HP Envy 15 (2021), análisis: los portátiles potentes y con gran pantalla no son siempre para jugadores

Contar con un procesador potente y una tarjeta gráfica del máximo nivel no siempre tiene por qué ir asociado al perfil de un portátil gaming.

Que se lo digan al HP Envy 15 en su versión dedicada a los profesionales creativos. Es un portátil de gran pantalla con tecnología OLED y unas prestaciones de equipo gaming pero que, sin embargo, no es su objetivo principal. Lo hemos analizado para comprobarlo.

Ficha técnica del HP Envy 15 OLED

HP Envy 15 DIMENSIONES Y PESO 35.79 x 23.68 x 1.84 cm

2,14 kilos PANTALLA 15,6" OLED UWVA táctil PROCESADOR Intel Core i7-10750H TARJETA GRÁFICA NVIDIA GeForce RTX 2060 Max-Q MEMORIA RAM 16 GB (2x8 GB) DDR4-2933 ALMACENAMIENTO 1 TB SSD PCIe NVMe M.2 SISTEMA OPERATIVO Windows 10 Home 64 BATERÍA 83 WHr con carga rápida CONECTIVIDAD WiFi 6

Bluetooth 5.0 PUERTOS 2 x USB Type-C (USB 3.2 Gen 2, DisplayPort 1.4)

2 x USB Type-A (USB 3.1 Gen 1)

1 x Audio Combo Jack

1xHDMI 2.0a

Lector tarjetas microSD OTROS Altavoces Duales con audio Bang&Olufsen y Lector de Huellas PRECIO 1999 euros

Un portátil de gran tamaño pero bien compactado

Sin muchas sorpresas en la estética, el HP Envy 15 pensado para los profesionales creativos recuerda por tamaño a los clásicos portátiles de 15 pulgadas de hace años pero remozado con mejores materiales y detalles que lo traen de vuelta a 2021.

El HP Envy 15 tiene un elegante cuerpo de aluminio que delata sus aspiraciones como equipo profesional y que se aleja de la gama de entrada. El tono gris claro, poco proclive a las huellas o la suciedad, se repite a lo largo y ancho del equipo, y queda visualmente muy atractivo especialmente en el interior, aunque como veremos, eso suponga un inconveniente para la iluminación del teclado.

Hay muchos detalles de este portátil que nos gustan, desde la ligera elevación de la zona de los reposamuñecas respecto al teclado hasta los altavoces situados a ambos lados del mismo. También queda ligeramente elevado el equipo por la colocación de una banda de goma en la parte inferior que ayuda a la ergonomía pero sobre todo a que haya un paso de aire por debajo del equipo en un portátil que lo necesita mucho por su potente interior embutido en un cuerpo relativamente delgado.

Porque pese a estar ante un portátil de 15.6 pulgadas, el HP Envy 15 mantiene unas dimensiones físicas bastante aceptables. El peso es de 2 kg y el grosor queda por debajo de los 2 cm.

De los detalles con los que HP se prodiga mucho en sus portátiles y que nos gustan me quedo con el obturador de la cámara web. Se trata de un interruptor físico accesible desde su propia tecla y que apaga la cámara del portátil a demanda. Lo mismo ocurre con el botón para silenciar los micrófonos. No hay duda de que las videollamadas y el trabajo en remoto están en buena parte del ADN de este equipo.

Sin ser un “peso pluma”, el HP Envy 15 mantiene un peso y y dimensiones contenidas para su diagonal de pantalla

Siendo precisamente un portátil del que probablemente queramos más y más pantalla en determinados momentos, la conectividad se ha centrado en ese punto. Contamos con dos puertos USB-C DisplayPort 1.4/Thunderbolt 3 y un HDMI 2.0a con el que disponer de hasta tres monitores adicionales.

Las opciones para conectar monitores externos están bien implementadas en este equipo

Esos puertos, además del conector de alimentación propietario, un puerto USB-A 3.0 y un lector de tarjetas microSD (hubiera sido más sensato optar por lector SD en este equipo), quedan situados en el lateral derecho del equipo. En el izquierdo, donde tenemos una salida de refrigeración, solo queda espacio para otro USB-A y el puerto de auriculares.

La conectividad del HP Envy 15 está muy enfocada en disponer de hasta tres monitores adicionales

Respecto a la conectividad inalámbrica, este HP Envy 15 es un modelo con Wifi 6 y Bluetooth 5.0.

Para la identificación biométrica este portátil de HP recurre a un clásico de la marca: un lector de huellas camuflado en el teclado como si fuera una tecla más. Está situada junto a las teclas de dirección y el funcionamiento es fiable y rápido. Solo es cuestión de acostumbrarse a su curiosa situación.

Pantalla OLED y 4K

Junto con el salto de potencia que le proporciona la tarjeta gráfica de la serie RTX, la principal diferencia entre el modelo HP Envy 15 destinado a creadores y el modelo básico lo encontramos en la pantalla.

Aquí el panel tiene como protagonista la tecnología OLED, con un brillo alto pero no muy destacado de 400 nits y una resolución de 3840 x 2160 píxeles. Si necesitamos espacio para trabajar, con esa resolución y la diagonal de 15.6 pulgadas nos sentiremos bien acompañados en movilidad.

Su foco en el ámbito de los creadores de contenidos queda de manifiesto por su 100% de compatibilidad con la gama de colores DCI-P3. Además, es un modelo con cobertura antireflejos que permite evitar reflejos molestos pero que está lejos de eliminarlos completamente.

La pantalla del HP Envy 15 para creadores es OLED, con resolución 4K, perfil de color DCI-P3 y panel táctil

Un extra de esta pantalla a pesar de que no se trate de un modelo de la gama X360 (convertibles de HP) es su tecnología táctil. Teniendo una versión convertible, esta funcionalidad no la encontramos demasiado relevante en este equipo, pero ahí queda.

HP nos permite cierto control sobre la pantalla vía software

En todo lo demás, el comportamiento del panel OLED es el esperado. No es una pantalla puntera por brillo ni cuenta con certificación HDR pero los contenidos multimedia se disfrutan gracias al colorido y contraste de la pantalla. Más importante es la buena calibración y fidelidad de los colores. Los marcos, sin ser muy reducidos, permiten un ratio pantalla/cuerpo superior al 80%.

Los altavoces son un buen complemento multimedia para la pantalla OLED

El sistema de sonido resulta un buen complemento del panel OLED. Contamos con altavoces situados en los laterales del teclado, de generoso tamaño y que sacan partido del grosor de 1.8 mm del equipo para ofrecer un sonido potente y bastante bien equilibrado.

El audio, firmado por Bang&Olufsen, puede personalizarse desde la aplicación de la propia marca, donde disponemos de ecualización manual o basada en perfiles de escucha concretos, así como una buena gestión de los micrófonos del equipo, destacando especialmente por la cancelación de ruido en las llamadas.

Cuando le añadimos vídeo gracias a la webcam, el buen hacer del equipo se mantiene a pesar de que la resolución de la cámara no es más que de 720p. Pero incluso con esos datos se puede permitir el lujo de destacar frente a mucha de la competencia.

Las Nvidia GeForce RTX 2060 Max-Q como razón de ser

El HP Envy 15 de corte más profesional mejora en algunos aspectos técnicos al modelo base. El procesador pasa a ser un Core i7 directamente de base pero se mantiene en la décima generación. No hay pues el salto de calidad a nivel gráfico que hemos comprobado este 2021 que nos dan las Iris Xe.

Sin embargo, poco importa cuando la razón de ser de estos remodelados HP Envy 15 está en su apartado gráfico protagonizado por las RTX 2060 Max-Q, ya veteranas pero con buen encaje en este tipo de portátiles que quieren ir más allá de ser

En rendimiento bruto, la unión del Intel Core i7 10750H con los 16 GB de memoria RAM ofrecen cifras solventes para el trabajo tanto en el ámbito de consumo como en el profesional creativo. Por ejemplo, tenemos más de 4300 puntos en la prueba Work de PCMark 8 y superamos con creces los 6800 puntos en la prueba Creative de la misma suite de benchmarks.

En Cinebench R15, este HP Envy 15 alcanzó los 135 fps en la prueba OpenGL y los 1155 cb en la de CPU. En la versión R20 el nivel alcanzado fue de casi 2600 puntos.

Con la unidad de almacenamiento interno, un SSD de 1 TB, la experiencia ha sido igual de satisfactoria, destacando con una cifras muy altas en lectura y escritura en modo secuencial, por encima de 3000 MB/s en ambos casos.

En el apartado gráfico, nuestro test habitual nos dejó claro que la suma de pantalla, resolución y gráfica nos permite un trabajo muy satisfactorio en tareas creativas. Obtuvimos una puntuación de 2437 puntos en la prueba Time Spy Extreme y de más de 18000 puntos en la de Night Raid.

Aunque no es su labor principal, este HP Envy 15 está perfectamente preparado para hacernos disfrutar cuando jugamos a títulos exigentes. Con resolución 1080p y detalles al máximo, la media de fps de los juegos que más demandan a la gráfica se queda alrededor de los 50. Un ejemplo: Shadow of the Tomb Raider se sostuvo con 51 fps en dichas condiciones.

El interior de este HP Envy 15, que no puede permitirse un cuerpo muy grueso ni grande, acusa la potencia bruta en forma de calentamiento y ruido cuando le estamos exigiendo al máximo al equipo. No en vano estamos hablando de dos grandes ventiladores para "achicar" calor del interior del equipo.

Contar con un Core i7 y la gráfica RTX se nota pronto a nivel de ruido en funcionamiento, donde no podemos hablar de un equipo especialmente silencioso

A nivel de temperatura no hay cifras alarmantes para el sistema, manteniéndose en todo momento con temperaturas por debajo de los 85 grados centígrados. Sin embargo, la superficie del portátil sí que acusa esas altas temperaturas y se te más de lo deseable en zonas del teclado.

En cuanto al ruido en funcionamiento, no estamos ante un equipo que podamos decir que es silencioso. Los ventiladores tienen un funcionamiento más o menos continuado cuando lo usamos, aunque solo cuando jugamos o estamos editando vídeo el sonido es muy evidente.

La gestión del ruido podemos realizarla en el centro de control de HP, aunque no hay muchas opciones disponibles e incluso indicando que queremos bajo nivel de ruido, no logramos que el sistema no trabaje con ventiladores si le exigimos al equipo.

Una batería solo correcta

Como habrás imaginado, la suma de su procesador, la tarjeta gráfica y la pantalla 4K supone un gran estrés que para componentes como la batería se convierte en todo un reto.

Una media de 5 horas de autonomía en un equipo de trabajo específico y no destinado exclusivamente a la portabilidad es aceptable

Este HP Envy 15 dispone de una batería con capacidad de 83 Wh la cual no le permite más que unas cifras aceptables de autonomía. En nuestra habitual prueba basada en un uso mixto con conectividad todo el tiempo y brillo alrededor del 30%, la batería de este portátil fue capaz de resistir una media de entre 4.5 y 5.5 horas.

En cuando a la carga, pese a contar con puertos USB-C, no admite la carga por esa vía. Es necesario recurrir al cargador de serie y propietario que, sin ser tan grande como los de los equipos gaming, supone un peso importante extra. La carga se completa en alrededor de una hora y media.

Teclado muy cómodo y buen touchpad

Con espacio para el teclado, escribir de manera continuada con este HP Envy 15 es una actividad que no nos causa problema alguno. Hay buena separación entre las teclas, las cuales tienen tamaño completo, buen recorrido y una sonoridad reducida.

El teclado, que ya indicamos que incluye lugares para el lector de huellas o los bloqueadores de webcam y micrófonos, es retroiluminado, pero solo con dos niveles de intensidad y además el hándicap de que el tono gris de las teclas y la serigrafía hacen que la visibilidad de noche no sea la más adecuada.

El touchpad, ligeramente más hundido del perfil de lo habitual, no ocupa todo el espacio que desearíamos en un portátil con esta diagonal, pero es preciso, suave al tacto y permite realizar gestos con soltura. El clic físico nos ha parecido algo duro y sonoro.

HP Envy 15, la opinión y nota de Xataka

Cuando andamos a la caza y captura de un portátil con un foco muy preciso, hay ciertos elementos que son obligatorios aunque ello vaya en contra de lo que podemos pensar al principio que es lo que nos gustaría tener.

Este HP Envy 15 con pantalla OLED adopta precisamente una pantalla con más resolución y panel más fiel para acoger a usuarios profesionales que además requieren del extra de potencia que da una gráfica dedicada de alto nivel como la RTX 2060 Max-Q.

Esas licencias traen consigo más nivel de ruido, menos autonomía y un precio más elevado, pero manteniendo una ficha técnica solvente, diseño y cierta portabilidad.

8,8 Diseño8,75 Pantalla 9,25 Rendimiento9,25 Teclado/trackpad8,75 Software8,75 Autonomía8 A favor Ficha técnica equilibrada

Pantalla OLED 4K

Teclado muy cómodo En contra Pantalla táctil con poco sentido en este equipo

La carga no puede hacerse vía USB-C

Autonomía discreta



