desde hace un año, de los iPhone) en una ventana que da acceso a notificaciones, mensajes o fotos.

Incluso es posible activar el modo espejo (mirroring) para ver la pantalla del teléfono como una ventana que imita a nuestro móvil dentro de Windows, pero las opciones de esta aplicación no están disponibles siempre y sus prestaciones son limitadas.

Hay desde luego otras alternativas, y AirDroid (con cada vez más enfoque profesional, pero con versiones para usuarios finales como Personal y Cast) es una de las más conocidas.

Sin embargo, en mi búsqueda para tratar de encontrar otras opciones me encontré con una fantástica, que además es Open Source —su código está disponible en GitHub— y que lleva el control del móvil desde el PC a otro nivel. Su nombre: scrcpy.

Esta pequeña aplicación, creada en 2018 por el desarrollador francés Romain Vimont, es todo un prodigio que como ya apuntaba su creador en aquel momento trató de centrarse en varios apartados clave de la experiencia de usuario. Por ejemplo, que fuera ligera, que rindiera de forma fluida, con buena calidad de imagen y con baja latencia, y que no fuera intrusiva.

Lo consiguió, sin duda. Scrcpy es una herramienta que ni siquiera instalas en tu terminal Android. Lo que sí instalas es una aplicación descargable que ejecuta un servidor en tu PC con Windows, macOS o Linux, y al cual se conecta tu teléfono Android sin necesidad de que esté rooteado. El cliente (nuestro móvil) y el servidor se comunican a través de un socket que hace uso de un túnel adb (una variante de los túneles seguros SSH), y el funcionamiento y prestaciones de esa arquitectura son sorprendentes.

La gestión de fotos es uno de los ejemplos

En mi caso usé la herramienta para conectar mi móvil Android (un Huawei P40 Pro+) con mi Mac mini. Tras instalar scrcpy en macOS siguiendo las instrucciones del repositorio oficial, bastó activar el modo USB Debugging en mi móvil para lanzar la herramienta, lo que hizo que la conexión se activase y comenzara a poder utilizar el móvil desde el PC.

De primeras, scrcpy ofrece un mirroring fantástico de la pantalla del móvil en nuestro PC. Una en la que podemos interactuar con ella con nuestro ratón y teclado como si estuviésemos ante una ventana de aplicación más.

Si giramos el móvil para ponerlo en modo apaisado, o si nuestro móvil gira automáticamente la pantalla (por ejemplo, para juegos), la ventana en nuestro PC cambia también a ese formato. Y el teclado y el ratón se pueden usar sin problemas en ese caso.

Podemos escribir cuando lo necesitamos, y también es posible hacer clic en los iconos y elementos de la interfaz, así como realizar "gestos táctiles" manteniendo el botón izquierdo del ratón y haciendo el mismo gesto en esa pantalla virtual que la que haríamos en la pantalla física del móvil con el dedo.

El resultado, insisto, es sorprendente, y es precisamente lo que buscaba para por ejemplo gestionar mi biblioteca de fotos, que me permitía ver directamente en mi monitor esas fotos a excelente calidad y lógicamente a mayor tamaño para saber si quería borrar alguna comparándola con otra que fuera parecida.

Pero es que esta herramienta permite disfrutar de opciones interesantes. Por ejemplo, el reenvío de audio (nativo en Android 12), la grabación de pantalla, copiar y pegar elementos en ambas direcciones, además de contar con una diversa lista de atajos de teclado.

La herramienta se puede usar además conectando el móvil al ordenador mediante un cable USB —así es como la he usado yo para garantizar la tasa de transferencia de datos—, pero también de forma inalámbrica. Un verdadero hallazgo que ya se ha convertido en estas últimas semanas en un útil complemento de mi día a día en mi puesto de trabajo.

En Xataka Android | Google actualiza el Pixel 8 con una nueva habilidad nunca antes vista en la familia: conectarse a una pantalla externa con USB-C