Lenovo Legion 9i, análisis: así es jugar con un portátil gaming de 5.000 euros y refrigeración líquida

No muchas veces uno puede sentirse poderoso como pocos a nivel de juego en movilidad como cuando dedica horas y horas a poner a prueba un portátil para jugar con lo último del mercado y sin que el presupuesto sea un problema. Os presentamos el análisis de un sueño de casi 5.000 euros con el Intel Core i9-14900HX y la gráfica Nvidia RTX 4090 a los mandos. Casi nada.

El nuevo Lenovo Legion 9i no busca solo ser un equipo bien ensamblado y con lo último en la combinación de gráfica y procesador. El Lenovo Legion 9i pretende ofrecer mucho más al comprador, desde un diseño único y exclusivo a tecnologías destacadas como la refrigeración líquida o una pantalla miniLED de escándalo.

Ficha técnica del Lenovo Legion 9i

Pantalla 16" 165Hz, Mini LED, HDR 1000, 100% DCI-P3, Formato 16:10 3.200 x 2.000 con Nvidia G-Sync procesador Intel® Core™ i9-14900HX GPU NVIDIA® GeForce RTX™ 4090 16 GB GDDR6 memoria principal DDR5 de doble canal de 64 GB (2 x 32 GB) a 5600 Mhz almacenamiento SSD PCIe de hasta 2 TB (RAID 0 1 TB+1 TB) de 4.ª generación conectividad Toma combinada para auriculares y micrófono

Lector de tarjetas SD

USB-C 3.2 de 1.ª generación

USB-A 3.2 de 1.ª generación

Entrada de CC

USB-A 3.2 de 1.ª generación (5 V/2 A siempre activo)

2 Thunderbolt™ 4 (DisplayPort™ 1.4, fuente de alimentación 3.0 de 140 W)

HDMI 2.1

Ethernet (RJ45) conectividad inalámbrica Wireless Wi-Fi 6E AX211 (IEEE 802.11a/b/d/e/g/h/i/k/n/r/u/v/w/ac/ax/az) 2 x 2 Wi-Fi 7 Bluetooth 5.1 sonido y webcam 2 altavoces Harman de 2 W Webcam 1080p batería 99,9 Wh con carga rápida Adaptador de alimentación de 330W sistema operativo Windows 11 Home peso y grosor 2,6 kg y 2.7 cm Otros 8 teclas y switches de recambio Lector huellas Cámara web con obturador electrónico precio 4.779 euros





No ocultes que llevas un PC gaming

El Lenovo Legión 9i no es de esos portátiles potentes que tratan de ocultar que son un PC gaming. Aquí no hay medias tintas y desde el primer momento el feeling con el Lenovo Legion más potente de su catálogo es el de un equipo para jugar. Y además no ocultarlo.

Trasera de fibra de carbono y con patrón diferente en cada modelo

Este portátil para jugar de Lenovo no pasa desapercibido. La gente que me ha visto con él no ha dudado en preguntar de qué equipo se trataba. Y eso que solo apreciaban el diseño exterior pero no todo lo que lleva asociado a nivel de acabado.

Magnesio, aluminio y fibra de carbono encabezan la lista de materiales usados en el diseño del Lenovo Legion 9i para proporcionar una apariencia diferente al tiempo que poco peso

Los materiales que Lenovo ha utilizado para la fabricación del nuevo Legion i9 son de lo más variado. Además de partes del chasis en clásico aluminio, hay zonas como la del teclado donde predomina la aleación de magnesio mientras que para la carcasa principal, la más diferenciadora del equipo, se ha utilizado una combinación de 8 capas muy finas de aluminio y una final de fibra de carbono.

Esa última capa, como decíamos, es la que dota de personalidad a la apariencia del Lenovo Legion 9i. El fabricante afirma que el patrón de diseño es ligeramente diferente en cada portátil. Visualmente es muy destacado pero además, a nivel de tacto, ofrece un acabado mate perfecto para que las huellas no sean un problema y nos transmite la sensación de acabado en goma muy suave y agradable.

Las biasgras de la pantalla quedan en los extremos de la pantalla, la cual admite una inclinación menor de 150 grados, quizás su única pega en este apartado junto con la resistencia mecánica algo endeble en la pantalla debido a su poco grosor. Pero es el coste de tener un equipo que usa materiales que buscan ligereza ante todo.

De hecho tenemos un peso de solo 2.6 kilogramos. Puede parecer mucho pero piensa que es un portátil con lo mejor del mercado en hardware, sistema de refrigeración líquida, enorme batería y una buena diagonal de pantalla.

El diseño del Lenovo Legion 9i dice claramente con su apariencia: acabado exclusivo y luces por todos lados

En el diseño llama especialmente la atención la gran rejilla de refrigeración situada entre el teclado y la pantalla. Visualmente no es una distribución que me atraiga pero es que además repercute de manera negativa en otros aspectos del equipo como veremos más adelante.

Parece parte del sistema de sonido pero es la zona clave de la refrigeración del equipo

Del resto del diseño citar también el logo de la carcasa, que se puede iluminar a la par que las tiras LED situadas tanto en la parte trasera del equipo como en el frontal y parte de los laterales.

Conectividad de equipo gaming

Una de las maneras de identificar a un portátil gaming contundente es fijándonos en la parte trasera del equipo, más gruesa que el resto del chasis y donde se concentra casi la totalidad de la conectividad del equipo.

Interruptor para el obturador electrónico de la cámara web

En este Lenovo Legion 9i, salvo el lector de tarjetas SD y el de auriculares de 3.5 mm (lateral derecho), y un puerto USB-C básico (3.2 Gen1) y otro de tipo A (3.2 Gen1) en la parte izquierda, el resto de puertos van situados en la parte trasera del equipo.

Los puertos relevantes del Lenovo Legion 9i se sitúan en la parte posterior, perfectamente localizables de un vistazo con los indicadores luminosos

En esa parte posterior del equipo disponemos de indicadores luminosos de cada puerto, algo que facilita poder identificarlos teniendo el equipo frontalmente a nosotros.

Los puertos de la parte trasera viene perfectamente identificados e iluminados

En esa zona trasera se encuentran el puerto Ethernet 2.5 Gbps y el HDMI 2.1. También hay sitio para dos puertos USB-C, esta vez sí Thunderbolt 4 (y DisplayPort 1.4) , que admiten la carga de hasta 140 W, por lo que podemos usarlos para dicha tarea.

Como veremos, hay incluido en la caja un adaptador para este tipo de puerto y no solo el cargador propietario, que existe y cuyo conector se sitúa en esta parte posterior del Lenovo Legion 9i. Completa la conectividad un puerto USB-A de idéntica especificación que el de la parte lateral.

Las especificaciones del equipo permiten la conexión de hasta tres monitores externos a sus puertos USB-C y HDMI 2.1 con una resolución de 7680x4320 a 60 Hz.

La presencia de un puerto Ethernet es una buena noticia para los jugadores que aspiran a una conexión de red fiable. Pero si queremos liberarnos de los cables, este Legion 9i viene prefectamente preparado al incluir conectividad Wi-Fi 7, algo que, cuando tengas un router compatible en casa, te dará muchas alegrías a nivel de conectividad.

La cuestión de identificación biométrica queda resuelta con el lector de huellas integrado en el botón de inicio, que queda separado completamente del teclado. Nos gusta así más. Ese botón de inicio también dispone de una finísima línea LED alrededor que nos sirve de indicador luminoso.

En cuanto a la webcam, el Lenovo Legion i9 incluye una con calidad 1080p que ofrece resultados correctos y viene con el extra de un obturador electrónico para mayor seguridad. Su activación se realiza de forma sencilla con un control físico situado en el lateral derecho del portátil.

Pantalla miniLED para disfrutar

En portátiles para jugar de un cierto presupuesto, que la pantalla sea de alta calidad es crítico pues queremos sacarle partido no solo cuando tenemos una pantalla externa conectada.

El panel de tipo miniLED con refresco de 165 Hz se disfruta como nunca gracias al rendimiento de la RTX 4090 en todo tipo de juegos

El Lenovo Legion 9i es un portátil con diagonal de pantalla de 16 pulgadas y refresco de 165 Hz (tiempo de respuesta de 3 ms) pero que podemos configurar para que baje hasta los 60 Hz en caso de que queramos ahorrar energía.

La resolución de la pantalla es de 3.200 x 2.000 píxeles, con relación de aspecto 16:10, cobertura del espacio del color Adobe RGB y DCI-P3 al 100%, así como certificación DisplayHDR 1000, Dolby Vision y Nvidia G-Sync. Es por supuesto compatible con Advanced Optimus.

El panel es del tipo miniLED con 1536 zonas que ofrecen un brillo máximo de 1200 nits, ofreciendo una visualización espectacular de la pantalla.

Un punto muy a favor de la pantalla miniLED es su tratamiento antireflejos, que unido al alto brillo del panel, nos permite una experiencia visual a salvo de reflejos incómodos, pero no nos libra totalmente de ellos.

El sonido de este Lenovo Legion 9i cumple para quien no quiera usar los auriculares (hay salida de 3.5 mm) cuando juega o para disfrutar de contenido multimedia.

Se compone de dos altavoces estéreo de 2 W cada uno y que están colocados en la parte inferior del chasis, por lo que se pierde la ventaja de tenerlos situados más frontalmente al usuario. El sonido lo firma Harman y cuentan con la tecnología de amplificación inteligente de Nahimic Audio. Resulta potente, con correcta presencia de graves pero nos hubiera gustado una mayor claridad del sonido.

Rendimiento completo con refrigeración líquida al rescate

El Lenovo Legion 9i ya hemos adelantado que es el modelo más completo y potente de la familia de portátiles gaming de la compañía. Su configuración base tiene al procesador Intel Core i9-14900HX de 24 núcleos y 32 hilos como eje central, y en la versión más completa podemos acompañarlo de la tarjeta gráfica dedicada NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop con 16 GB de memoria GDDR6. Tenemos además 64 GB (32+32 GB) de memoria RAM de 5600 MHz overclockeada.

La combinación del último Core i9 con la RTX 4090 es la referencia en el mundo de los portátiles para jugar ... salvo que aparezca un Ryzen 9. Pero las diferencias son mínimas

No le va a la zaga el almacenamiento interno, de 2 TB y que nos ha dejado uno de los rendimientos más elevados que hemos probado en un portátil de este perfil de uso, con más de 6000 y 5000 MB/s en lectura y escritura. Con esas cifras alcanzó una puntuación de 2727 puntos en la prueba de almacenamiento de 3DMark.

Una de las tareas más arduas cuando analizamos un nuevo portátil es la instalación de todo el software que utilizamos para las pruebas del día a día así como los test de rendimiento. Hay que decir que la velocidad de instalación de todos los programas ya nos iba dando una pista del estupendo rendimiento que nos esperaba. Y qué decir de un uso más común del equipo.

Para corroborarlo, realizamos la habitual batería de pruebas con PCMark y Cinebench R23. En la primera obtuvimos una puntuación de 8199 puntos mientras que en la segunda superamos fácilmente los 28000.

Más exigente y precisa para nuevos equipos resulta Cinebench R24, donde en la prueba GPU superó los 22000 puntos y rozó los 1600 puntos en el test multinúcleo.

A pesar de que estamos ante un portátil pensado para jugar, la calidad de la pantalla y su potencia bruta lo hacen un modelo muy adecuado para creativos. En la prueba de referencia de nuestro banco, PugetBench para Davinci Resolve, este Lenovo Legion 9i alcanzó una puntuación superior a los 2500 puntos y el el test de Blender, conseguimos llegar a casi 7600 puntos, sin otra tarjeta por ahora que la supere en este test con Blender.

En el test de Blender, este Legion 9i se sale de la gráfica

A nivel gráfico no hay duda alguna del poderío de este Lenovo Legion 9i con la RTX 4090 (TGP de 175W), con casi 6000 puntos en la prueba Speed Way de 3DMark, por encima de 10700 en TimeSpy Extreme y alcanzando los 35748 puntos en 3DMark Fire Strike, la prueba que usamos a nivel interno para comparar los últimos equipos analizados en Xataka. Ahí podemos ver que la competencia con la RTX 4090 saca mejor puntuación.

Menos mal que tenemos refrigeración líquida

Los portátiles para jugar de alto perfil suelen sufrir y hacer sufrir de lo lindo a nivel térmico cuando les exigimos lo máximo.

Lenovo ha tratado de controlar este inconveniente combinando el uso de tres ventiladores y un sistema de refrigeración líquida que está preparada para actuar cuando las temperaturas tanto de la GPU como de la CPU suben en exceso. Su activación nos ha parecido adecuada pues si bien es verdad que a nivel sonoro el equipo cumple con las máxima de los grandes portátiles para jugar en cuanto a importante ruido cuando estamos jugando, las temperaturas que se alcanzan en el interior no se descontrolan en exceso.

Ya sea por el sistema de refrigeración líquida o los tres ventiladores, las temperaturas tanto de la CPU como de la GPU son menores que las que alcanzan equipos con especificaciones internas similares

En los test de stress hemos medido con los sensores internos unas máximas de 71 grados para la CPU y de 75.6 grados centígrados para la GPU.

Sin embargo, esa temperatura interna se ve algo reflejada en el exterior de forma muy concentrada en las tomas de aire. Las laterales, con el equipo jugando a tope, expulsan aire evidentemente caliente, suficiente para que colocar la mano en el lateral pueda resultar incómodo.

Lo mismo ocurre con la parte entre teclado y pantalla, donde medimos una máxima de 51 grados que solo transfieren a la parte alta del teclado unos 10 grados menos. No resulta molesto pero se nota.

Jugando a tope en cualquier lugar

Dado que el portátil Lenovo Legion 9i que hemos analizado en Xataka presumía de toda una Nvidia RTX 4090 en su interior, quisimos ponerla a prueba con algunos de los juegos más duros de roer de nuestro banco de pruebas y con los que medimos el rendimiento gráfico de las tarjetas más punteras para equipos de sobremesa, como las últimas Nvidia RTX 480 Super.

Como vemos en la gráfica superior, el Lenovo Legion 9i se coloca prácticamente a la par que los otros dos equipos que hemos analizado en el último año y que contaban con la GPU RTX 4090 como elemento gráfico principal.

Por ahora, tanto el Core i9 de la generación anterior como especialmente el Ryzen 9 equivalente le sacan una ligera ventaja a nivel de rendimiento en nuestra comparativa.

Con el resto de juegos de nuestro banco de pruebas, todos fueron jugarles de manera solvente por encima de los 150 fps, con los siguientes resultados:



1080p 1440p 3k Cyberpunk 2077 125 93 62 GTA V 169 138 67 Red Dead Redemption 2 127 109 83 Far Cry 6 133 99 70 final fantasy XV 181 154 105 F1 22 125 97 65

Estupendo teclado y pequeño touchpad

Lenovo ha escogido un teclado de tipo TrueStrike para su nuevo Legion 9i. No es un teclado de tipo mecánico, quizás la única pega en cuanto a portátil gaming, pero me ha gustado mucho la experiencia con él.

Antes de nada hay que hablar de la situación desplazada hacia abajo debido al sistema de refrigeración lo que provoca que la experiencia de uso del teclado resulte extraña al principio. Hay que acostumbrarse a que las muñecas se apoyen prácticamente en el borde del equipo, situación extraña pero que no resulta incómoda.

El teclado TrueStrike no es de tipo mecánico pero la experiencia es una de las mejores que hemos tenido en un portátil para jugar

Además de tener que acostumbrarte a la extraña colocación del teclado, su desplazamiento lleva aparejado otro daño colateral: el tamaño del touchpad. Pese a ser un equipo con diagonal de 16 pulgadas, el touchpad es especialmente reducido en dimensiones. Hay que tener en cuenta que en este tipo de equipos, el uso del ratón es más habitual que en equipos que no son de perfil gaming.

Ya habituados a su tamaño, hay que incidir en la alta calidad y precisión del touchpad, con su acabado en cristal como aspecto más destacado, lo que mejora el tacto, resistencia y fiabilidad del mismo.

Funciona muy bien pero qué lástima su reducido tamaño

En lo que respecta al teclado, el recorrido es de 1.5 mm, con una excelente respuesta, resistencia ideal y sonoridad prácticamente nula. De lo mejor que podemos encontrar en equipos gaming sin teclado mecánico, eso sí, con un tamaño de tecla quizás algo más pequeño de lo ideal en un portátil de esta diagonal.

El Lenovo Legion 9i permite cambiar las teclas y los switches por unos de respuesto que vienen incluidos para mayor seguridad

Un extra muy interesante de este Lenovo es el kit de intercambio de teclas y switches que viene en la caja. Son 8 teclas de cerámica y diferente color que podemos colocar de manera sencilla y segura con la ayuda de la herramienta incluida por Lenovo. También viene unos cuantos switches de repuesto, una buena idea que se agradece en un portátil para jugar y que nos libera de la presión de que podamos romper alguna tecla switch.

El teclado es retroiluminado con tres niveles de luminosidad seleccionables por el usuario. Y es una auténtica fiesta de luces si así lo queremos, con iluminación RGB individual y completamente personalizadle vía Lenovo Vantage. Allí podemos establecer hasta seis perfiles diferentes y en cada uno de ellos trabajar con distintos efectos, velocidad y color en las teclas.

Sin milagros con la batería

El Lenovo Legion 9i cuenta en su interior con la máxima capacidad de batería que vemos en equipos de este perfil: 99.9 Wh. Como ya hemos indicado con anterioridad, es quizás el elemento menos crítico o decisivo para la compra de este tipo de portátil ya que salvo muy contadas excepciones debemos asumir una autonomía solo correcta además de un pérdida importante de rendimiento cuando nos alejamos de la alimentación continua.

La batería del Lenovo Legion 9i nos ofrece una media de entre 3 y 4 horas en uso basado en ofimática, multimedia y navegación. Cuando nos ponemos a jugar, no esperes llegar más allá de los 70-80 minutos.

Enorme y potente

La carga del equipo es de lo más variada y podemos optar por el cargador de serie y propietario, con 330W y carga rápida, pero que es una monstruosidad tanto en tamaño como en peso.

Para ir de un lado a otro ocasionalmente mucho mejor recurrir al segundo cargador, también incluido en el paquete y que se usa vía USB-C.

Lenovo Legion 9i, la opinión y nota de Xataka

El catálogo de ordenadores portátiles para jugar es ya tan amplio como en cualquiera otra de las categorías. Hay de entrada con precios de menos de 1000 euros y auténticas maravillas que rozan los 5000 euros en la configuración más completa.

El Lenovo Legion 9i es de los segundos. Y se disfruta mucho. Lo hemos hecho primeramente por el diseño, con un buen equilibrio entre portabilidad y apariencia robusta y “gamer”. Pero sobre todo hemos podido exprimir su interior a la última con títulos exigentes y con los que jugar a 1080p por encima de 150 fps es una certeza, así como mantener más de 60 fps a la máxima resolución del panel.

Por cierto, esa pantalla miniLED, de 16 pulgadas y acabado mate, es otro de los puntos que nos ha convencido de un equipo que no es barato pero que pone a Lenovo en el grupo de cabeza de los mejores portátiles para jugar actualmente.